Ieri mattina sono stati rivelati i molteplici prodotti di intrattenimento della prossima stagione di Prime Video. Presenti alla conferenza stampa a Roma, molti dei protagonisti: attori, ex calciatori, comici, cantanti e host. Di seguito tutte le novità dei palinsesti di Prime Video 2022/23.

Palinsesti Prime Video 2022/2023: Lol Xmas Special e Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa

I palinsesti Prime Video 2022/2023 vedono il ritorno di Lol 3 – Chi ride è fuori per ben due volte. La terza edizione, con cast al momento top secret, sarà la versione che tutti conosciamo mentre durante le vacanze natalizie ci sarà Lol Xmas Special con alcuni dei concorrenti che più hanno divertito gli spettatori. Il cast, infatti, prevede: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa. L’esperimento durerà 4 ore. Una sola puntata condotta da Fedez.

Inaspettata, invece, è stata la rivelazione del documentario su Mahmood – Ja ti la Credoasa Crasa. L’artista si racconterà in un viaggio inedito e mostrerà al pubblico il suo ultimo anno di vita. Il documentario esplora le relazioni più intime di Mahmood con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere. Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa è diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet.

Palinsesti Prime Video 2022/2023: ecco, tutti gli originals italiani

Oltre 15 nuove produzioni made in Italy arricchiscono l’offerta dei palinsesti di Prime Video per la stagione 2022/2023. Georgia Brown, Head of European Originals (Amazon Studios), ha così sottolineato l’entusiasmo e l’impegno svolto dall’intera squadra italiana:

“Il nostro team italiano, guidato da Nicole Morganti, lavora costantemente per offrire agli spettatori gli show e i film che amano e, grazie alla collaborazione con alcune delle più innovative case di produzione locali e con i migliori talenti creativi siamo certi di poterlo fare. Non vediamo l’ora che il nostro pubblico scopra tutte le novità in arrivo e siamo entusiasti di lavorare con alcuni dei talenti emergenti più promettenti dentro e fuori dallo schermo”

Ecco, le novità più interessanti:

Prova Prova Sa Sa è un comedy show incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento con Frank Matano alla conduzione. Il cast fisso è formato da 4 comici: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. In ogni puntata i quattro comici devono esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Entreranno a sorpresa anche Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci. Prodotto da Endemol Shine Italy è basato su “Whose Line Is It Anyway?”, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022.

Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club si uniranno a cena con le 2 socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto.

Sono Lillo, una nuova serie con protagonista Lillo Petrolo alle prese con le conseguenze del suo successo dopo Posaman. Nel cast troviamo anche Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo, e Maccio Capatonda. Sono Lillo è prodotto da Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

Kobe – Una storia italiana è il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. La storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, il documentario uscirà in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2022.

Me Contro Te – La Famiglia Reale con Luigi Calagna e Sofia Scalia pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Prodotto da Colorado Film Production, Warner Bros., e Me Contro Te, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre 2022.