Palermo-Milano solo andata è un film di genere drammatico/poliziesco del 1995 diretto da Claudio Fragasso che affronta, in maniera tutto sommato riuscita, il difficile tema della mafia siciliana. Nel cast spicca il bravissimo Giancarlo Giannini.

Se vi va di guardare una pellicola in cui azione, sangue e sudore sono i veri protagonisti, l’appuntamento è per la prima serata di Martedì 22 Agosto su Nove. Di seguito vi sveliamo le principali curiosità sul film.

Palermo Milano – Solo andata: la trama in breve e il cast principale

Questa, brevemente, la trama di Palermo-Milano solo andata.

Una scorta di poliziotti composta da donne e uomini pieni di coraggio e di passione per il proprio lavoro, deve accompagnare in un viaggio carico di insidie da Palermo a Milano un mafioso pentito. Quest’ultimo infatti, ha accettato di testimoniare al processo chiedendo in cambio protezione per la propria famiglia.

Il cast del film annovera nomi e volti notissimi del cinema e della tv italiane. Oltre ad uno straordinario Giancarlo Giannini, troviamo anche, fra gli altri, Romina Mondello, Raoul Bova, Richy Memphis, Valerio Mastandrea, Stafania Rocca e Tony Sperandeo.

Le curiosità sul film

Ecco le curiosità più interessanti su Palermo-Milano solo andata: