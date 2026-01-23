Oggi, 22 gennaio, sono state annunciate le nomination agli Oscar del 2026. Mentre alcuni dei film sono in sala, come Marty Supreme e Sentimental Value, altre arriveranno prossimamente, tra cui Hamnet di Chloé Zhao. Altre ancora, invece, sono già disponibili sulle piattaforme streaming. Di seguito vi sveliamo quali.

Oscar 2026: dove vedere in streaming alcuni dei film nominati

La notte degli Oscar è l’evento cinematografico più atteso al mondo dagli amanti della settima arte. Tra candidature e red carpet da sogno, l’appuntamento per la consegna delle statuette quest’anno sarà nella notte tra il 15 e il 16 marzo, sempre in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Nonostante in Italia molti film siano attualmente in sala, alcuni sono già disponibili alla visione in streaming.

Tra tutti c’è Frankenstein, l’ultimo film di Guillermo del Toro con Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac e Christoph Waltz nel cast. Con nove nomination, tra cui quella a Miglior Film, Miglior attore non protagonista e Migliori costumi, è possibile vederlo su Netflix.

Sempre su Netflix è presente nel catalogo Train Dreams, il film di Clint Bentley con Joel Edgerton, Felicity Jones e Kerry Condon che ha ottenuto quattro nominantion. Sulla celebre piattaforma non manca alla visione anche uno dei fenomeni globali degli ultimi mesi: Kpop Demon Hunters, candidato come Miglior film d’animazione e Miglior canzone con Golden.

Invece, su AppleTV, si può vedere F1, il film sulla Formula Uno di Joseph Kosinski con Brad Pitt, anche questo nominato in quattro categorie.

Infine, sulla nuovissima piattaforma Hbo Max, è disponibile Una battaglia dopo l’altra, acclamata pellicola di Paul Thomas Anderson sul potere della rivoluzione con Leonardo DiCaprio come protagonista, che ha ottenuto tredici nomination.