Ozark 3 su Netflix: trama e cast della terza stagione

Marty Byrde e la sua famiglia si addentreranno ancora di più nella loro nuova vita criminale in Ozark 3. La nuova stagione della serie Tv, più volte paragonata a Breaking Bad, debutta su Netflix il 27 marzo 2020 con dieci episodi inediti. L’ultima volta abbiamo visto i Byrde lanciare il loro nuovo casinò, consapevoli del guaio in cui andranno a cacciarsi. La struttura servirà come risorsa per riciclare nuovo denaro da destinare al cartello della droga messicano. Gli affari, seppur fruttuosi, influenzeranno l’intera famiglia in modo del tutto imprevedibile, causando una rottura nel matrimonio, già complicato, tra Marty e Wendy.

Ozark 3 su Netflix: la trama della terza stagione

Ozark 3 riprenderà sei mesi dopo gli eventi del finale della seconda stagione. Il casinò è ancora in funzione, ma Marty e Wendy lottano tra loro per avere il controllo sul futuro della famiglia. Ciascuno pensa di sapere cos’è meglio per i loro figli. Mentre Marty è deciso a mantenere un certo equilibrio, Wendy, dopo aver completamente abbracciato il suo lato criminale, progetta di estendere gli affari, favorendo un’alleanza con Helen e il leader del cartello Omar Navarro. Le cose si complicano quando il fratello di Wendy, Ben, arriva in città, gettando tutti nel caos.

Nella terza stagione, Ruth avrà un ruolo ancora più centrale dato che sarà al comando del casinò. Inoltre, è molto probabile che si indagherà sull’omicidio di Cade Langmore rimasto ancora irrisolto. L’uomo è stato ucciso da sua figlia Ruth? Oppure da suo nipote Wyatt? E se fosse stato Marty a compiere un passo falso?

Ozark 3: il cast della serie Tv

Jason Bateman torna a vestire i panni di Marty Byrde, mentre Laura Linney sarà ancora sua moglie, Wendy. Nel cast di Ozark 3 rivedremo anche i figli della coppia, Charlotte e Jonah, interpretati rispettivamente da Sofia Hublitz e Skylar Gaertner. Julia Garner interpreta Ruth Langmore; Janet McTeer è Helen; Lisa Emery veste i panni di Darlene Snell; Charlie Tahan interpreta Wyatt Langmore.

Tra le new entry della terza stagione, Madison Thompson nel ruolo di Erin, la figlia adolescente di Helen, e Tom Pelphrey che interpreterà Ben, il fratello di Wendy.