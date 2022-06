I Palinsesti Mediaset della stagione 2022/2023 sono stati resi noti. L’offerta del Biscione per quanto riguarda la prossima stagione punterà sui reality con due appuntamenti settimanali, tra Grande Fratello Vip e L’isola dei Famosi ma anche sulle fiction. In questo articolo, ci soffermiamo proprio sulle fiction Mediaset che vedremo nella prossima stagione televisiva 2022/2023.

Palinsesti Mediaset serie tv 2022 2023: quello che vedremo tra conferme e novità

L’ammiraglia Mediaset, Canale 5, punterà sulle serie tv che hanno già avuto un buon riscontro di pubblico e che sono arrivate alla seconda stagione. Ma vediamo tutte le informazioni.

Fiction riproposte con la seconda stagione

Fosca Innocenti con protagonista Vanessa Incontrada affiancata da Francesco Arca nel ruolo di protagonista maschile. La Incontrada presta il volto al vicequestore di Arezzo che con il suo fiuto infallibile riesce a dipanare le matasse intricate dei vari casi che segue. Tuttavia, deve fare i conti anche con l’amore per il rubacuori Cosimo interpretato da Francesco Arca. Nella seconda stagione Fosca rischierà di perdere la fattoria dove è nata e cresciuta. La fiction ci terrà compagnia per 4 prime serate.

Luce dei Tuoi Occhi con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno torna con una seconda stagione ricca di colpi di scena. Dopo il grande successo della prima stagione in sei puntate su Canale 5, andata in onda nell’autunno 2021, la serie tv, prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, riaccende i riflettori nella città di Vicenza. Nella seconda stagione – con una emissione di sei prime serate – la protagonista Emma Conti sta per sposarsi con il professor Enrico Leoni, a cui presta il volto Giuseppe Zeno. Tuttavia un evento sconvolge le loro vite: l’arrivo della vera figlia della coreografa, dopo 18 anni di lontananza. Questo incontro inaspettato darà vita a una serie imprevedibile di pericoli, intrighi e colpi di scena.

Buongiorno, Mamma! Con Raul Bova e Maria Chiara Giannetta. Il finale della prima stagione ha lasciato i telespettatori un po’ con il fiato sospeso, dal momento che la protagonista Anna, non si è svegliata dal coma. La storia di Anna e Guido e dei loro 4 figli, Francesca, Jacopo, Sole, e Michele è raccontata su due linee temporali tra presente e passato. È probabile che nella seconda stagione siano rivelati molti misteri: chi è il padre di Agata? E chi sono i veri genitori di Sole? La fiction che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico nella prima stagione, ci terrà compagnia per sei prime serate.

Le novità, serie tv in prima visione

Non solo conferme, l’ammiraglia Mediaset regalerà al pubblico di canale 5 anche delle novità. Fiction in prima visione assoluta di cui vi forniamo i nomi:

Il Patriarca di genere drama, con protagonista Claudio Amendola che veste i panni di un boss mafioso malato di Alzheimer. Il “Patriarca”, prodotta da Taodue di Pietro Valsecchi avrà una emissione di sei prime serate. Amendola presterà il volto ad un boss mafioso con difficoltà nell’uso della memoria. Stavolta l’attore romano si cimenterà in un ruolo da cattivo. Non solo sarà protagonista della fiction, ma sarà anche dietro la macchina da presa nella veste di regista.

L’Anima Gemella – Drama – con protagonista Daniele Liotti per un totale di 4 prime serate.

La Ragazza di Corleone – Thriller Melò – Lady Corleone, è la fiction Taodue che “prende il posto” di Rosy Abate, ormai un capitolo chiuso, sia per il produttore Valsecchi che per l’attrice protagonista, Giulia Michelini. Ad interpretare la serie tv che avrà una emissione di 4 prime serate è l’attrice Rosa Diletta Rossi. Con lei nel cast Alessandro Fella e Fortunato Cerlino.

Bardot – biografico – con protagonisti Julia de Nuniz, Giuseppe Maggio e Valentina Romani. Tre prime serate che raccontano la vita, gli amori e la storia di Brigitte Bardot, diva e attrice francese incona di bellezza e di classe degli anni 60/70.