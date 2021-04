La 93° edizione dei Premi Oscar 2021 ha segnato il trionfo di Nomadland con 3 statuette, ma anche la delusione per la mancata vittoria di Laura Pausini candidata al Premio Oscar come miglior canzone originale con Diane Warren con il brano “Io Si”. Ecco i vinti e i vincitori della notte più lunga ed importante del cinema mondiale.

Oscar 2021 vincitori: Nomadland miglior film

Il cinema riparte con i Premi Oscar 2021. A Los Angeles in diretta Dolby Theater e dalla Union Station si è svolto l’evento cinematografico più famoso al mondo che, in tempi di pandemia da Coronavirus, ha dato i primi segnali di un settore pronto a rialzarsi dopo più di un anno di stop.

And the winner is…Nomadland. Il film diretto da Chloé Zhao ha trionfato nelle categorie più importanti portandosi a casa la statuetta per il “miglior film“, “miglior regia” e “miglior attrice protagonista” a Frances McDormand.

La regista in un inconsueto look sneaker e treccine ha detto: “questo Oscar è per tutti quelli che hanno fede e coraggio a tener fede alla bontà in sé stessi e negli altri nonostante le difficoltà”.

Nomadland racconta la vita di una outsider, una nomade che vive la sua vita emarginata dal sistema, ma libera. La stessa attrice dal palcoscenico ha invitato il pubblico a guardare il film: “per favore guardate il film sullo schermo più grande possibile e portate tutti quelli che conoscete in sala a vedere tutti i film premiati quest’anno“.

La statuetta, invece, al miglior attore protagonista è stata assegnata ad Anthony Hopkins per il film “The Father“. L’attore non era presente a Los Angeles, ma in collegamento dal Galles dove vive da diverso tempo. Si tratta della seconda statuetta per l’attore che torna a vincere un Oscar a 29 anni di distanza da “Il Silenzio degli innocenti”.

Oscar Laura Pausini: “un sogno che mai avrei potuto mai sperare”

Nessun Oscar per Laura Pausini e la sua “Io Si / Seen” scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi. Dopo la vittoria ai Golden Globe, la cantautrice di Solarolo ha visto sfumare il Premio come miglior canzone originale assegnato alla rapper H.E.R. con il brano “Fight For You” da Judas and the Black Messiah. In tantissimi hanno sognato con lei, sperando che quella statuetta potesse arrivare in Italia, ma nonostante tutto la Pausini ha pubblicato un post sui social condividendo ugualmente la sua immensa gioia. ”

“Aver fatto parte di un progetto così speciale come “The Life Ahead” con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi” – ha scritto Laura Pausini che ha aggiunto – “aver cantato IO SI sul palco dell’Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica. Grazie @theacademy!”. Poi i ringraziamenti a Diane Warren, Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi e Palomar e Netflix che hanno prodotto e distribuito la pellicola “La vita davanti a se” diretta da Edoardo Ponti.

La cantante de La Solitudine ha poi concluso:

Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita.

Oscar 2021, la lista completa dei vincitori

Qui di seguito la lista completa di tutti i vincitori degli Oscar 2021:

Miglior film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Miglior regia

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins , The Father

, The Father Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Migliore attrice protagonista

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand , Nomadland

, Nomadland Carey Mulligan, Promising Young Woman

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Youn Yuh-jung, Minari

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya , Judas and the Black Messiah

, Judas and the Black Messiah Leslie Odom, Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Migliore sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Migliore sceneggiatura non originale

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Migliore fotografia

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Miglior montaggio

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Migliore scenografia

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Migliori costumi

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Migliore colonna sonora originale

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Migliore canzone originale

Fight for You , Judas and the Black Messiah

, Judas and the Black Messiah Hear My Voice, The Trial of the Chicago 7

Husavik, Eurovision Song Contest

Io Si (Seen), The Life Ahead

Speak Now, One Night in Miami…

Miglior suono

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Migliori effetti speciali

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Miglior film d’animazione

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Miglior film in lingua straniera

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Miglior documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Miglior trucco

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Miglior cortometraggio animato

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Miglior cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Miglior cortometraggio documentario