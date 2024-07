A settembre al via la nuova stagione televisiva della RAI. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2024-2025 sono stati svelati e annunciati tutti i programmi del daytime della prima rete di Viale Mazzini. Ecco tutte le novità.

Palinsesti Rai 2024-2025, il daytime di Raiuno è nel segno della continuità

Nessuna grande novità nel daytime 2024-2025 di Rai1. In occasione della presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai 2024-2025, tenutasi a Napoli, sono stati annunciati tutti i programmi daytime che faranno compagnia ai telespettatori durante l’autunno – inverno 2024-2025. Tante conferme in palinsesto: a cominciare da Antonella Clerici con “E’ sempre mezzogiorno”, la zia Mara Venier alla guida di “Domenica In”, ma anche di un nuovo programma. E ancora: Caterina Balivo riconfermata a “La volta buona”, ma anche Alberto Matano al timone de “La vita in diretta” e Francesca Fialdini alla guida di “Da noi…a ruota libera”.

Non mancano alcune novità nei Palinsesti Rai 2024-2025 con il programma “La stagione dell’amore” condotto da Mara Venier da novembre. Si tratta di un «dating dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore. E’ una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l’uso di giovani avatar, i single over danno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella». Da segnalare anche “Sabato in diretta“, il nuovo programma condotto da Emma D’Aquino che va a sostituire “ItaliaSì” di Marco Liorni.

Palinsesti Rai 2024-2025, tutti i programmi del DAYTIME di Rai 1

Ecco nel dettaglio tutti i programmi del daytime 2024-2024 di Rai1 in partenza da settembre: