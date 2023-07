Sono stati presentati venerdì 7 luglio 2023 a Napoli i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023 – 2024. Ogni serata sarà divisa per generi e giorni della settimana: Domenica medici; Lunedì fiction crime; Martedì fiction cronaca; Mercoledì serata multi-genere; Giovedì, titoli più forti della fiction; Venerdì e sabato grande intrattenimento. Andiamo a vedere quali saranno le fiction e serie tv confermate e quali i nuovi arrivi che compongono i palinsesti Rai 2023/2024.

Palinsesti Rai 2023-2024: le fiction e serie tv, dai grandi ritorni alle novità

L’offerta di fiction della Rai presenta molte novità e conferma. Il servizio pubblico punta

molto sulla nuova piattaforma RaiPlay che anche nella stagione 2023/2024 avrà alcune serie importanti. Si parte con ‘La Storia’ (regia di Francesca Archibugi), tratto dal romanzo di Elsa Morante che vede nel cast Jasmine Trinca. A ancora ‘Mameli’ (regia di Luca Lucini e Ago Panini), il dramedy ‘Gloria’ (regia di Fausto Brizzi) con Sabrina Ferilli nei panni di un’attrice sul viale del tramonto che prova a dare una svolta alla sua carriera e riprendersi il posto che è suo di diritto. Ci sarà ‘La luce nella masseria’ (regia di Riccardo Donna, Tiziana Aristarco), una storia famigliare per celebrare i settant’anni dall’inizio delle trasmissioni regolari del servizio pubblico e l’arrivo della televisione nelle case degli italiani. Non poteva non esserci la quarta stagione di ‘Mare fuori’ (regia di Ivan Silvestrini).

Period Drama. Ci sarà ‘La lunga notte – La caduta del Duce’ (regia di

Giacomo Campiotti), con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi alle prese con il

passaggio decisivo del 25 luglio 1943, e il dramma dell’esodo istriano in ‘La rosa

dell’Istria’ (regia di Tiziana Aristarco) con Andrea Pennacchi.

Poliziesco. ‘Il metodo Fenoglio’ (regia di Alessandro Casale), tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, con Alessio Boni in lotta contro la criminalità organizzata a Bari; ‘Kostas’ (regia di Milena Cocozza), dalle opere di Petros Markaris, con Stefano Fresi; ‘Il clandestino’ (regia di Rolando Ravello), con Edoardo Leo che interpreta un solidale investigatore privato; ‘Gerri’ (regia di Giuseppe Bonito), il seducente ispettore napoletano di origini rom con Giulio Beranek, dai romanzi di Giorgia Lepore.

Crime. Novità è la serie ‘Brennero’ (regia di Davide Marengo, Giuseppe Bonito), con una coppia investigativa italo/tedesca interpretata da Elena Radonicich e Matteo Martari. Poi, tratto dalla cronaca nera, ci sarà ‘Circeo’ (regia di Andrea Molaioli) con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, sul processo agli aguzzini del delitto del Circeo del 1975; ‘Per Elisa – Il caso Claps’ (regia di Marco Pontecorvo) con Gianmarco Saurino, per ripercorrere tra Potenza e l’Inghilterra uno dei più efferati casi di omicidio che ha scosso l’opinione pubblica.

Serie su personalità. ‘Margherita delle stelle’ racconta l’anticonformismo e la libertà di Margherita Hack (regia di Giulio Base) con Cristiana Capotondi; la dolorosa e poetica

passione di vita di Alda Merini in ‘Folle d’amore‘ (regia di Roberto Faenza) con Laura

Morante; e la vicenda umana e sportiva dello schermidore Paolo Pizzo, due volte

campione del mondo, ne ‘La stoccata vincente‘ (regia di Nicola Campiotti) con Alessio

Vassallo e Flavio Insinna.

Commedie di Eduardo De Filippo. Dal teatro alla tv con due nuove commedie, si tratta di

‘Non ti pago’ (regia di Edoardo De Angelis) con Sergio Castellitto e ‘Napoli milionaria’ (regia di Francesco Amato) con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

Fiction per giovani. Ci sarà ‘Noi siamo leggenda’ (regia di Carmine Elia), un gruppo di

ragazzi alle prese con l’adolescenza e il dono dei superpoteri con molti attori di Mare Fuori. Su RaiPlay spazio a ‘Eppure cadiamo felici’ (regia di Matteo Oleotto), una storia d’amore e mistero liberamente tratta dall’omonimo best-seller di Enrico Galiano.

Coproduzioni internazionali. Rai, France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania) collaborano per ‘Corpo libero‘ (regia di Cosima Spender e Valerio Bonelli), dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, un thriller nel mondo della ginnastica artistica con Antonia Truppo e Filippo Nigro; l’avventura de ‘Il giro del mondo in 80 giorni‘ (regia di Steve Barron, Charles Beeson, Brian Kelly), libero adattamento del romanzo di Jules Vernes, con David Tennant; il thriller ‘The Reunion‘ (regia di Bill Eagles), dal romanzo ‘La ragazza e la notte‘ di Guillame Musso; l’apocalittico ‘Il quinto giorno‘ (regia di Barbara Eder, Luke Watson, Philipp Stölzl), dall’omonimo romanzo di Frank Schätzing.

Docufiction. ‘Zona protetta’ (regia di Giulia Cacchioni, Chiara Campara, Giulia

Lapenna, Pietro Porporati, Giansalvo Pinocchio), con il racconto di alcuni ragazzi

considerati difficili ospiti di case-famiglia; ‘Aemilia‘ (regia di Claudio Canepari) sulle

infiltrazione della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna; la nuova stagione di ‘Dottori in

corsia’ (regia di Giacomo Frignani) per raccontare le storie dei piccoli pazienti

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Le serie più attese e confermate: palinsesti Rai

La Rai conferma anche tutte le sue serie di maggior successo. Ci sarà ‘Doc – Nelle tue mani 3’ (regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo, Matteo Oleotto) con Luca Argentero; ‘Don Matteo 14’ (regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello, Francesco Vicario) con Raoul Bova; ‘Blanca 2’ (regia di Jan Maria Michelini, Michele Soavi) con Maria Chiara Giannetta; ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3’ (regia di Francesco Amato e Kiko Rosati) con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice; ‘Un professore 2’ (regia di Alessandro Casale) e ‘I bastardi di Pizzofalcone 4’ (regia di Monica Vullo, Riccardo Mosca) con Alessandro Gassmann; ‘Cuori 2’ (regia di Riccardo Donna) con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati; ‘Màkari 3’ (regia di Monica Vullo, Riccardo Mosca) con Claudio Gioè; il legal-dramedy ‘Studio Battaglia 2’ (regia di Simone Spada) con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio.

Nel pomeriggio ci sarà il daily drama ‘Il Paradiso delle Signore’ e la sera ‘Un posto al sole’.

Le serie in onda in Autunno – Inverno 2023: i palinsesti Rai

Blanca 2 su Rai 1. Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction Serie in sei serate – Crime

CIRCEO su Rai 1. Prodotto da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Paramount Television International Studio (ex VIS) e Paramount+. Serie in tre serate – True crime

CUORI 2. Una coproduzione Rai Fiction – Aurora Tv Banijay – Rai Com, prodotto da Giannandrea Pecorelli, realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Torino. Serie in sei serate – Medical, melò

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 4. Una coproduzione Rai Fiction – Clemart, prodotto da Gabriella Buontempo e Massimo Martino. Serie in quattro serate – Poliziesco

IL METODO FENOGLIO. Una coproduzione Rai Fiction – Clemart, prodotto da Gabriella Buontempo e Massimo Martino. Serie in quattro serate – Crime

IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY – NUOVI EPISODI. Una coproduzione Rai Fiction – Rai Com – Aurora TV Banijay, prodotto da Giannandrea Pecorelli

IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE 3. Una coproduzione Rai Fiction – IBC Movie, prodotto da Giuseppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli. Serie in quattro serate – Giallo.

