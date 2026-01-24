Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 24 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 24 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi invita a gestire meglio le energie, soprattutto ne lavoro. Alcune questioni rimaste in sospeso richiedono chiarezza e un approccio diretto, ma senza forzare i tempi. In amore c’è bisogno di dialogo sincero: chi è in coppia può risolvere piccole tensioni, mentre chi è solo potrebbe sentire il desiderio di maggiore stabilità emotiva. Dal punto di vista fisico conviene rallentare un pò!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il lavoro beneficia di una maggiore concretezza: le vostre idee sono valide, ma serve pazienza per farle maturare nel modo giusto. Le relazioni affettive acquistano profondità, soprattutto se decidete di esprimere ciò che provate senza timori. È una fase che favorisce la complicità e il rafforzamento dei legami. La salute è discreta, ma attenzione a non trascurare il riposo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il lavoro risulta vivace, con stimoli interessanti che vi spingono a rimettervi in gioco. È importante però non disperdere le energie in troppe direzioni. In amore emerge il bisogno di leggerezza: chi vive una relazione stabile potrebbe sentire il desiderio di rinnovare l’intesa, mentre i single hanno buone occasioni di socialità. Il benessere fisico migliora se trovate un equilibrio tra movimento e relax.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sul lavoro è il momento di fare ordine, soprattutto nelle responsabilità che vi pesano di più. Una gestione più razionale vi aiuta a sentirvi meno sotto pressione. In amore siete più sensibili del solito: questo può diventare un punto di forza se condividete le emozioni invece di chiudervi. La salute richiede attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro richiede determinazione: alcune sfide vi mettono alla prova, ma avete tutte le risorse per affrontarle con successo. In amore cresce il desiderio di conferme; chi è in coppia cerca maggiore presenza, mentre chi è solo potrebbe sentirsi attratto da persone fuori dagli schemi. Il tono fisico è buono, purché non esageriate con ritmi troppo intensi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il lavoro vi vede concentrati e precisi, qualità che vengono finalmente riconosciute. È una fase utile per pianificare con attenzione i prossimi passi. In amore c’è bisogno di lasciare andare il controllo e di vivere i sentimenti con più spontaneità. La salute è stabile, ma un po’ di attività all’aria aperta aiuterebbe a scaricare le tensioni mentali.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nel lavoro è importante mantenere l’equilibrio tra doveri e desideri personali. Alcune decisioni vanno prese con calma, evitando di farvi influenzare troppo dagli altri. Le relazioni affettive ritrovano armonia grazie a un dialogo più sereno e costruttivo. Il fisico risponde bene, soprattutto se dedicate tempo alla cura di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il lavoro richiede strategia: non tutto va detto o fatto subito, meglio osservare e scegliere il momento giusto. In amore siete intensi e profondi, ma è fondamentale evitare atteggiamenti troppo rigidi. Aprirsi può rafforzare il legame. La salute è buona, anche se sarebbe utile gestire meglio le tensioni emotive.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di oggi porta movimento sul piano professionale, con possibilità di confronto e nuove prospettive. È un buon momento per ampliare gli orizzonti, anche mentalmente. In amore prevale il desiderio di libertà, ma senza rinunciare alla sincerità. Il benessere fisico è sostenuto da una buona energia generale, purché non vi affatichiate troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro rimane al centro dell’attenzione, con responsabilità che richiedono impegno costante. I risultati arrivano, anche se non immediatamente visibili. In amore è necessario dedicare più tempo alle emozioni, evitando di mettere sempre il dovere al primo posto. La salute è discreta, ma attenzione a non somatizzare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sul lavoro emergono idee originali che meritano di essere sviluppate. È importante però mantenere un minimo di concretezza. In amore si respira aria di rinnovamento: chi è in coppia può ritrovare entusiasmo, mentre chi è solo potrebbe vivere incontri stimolanti. La forma fisica migliora se curate l’equilibrio tra mente e corpo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il lavoro richiede maggiore chiarezza, soprattutto nei rapporti con colleghi o collaboratori. È utile definire meglio i confini. In amore siete particolarmente empatici e questo favorisce una maggiore intesa emotiva. La salute è da proteggere con ritmi più dolci.

