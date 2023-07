Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 29 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete nel pieno di un periodo di grande energia, ma fate attenzione ai soldi, questo non è il momento migliore per investimenti rischiosi o spese inutili/secondarie. Concentratevi sull’amore e cercare di entrare nell’ottica che l’equilibrio interiore è fondamentale per gestire al meglio ogni aspetto della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La forma fisica non è al top ma stringete i denti e proseguite sulla vostra strada! Se riuscirete a tenere il ritmo giusto otterrete buoni risultati tra fine agosto e inizio settembre. Saggezza e intuizione molto forti al momento, entrambe vi porteranno lontano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Attenzione a qualche problema in amore. L’energia sta venendo un po’ meno ma è normale visto che siete presi da parecchie attività. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per riposare e rilassarvi. Staccare la spina per qualche giorno è la chiave per riprendersi al meglio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete energici e iper determinati, anche se la fortuna non è dalla vostra parte. Agite con cautela e attenzione anche alle finanze, forse ci sono troppe spese o avete avuto meno entrate di quante ve ne aspettavate! Dovrete scegliere bene ogni azione e trovare le parole giuste, soprattutto per le occasioni più delicate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

É il momento di rallentare un po’ i ritmi visto che le energie fisiche stanno venendo meno. Cercate di concentrarvi maggiormente sull’equilibrio interiore e prendervi più cura di voi stessi per evitare di andare in tilt.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

É un momento di alti e bassi. La prima cosa da fare in questo caso è riflettere sulle priorità, partire dai punti cardine della vita e capire cosa non sta andando per affrontare l’ostacolo e metterselo alle spalle! L’ottimo equilibrio interiore che avete vi sarà di grande aiuto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La fortuna sembra avervi voltato le spalle, ma niente paura: mantenete la calma e gestite un problema per volta. In amore le cose vanno decisamente meglio e le coppie più stabili possono pensare al classico “salto di qualità” nella relazione. Sul lavoro evitate decisioni affrettate così come è da tenere d’occhio l’aspetto economico!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ in arrivo una sfida molto impegnativa che metterà alla prova la vostra capacità di gestire il denaro. In amore sembra ci sia una perenne corsa ad ostacoli rilassatevi e attendete tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ultimamente vi sembra di non andare d’accordo con nessuno quindi bisognerebbe fare qualcosa per capire che succede anche se la vostra capacità di adattamento è invidiabile. L’amore è un po’ altalenante ma niente paura, tenete sotto controllo le emozioni e date libero sfogo alla creatività!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi avete le energie siano alle stelle, avete tante idee e progetti da far partire. É vero che la tenacia spesso vi fa vincere anche sfide tremendamente in salita, ma non sottovalutate le difficoltà di questo periodo e affrontatele con serietà. L’amore potrebbe risultare un vero campo minato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete in un periodo strano, ma non dimenticate di mostrare a tutti le vostre innate doti da leader. Alcuni nati sono alla ricerca di un’idea, una bella intuizione per dare una svolta alla propria vita: per quello ci vorrà ancora tempo, anche se non troppo…

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vivetevi questo periodo con serenità e spensieratezza, siete in una fase di miglior equilibrio interiore all’insegna della pace! Concentratevi sulla qualità dei rapporti e non sulla quantità. Non è il momento di spese impulsive, anche la sfera professionale sembra andare un po’ rilento!

