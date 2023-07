Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 15 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La mattinata sarà migliore del pomeriggio, ma le cose migliorano da martedì. Chi ha un problema o una disputa in corso, o vuole vedere chiaro in una situazione di lavoro, potrà contare su giornate migliori. E’ opportuno farsi consigliare da una persona che può portare buone idee.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Giove può consentire di cominciare un progetto sulla base di esperienze maturate nel passato. La situazione astrologica invita a dimenticarsi di qualche problema, domenica avremo una Luna valida per parlare d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarebbe il caso di ritrovare un po’ di serenità interiore, ritemprare il proprio fisico, ecco perché consiglio di vivere un fine settimana divertente, recuperando spazi di creatività e libertà. Entro il 28 di questo mese potrà nascere una buona condizione per riallacciare un rapporto interrotto nel passato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Queste 48 ore possono portare un piccolo vantaggio e regalare un po’ di serenità. Se ci sono state fatiche o blocchi bisogna cercare di risolverli in vista di una domenica utile per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Mercurio è entrato da poco nel tuo segno e porta buone idee, ma c’è sempre da contrastare la tensione che Giove porta nella tua vita. Sei critico nei confronti di tutto, mlm puoi piacere a tutti e in questi particolari momenti sarebbe anche opportuno selezionare le persone con cui avere a che fare. Se ci sono progetti da realizzare cerca di farti due conti e controlla se ci sono i soldi per realizzare tutto quello che hai in mente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È arrivato il momento in cui ritieni sia indispensabile lanciare nuovi progetti e determinare il futuro in modo più analitico. Entro la fine del mese novità sul lavoro. Attenzione: c’è da risolvere un contenzioso che riguarda la casa o la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il weekend in arrivo porta di nuovo qualche preoccupazione. Da oggi pomeriggio a domani attenzione in amore, il rischio è quello di caricarsi sulle spalle inutili pesi, per due giorni bisognerebbe riuscire a staccare da tutto quello che porta ansia o agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Stai vivendo un luglio faticoso, alcuni accordi di lavoro sono cambiati, potresti ritrovarti da settembre a fare cose diverse da quelle immaginavi all’inizio dell’anno, ma non fermarti a queste insicurezze più, pensa invece alle buone novità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo weekend mi piace, così come l’inizio della prossima settimana, in particolare il 18 e il 19 avremo una Luna eccellente. Si può dire che entro 4 o 5 giorni avrai la possibilità di risolvere un problema, oppure semplicemente di metterti in gioco in situazioni nuove.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Cerca di riavvicinarti a una persona che rappresenta per te molto ma che è stata di recente troppo lontana. Questo weekend dovrebbe essere trascorso nel più completo relax, chi si muove e desidera organizzare qualcosa di importante potrebbe andare incontro a qualche ritardo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo fine settimana bisognerebbe trovare serenità ma le coppie che hanno avuto problemi sono alle corde. Solo chi è single non si fa problemi, si diverte e naviga a vista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Bella Luna dal pomeriggio di oggi fino a tutta domenica. Il cielo permette di risolvere un piccolo problema personale, anzi puoi persino riprendere un progetto che avevi bloccato negli ultimi anni, rielaborarlo e renderlo vincente. Sensazioni speciali e positive, incontri favoriti entro domani.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.