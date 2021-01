Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 gennaio 2021, Capodanno. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo oggi Paolo Fox, venerdì 1 gennaio 2021

Venerdì 1 gennaio 2021: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi, Capodanno. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In ogni modo sarai forte, non mancherà l’energia: a Febbraio potresti combinare qualcosa di importante! Voglia di riscatto per quanto riguarda le questioni professionali. Fortunatamente non senti il peso del passato, anzi, proprio perché il passato é stato molto difficile da gestire, avrai voglia di rinverdire tutta la tua situazione sentimentale e lavorativa.

Oroscopo Toro

E’ un anno di grandi decisioni e probabilmente anche di austerity, in particolare nei primi mesi. Tra Febbraio e Marzo dovrai stringere la cinghia e forse non avrai modo di capire se un lavoro continuerà o no, se una situazione di studio o personale sarà importante per il futuro. Si può provare qualche imbarazzo in certe relazioni sentimentali poco chiare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarai molto forte grazie al fatto che Giove e Saturno tornano attivi! Tra Marzo, Aprile e Maggio avrai veramente tante carte da giocare. E’ chiaro che conta anche la situazione globale pesante che tutti viviamo, ma solitamente sei bravo ad uscire fuori da situazioni complicate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei finalmente libero dall’opposizione di Saturno! Quante volte avete sentito parlare di questo pianeta che ha generato qualche rallentamento e a volte anche polemiche assurde! Sono convinto che molti di voi hanno ritrovato loro stessi e ora sono persone nuove, col coraggio di dire cose che prima non volevano o non potevano dire!

Oroscopo Leone

Questo nuovo anno parte con qualche opposizione planetaria; a quelle di Giove e Saturno si aggiunge anche quella di un Urano dissonante. Cosa vuol dire? Che ci sono dei rami secchi che vanno tagliati! E’ probabile che ultimamente tu abbia riscontrato qualche problema nelle relazioni con gli altri.

Oroscopo Vergine

Non devi dimenticare quello che é accaduto nel 2020 perché sulla base delle emozioni, delle sensazioni e delle esperienze che sono state alla base di tante scelte, si potrà fare qualcosa di più! E’ un anno che non consente di avere tutto sotto controllo: tra Gennaio e Aprile ti troverai di fronte certe decisioni, se continuare o no una certa collaborazione.

Oroscopo Bilancia

L’anno parte con un sorriso, non tanto a Gennaio quanto a Febbraio. Hai bisogno di emozioni sincere, di rinverdire la tua situazione emotiva, amorosa. Sul lavoro direi di non sottovalutare quello che capita tra Marzo, Aprile e Maggio, perché ci sarà come un risveglio o magari anche una sistemazione di vecchi conti in sospeso. La realtà é che gli ultimi due anni, 2019 e 2020, hanno creato imbarazzi.

Oroscopo Scorpione

E’ un anno che parte un pò al ribasso non tanto perché ci sono grandi problemi ma perché c’é una sorta di smarrimento interiore. In realtà non vorresti più stare in un certo posto, vorresti fare altre cose. E tutto questo però non é convalidato da situazioni che attorno a te aiutano ad effettuare questo tipo di mutamento. E allora può esserci qualche conflitto che potrebbe essere lavorativo o anche legale.

Oroscopo Sagittario

Gennaio sarà un mese sottotono ma già da Febbraio avrai qualcosa da dire e potresti farlo immediatamente con le persone che ami, perché ci sarà una concentrazione di pianeti in un segno amico che rivelerà la tua natura passionale e ti farà riprovare emozioni importanti.

Oroscopo Capricorno

Spero che il 2020, con tutte le difficoltà e le problematiche che ha creato, abbia aperto la tua mente e soprattutto ti abbia fatto capire quali sono i tuoi punti di forza. Il 2021 inizia in maniera un pò pacata ma già a Marzo potresti ottenere qualcosa di più. Un altro mese davvero importante sarà quello di Agosto.

Oroscopo Acquario

Nel mese di Febbraio ci saranno delle astralità complesse ma molto importanti: fino all’11 Marzo avremo molti pianeti in passaggio in questo segno! Cosa vuol dire? Che inizia una stagione di intuizioni, di rivelazioni, di creativa e fertilità. Se ben gestita, questa situazione può portare lontano!

Oroscopo Pesci

In amore bisogna capire come sta il tuo cuore: chi ha iniziato da poco una storia vuole crederci ma probabilmente non ci crede fino in fondo, ha bisogno di altre prove. Alcuni di voi hanno spostato la loro attenzione verso l’attività: verso Aprile potresti avere dei ripensamenti ma questo 2021 é un anno forte lavorativamente parlando.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!