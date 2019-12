Attraverso l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 dicembre è possibile scoprire cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Non si escludono ripensamenti in amore per coloro che sono nati sotto il segno della Vergine. I nativi della Bilancia, invece, dovranno fare attenzione alla quadratura di Saturno. Amore, lavoro e benessere, nel video approfondiamo ciascun aspetto per tutti i segni zodiacali.