Con l’arrivo dell’estate gran parte della stagione televisiva 2021/2022 andrà in ferie. Molti i conduttori e i programmi tv che godranno della pausa estiva. La tv però non smetterà di tenerci compagnia anche durante l’estate con una programmazione pensata proprio per il periodo più caldo dell’anno in particolare da giugno a settembre. Per le reti televisive è tempo di rinnovamenti, di repliche, ma anche di tante novità novità. Oltre al daytime e ad alcune produzioni di nuova uscita, non mancheranno alcune repliche. Scopriamo i palinsesti dell’estate 2022 della Rai: cosa avremo modo di vedere in TV.

Palinsesti estate 2022 Rai: tutti i programmi tv, conduttori e quando in onda

Il palinsesto Rai per l’estate 2022 sarà ricco di novità. Saranno presenti Massimiliano Ossini e Maria Soave con Unomattina Estate. Sempre nella fascia mattutina, è previsto Camper, un appuntamento del mezzogiorno in diretta per scoprire alcuni dei posti più belli del nostro Paese, e relative prelibatezze insieme a Tinto e Roberta Morise. Il pomeriggio Rai si suddividerà tra le fiction ed Estate in Diretta: il programma è affidato a Roberta Capua e Gianluca Semprini. Per quanto riguarda le fiction, segnaliamo Sei Sorelle, nuovo arrivo in casa Rai già in onda e che continuerà a tenerci compagnia durante l’estate. Al preserale torna Reazione a Catena con Marco Liorni e Techetechetè. Non mancheranno le repliche Rai: da Lolita Lobosco a Don Matteo 12 fino agli show Top Dieci e The Voice Senior. Tra le novità, per settembre è previsto il Music Awards, così come serate-evento a Raffaella Carrà, Lucio Dalla e ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

Le novità

Tra le novità, per settembre è previsto Music Awards, serate-evento dedicate a Raffaella Carrà, Lucio Dalla e ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

Da lunedì 6 giugno alle 19:50 su Rai2, dal lunedì al venerdì, andrà in onda “Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo” un contenitore in cui si fondono intrattenimento, ironia, curiosità e in cui l’attrice si troverà a chiacchierare con ospiti e a coinvolgere anche il pubblico in argomentazioni a dir poco divertenti.

La musica in prima serata con Nek su Rai2. Il cantante sarà protagonista dello show “Dalla strada al palco”. Nek raccoglierà i talenti musicali “nascosti” tra le strade e le piazze d’Italia, a partire da martedì 28 giugno per quattro puntate che prenderà le fattezze di un festival dove verrà data l’opportunità a band e artisti di strada di prendersi la scena.

Sempre su Rai2, il ritorno di Caterina Balivo alla conduzione di Help – Ho un dubbio, che parte il 28 e il 29 luglio, per poi riempire la seconda serata del giovedì sera. Un people show con il quale si entra nel vivo di storie vere, personali, che mettono il pubblico a dover interagire con i protagonisti al punto da poter esprimere un loro parere, attraverso una votazione, su ciò che l’ospite in studio debba o non debba fare.

Infine, dal 5 agosto al 9 settembre, su in seconda serata su Rai3 arriva Sex programma condotto da Angela Rafanelli che si propone di raccontare non solo più giovani, ma anche agli adulti il mondo della sessualità in un’atmosfera rilassata, che renda più fruibili anche gli argomenti che sembra siano più difficili da affrontare e che per molti sono da tenere sottochiave.

Palinsesti estate 2022 Rai da lunedì 6 giugno 2022

9.10 – Unomattina Estate Rai 1 con Massimiliano Ossini e Maria Soave

Rai 1 con e 12.00 – Camper su Rai 1 con Tinto e Roberta Morise

su Rai 1 con e 14.30 – Don Matteo 6 su Rai 1 fiction

su Rai 1 fiction 16.00 – Sei Sorelle su Rai 1 Telenovela (Già in onda)

su Rai 1 Telenovela (Già in onda) 17.20 – Estate in Diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini

Le serie in prima visione previste in prime time o seconda serata

Quiz (miniserie britannica, Rai1 )

9-1-1 (stagone 4, Rai2)

9-1-1 Lone Star (stagione 2, Rai2)

Delitti in paradiso (stagione 12, Rai2)

Professor T (serie britannica, Rai2)

Bull (stagione 6, Rai2)

The Blacklist (stagione 8, Rai2)

NCIS (stagione 19, Rai2)

NCIS Los Angeles (stagione 13, Rai2)

NCIS Hawai’i (Rai2)

Departure (serie canadese, Rai4)

Stargirl (stagione 2, Rai4)

Le serie in replica previste in prime time o seconda serata

La dama velata (Rai1 domenica dal 17 luglio al 21 agosto)

Le indagini di Lolita Lobosco (Rai1 giovedì dal 25 agosto)

Mina settembre (Rai1 domenica fino al 3 luglio)

Don Matteo 12 (Rai1 giovedì fino al 4 agosto)

Casa e bottega (Rai1 giovedì 11 agosto)

I programmi previsti in prima serata

SuperQuark (Rai1)

Con il cuore (Rai1)

Gigi D’Alessio: Uno come te, 30 anni insieme (Rai1)

Una voce per Padre Pio (Rai1)

Music Awards (Rai1 venerdì 9 e sabato 10 settembre)

Repliche di: Top Dieci, Cavalli di battaglia, Roberto Bolle: Danza con me, Una serata tra amici, Il Volo: Tributo a Ennio Morricone, The Voice Senior

Kalipè – A passo d’uomo (Rai2)

Dalla strada al palco (Rai2)

Repliche di: Made in Sud (Rai2)

Alle falde del Kilimangiaro (Rai3)

Cartabianca (Rai3)

Chi l’ha visto (Rai3)

Arena di Verona: Opera lirica (Rai3)

Sapiens (Rai3)

Repliche di: Città segrete, Report, La grande storia, La fabbrica del mondo

Lo sport sulle varie reti Rai

Europei di ginnastica artistica (15-19 giugno)

Campionati Mondiali di Nuoto a Budapest (18 giugno-3 luglio)

Tour de France (1-14 luglio)

Europei di calcio Femminile (6-31 luglio)

Mondiali di Atletica in Oregon (15-24 luglio)

Europei di nuoto a Roma (11-21 agosto)

Qualificazioni Mondiali di calcio Femminili (settembre)

Le collocazioni prime time in palinsesto

Domenica

Rai1: Mina Settembre (Replica fino al 3 luglio) – Europei di calcio femminile (10 luglio) -La dama velata (Replica dal 17 luglio al 21 agosto) – Film (dal 28 agosto)

Rai2: 9-1-1 / 9-1-1 Lone Star – NCIS Los Angeles / Bull

Rai3: Alle falde del Kilimangiaro (dal 19 giugno)

Città segrete (Replica dal 28 agosto)

Lunedì

Rai1: Film Julia Roberts (fino al 20 giugno) – Film Giallo Family (fino all’11 luglio) – Europei di calcio femminile (18 luglio) – Film Avventura nella natura (fino al 29 agosto) -Miniserie: Quiz (5 settembre)

Rai2: 9-1-1 / 9-1-1 Lone Star

Rai3: Report

Martedì

Rai1: Film Ciclo Destinazione Amore – Paolo Borsellino: i 57 giorni (solo il 19 luglio)

Rai2: Kalipè (dal 14 giugno) – Dalla strada al palco (dal 28 giugno) – Made in Sud (Replica dal 26 luglio)

Rai3: Cartabianca / Informativo estivo

Mercoledì

Rai1: Film Ciclo Scherzi del destino (fino al 29ì giugno) – SuperQuark (dal 6 luglio)

Rai2: Delitti in Paradiso / Professor T

Rai3: Chi l’ha visto – Film (dal 27 luglio)

Giovedì

Rai1: Don Matteo 12 (Replica fino al 4 agosto) – Casa e bottega (Replica 11 agosto) – Tv Movie (18 agosto) – Le indagini di Lolita Lobosco (Replica dal 25 agosto)

Rai2: Film / Intrattenimento

Rai3: Documentari – Arena di Verona: Opera lirica (dal 21 luglio) – La grande storia (Replica dall’11 agosto)

Venerdì

Rai1: Con il cuore (10 giugno) – Gigi D’Alessio: Uno come te, 30 anni insieme (17 giugno) – Top Dieci (Replica dal 24 giugno al 5 agosto) – Cavalli di Battaglia (Replica dal 12 agosto) – Music Awards (9 settembre)

Rai2: Documentari – NCIS / NCIS Hawai’i (da luglio)

Rai3: Film

Sabato