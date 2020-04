Paolo Fox, Oroscopo 8 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo di Paolo Fox del giorno: mercoledì 8 aprile 2020

Mercoledì 8 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Secondo l’oroscopo sarai un po’ nervoso, a causa della Luna in opposizione. Dovresti provare a muoverti in modo più rilassato, almeno fino a giovedì 9. Le stelle consigliano cautela nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Toro

Sono giorni che potrebbero procurarti qualche ritardo o rallentamento, provocato dalla dissonanza di Saturno. Fortunatamente tu, segno di Terra, ami la concretezza e preferisci fare con calma, piuttosto che muoverti in modo superficiale e confusionario.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Adesso è un ottimo momento per pensare all’amore. L’oroscopo ti suggerisce, domani, di dedicare del tempo ai social, per stringere nuove amicizie. O, perché no, potresti ricontattare una vecchia conoscenza. Certo è che se desideri una relazione seria, dovrai comportarti da persona matura e costante.

Oroscopo Cancro

È un anno molto importante per te, perché finalmente Saturno non sarà più in conflitto. Dovresti aver già notato dei miglioramenti nella tua vita, ma sappi che il meglio arriverà a fine anno! Ti incoraggio a chiudere con tutto ciò che non ti va più bene.

Oroscopo Leone

Hai Saturno e Marte in posizione disarmonica e questo significa che potrai avere qualche intoppo sulla tua strada. Alcuni progetti non decollano oppure progrediscono in modo lento. Ad aggiungersi, ci sono le restrizioni di questo momento: insomma hai l’agitazione alle stelle! Sforzati, però, di non riversarla tutta sul tuo partner.

Oroscopo Vergine

Il 2020 per te è un anno notevole: stai prendendo decisioni che lasceranno un segno indelebile nella tua vita. Il periodo storico è molto complicato, ma tu hai i pianeti dalla tua parte e qualsiasi problema affronterai, potrai risolverlo con facilità. In questi giorni metti l’amore in secondo piano rispetto ai tuoi progetti.

Oroscopo Bilancia

Dovresti sfruttare l’influenza benevola di Venere a tuo favore. L’oroscopo ti incita a pensare come vivere nuove emozioni, quando l’emergenza sarà superata. Potresti programmare qualcosa di speciale o, se sei in coppia, decidere per il passo definitivo, come il matrimonio o la convivenza. I single possono concentrarsi sulla socializzazione online, ora, con buoni risultati.

Oroscopo Scorpione

Adesso ti senti molto meglio rispetto all’inverno passato. Anche se viviamo momenti di grande difficoltà, tu, Scorpione, riesci a dare il meglio di te, quando sei messo a dura prova. Questa sarà una giornata positiva, ma nei prossimi giorni, con la Luna nel segno, le cose andranno ancora meglio. Novità interessanti in arrivo.

Oroscopo Sagittario

È un periodo molto complicato per te. Non solo ci sono le restrizioni che ti costringono a casa, ma hai problemi anche nel rapporto di coppia. Da ora fino a giugno i pianeti metteranno alla prova tutti i rapporti d’amore. Sei hai appena iniziato una storia, potrai incontrare difficoltà nel farla decollare. Le relazioni consolidate richiedono ora, maggiore prudenza e chiarezza.

Oroscopo Capricorno

Se desideri cominciare nuovi progetti, dovrai avere pazienza e aspettare la primavera inoltrata. Non hai un oroscopo contrario, ma ti invito ad avere pazienza. Chi ha avuto dei problemi nel passato, ora potrà superarlo con più facilità. Occhio alle finanze!

Oroscopo Acquario

Se appartieni alla cerchia di Acquario che non sono appagati dalla propria vita, probabilmente ora sarai molto nervoso e polemico. Sei una persona che ha bisogno di vivere liberamente e di fare cose gratificanti, altrimenti nasce in te una gran voglia di ribellione.

Oroscopo Pesci

L’oroscopo ti esorta a diventare più prudente in amore. Dovresti mettere in chiaro cosa vuoi da una relazione e poi essere coerente con la decisione presa. Se desideri un rapporto serio, poi non è il caso di avvicinare persone inaffidabili e superficiali. Non sarà male, ma dai prossimi giorni andrà ancora meglio: novità pratiche in arrivo!