LA STOCCATA VINCENTE. Prodotto da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction Tv movie – Biografico.

LEA – I NOSTRI FIGLI. Una coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy, prodotto da Massimo Del Frate. Serie in quattro serate – Hospital, melò

MARGHERITA DELLE STELLE. Una coproduzione Rai Fiction – Minerva Pictures, prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti. Tv movie – Biografico NAPOLI MILIONARIA. Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Rai Fiction Tv movie – Dramedy NON TI PAGO. Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Rai Fiction Tv movie – Commedia PER ELISA – IL CASO CLAPS. Una distribuzione internazionale ITV Studios Global Distribution Serie in tre serate – True crime UN PROFESSORE 2. Una coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy, prodotto da Massimo Del Frate. Serie in sei serate – Dramedy Serie su Rai 2 CORPO LIBERO su Rai2. Prodotto da Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+, in associazione con All3Media

International. Serie in tre serate – Thriller IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. Serie in quattro serate – Avventura NOI SIAMO LEGGENDA. Una coproduzione Rai Fiction – Fabula Pictures, prodotto da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video. Serie in sei serate – Coming of age, fantasy THE REUNION. Una serie dell’Alleanza Europea. Una produzione Make It Happen Studio in coproduzione con France Télévisions, ZDF, Rai Fiction. Serie in tre serate – Thriller Serie su Rai 3 DOTTORI IN CORSIA. Docuserie in nove episodi UN POSTO AL SOLE – NUOVI EPISODI Serie su RAIPLAY EPPURE CADIAMO FELICI; Prodotto da Verdiana Bixio per Publispei in collaborazione con Rai Fiction Serie in otto episodi da 25’ – Coming of age. Serie in onda nel 2024 su Rai 1: i palinsesti BRENNERO.

DOC – NELLE TUE MANI 3.

DON MATTEO 14

FOLLE D’AMORE – ALDA MERINI

GERRI

GLORIA

IL CLANDESTINO

LA LUCE NELLA MASSERIA

LA LUNGA NOTTE – LA CADUTA DEL DUCE

LA ROSA DELL’ISTRIA

LA STORIA

MÀKARI 3

MAMELI In onda durante la settimana RAI 1. MARTEDI’ IN PRIMA SERATA. Morgane Detective Geniale stagione 3. Alfredino, Una storia italiana – miniserie in due puntate MERCOLEDI’ IN PRIMA SERATA. La grande commedia italiana (Il giorno più bello di Andrea Zalone, Bla Bla baby di Fausto Brizzi, Marilyn. Il grande cinema internazionale Su RAI 2. PRIMA SERATA – VENERDI’ DALL’8 SETTEMBRE. NCIS – STAGIONE 20 e NCIS HAWAI’I – STAGIONE 2. PRIMA SERATA – SABATO DAL 18 NOVEMBRE. FBI – STAGIONE 5 e FBI INTERNATIONAL – STAGIONE 2. PRIMA SERATA S.W.A.T – STAGIONE 6. BETWEEN TWO WORLDS – miniserie in sei puntate. DEAR VIVI – miniserie in sette puntate. THE ROOKIE – STAGIONE 5.

Su RAI 3. VENERDI’ IN PRIMA SERATA. Il grande cinema italiano. Il cinema d’autore internazionale. RAI 4, LUNEDI’ IN PRIMA SERATA, ACTION POP. MARTEDI’ IN PRIMA SERATA, BLOCKBUSTER.

MERCOLEDI’ IN PRIMA SERATA. THRILLER, DARK THRILLER E FANTASY

VENERDI’ IN PRIMA SERATA ACTION CLASSICO

SABATO IN PRIMA SERATA. La Unidad, La Unidad: Kabu

EPIC ACTION. RAPA.