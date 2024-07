Dall’attesissima presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024-2025, a cui eravamo presenti, possiamo raccontarvi tutte le fiction Mediaset che vedremo nella prossima stagione tv. Siete curiosi? Tenetevi pronti perché oltre a tante belle novità, vi sarà il ritorno di serie tv molto amate e acclamate come: Il Patriarca, Maria Corleone e Buongiorno Mamma. La fiction che tutti aspettano? I Cesaroni. Ebbene sì, vi saranno anche loro, per la gioia di tutti i fan. Ecco tutti i dettagli.

Palinsesti Mediaset 2024-2025: le fiction che ritornano

Tanti graditi ritorni. Come dicevamo dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2024 e 2025 abbiamo capito che molte fiction di successo di casa Mediaset faranno nuovamente capolino sui nostri schermi per intrattenerci nelle fredde giornate invernali.

I titoli più attesi? Ebbene sono state riconfermate e presto le vedremo in tv:

Storia di una famiglia perbene. La seconda stagione con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari vedrà quattro prime serate incentrate sui sentimenti tra Michele e Maria, sentimenti che a distanza di un anno non si sono spenti proprio mentre la famiglia De Santis continuerà a lottare contro le ingiustizie

Il Patriarca. La seconda stagione, con Claudio Amendola, vedrà ben 6 puntate. Il racconto si sposterà sulle relazioni e sui sentimenti dei protagonisti. Nemo, mentre vivrà il lutto per la morte del figlio, dovrà affrontare un vecchio amico che vuole rubargli l’azienda.

Maria Corleone. La seconda stagione, con Rosa Diletta Rossi, vedrà ben 4 nuovi episodi. Maria verrà ferita durante la sua prima sfilata. Luca le chiederà di lasciare per sempre la Mafia per lui e il loro figlio, ma Maria non lo farà.

Buongiorno Mamma!. La terza stazione, con protagonista Raoul Bova, vedrà, in 4 nuove puntate, dipanarsi un nuovo mistero che coinvolgerà la famiglia Borghi.

Fiction Mediaset nuove: i titoli delle serie tv che vedremo nella prossima stagione

Quali saranno le fiction nuove che vedremo andare in onda sull’ammiraglia Mediaset? Ebbene alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024 -2025 sono emersi questi titoli:

I fratelli Corsaro , 4 prime serate con Beppe Fiorello

, 4 prime serate con La regola del gioco , 4 serate con Alessandra Mastronardi

, 4 serate con Alex Bravo, 6 prime serate con Marco Bocci

6 prime serate con Le onde del passato , 6 prime serate con Anna Valle

, 6 prime serate con Tutto quello che ho, 4 prime serate con Vanessa Incontrada

4 prime serate con I Cesaroni 7

Ebbene sì. Come già annunciato dallo stesso Claudio Amendola, l’amatissima famiglia dei I Cesaroni tornerà su Canale 5 per raccontare le storie di vecchi amici e nuovi amori con a far da sfondo la Garbatella.

Di cosa parleranno le altre fiction Mediaset? Beppe Fiorello ci porterà all’interno dei romanzi di Salvo Toscano incentrata su due fratelli, un giornalista e un avvocato, pronti a risolvere casi e misteri, ma soprattutto a far i conti con un padre che riemerge dal passato.

Anna Valle ci traghetterà all’interno del romanzo: Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini. La storia narra le vicende di una donna che indaga per far pace con il suo passato.

Alessandra Mastronardi sarà Daria, una donna dall’intuito infallibile che inizierà a collaborare con i servizi segreti dopo i guai con la legge.

Vanessa Incontrada, invece, interpreterà i panni di una madre pronta a non arrendersi alle facili spiegazioni dopo la morte della figlia in uno delle zone più malfamate della città.

Per finire Marco Bocci, sarà un poliziotto latin lover la cui vita verrà stravolta da una figlia di cui non sapeva l’esistenza. Le riprese sono da poco terminate e nelle ultime settimane si sono svolte in due diverse località delle Marche.

Le altre serie tv internazionali: ecco i titoli

Che fine faranno le amatissime serie tv internazionali, soprattutto quelle turche? I fan possono dormire sonni tranquilli. Nei palinsesti Mediaset 2024-2025 vi è incluso il ritorno di: