Paolo Fox, Oroscopo lunedì 25 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta nel salotto de I Fatti Vostri. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo del giorno: lunedì 25 novembre 2019

Lunedì 25 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate dapprima a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le giornate migliori di questa settimana saranno mercoledì e giovedì. Come ho spiegato più volte sembra che in questo periodo stia facendo delle cose di peso, oppure che alcuni progetti non stiano andando proprio come avresti voluto.

La maggioranza dei pianeti spinge a chiudere situazioni inutili; questo vuol dire che entro la fine del mese farai scelte importanti. Ma sarà molto difficile mantenere la calma!

Oroscopo Toro

C’è una una certa tensione che probabilmente ti trascinerai addosso fino a tutto martedì. Risentirai di una forte stanchezza. Non è un oroscopo difficile, anche perchè ho già spiegato che andiamo incontro ad un 2020 favorevole per te. E l’ho anche scritto nel mio libro!

I più giovani, quelli che hanno seminato bene nel passato e che devono laurearsi, completare un percorso di studi, avranno concrete risposte l’anno prossimo. In amore e nei rapporti con gli altri, in queste prime 48 ore della settimana si legge un pò troppa tensione. Ti invito a non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Abbiamo un cielo importante! Anche se, come ho già detto tante volte, il periodo più bello partirà da Dicembre quando finalmente Giove non sarà più in opposizione. Dico questo perche’ in particolare chi ha avuto problemi legali o lavorativi potra’ recuperare.

I progetti che porti avanti adesso, compatibilmente con le tue forze fisiche e la tua capacità, possono diventare molto importanti. Fino a mercoledi dovrai lottare per ottenere. E questo vale anche per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Cancro

C’è una situazione migliore perchè la Luna è in buon aspetto ma dovremo aspettare prima di dire che tutte le possibilità sono finite. Se ci sono situazioni che non funzionano, agli inizi di Dicembre dovranno essere chiarite, sia in amore che nell’ambito del lavoro.

Anche quelli che in questi giorni cercano di fare un passo in avanti o magari mantenere una promessa, si sentono fuori zona. Ogni tanto devi addirittura arrabbiarti per farti valere. In queste prime 48 ore della settimana c’è fortuna, arrivano buone notizie, non essenziali ma un passo avanti ci sarà!

Oroscopo Leone

Ci saranno due momenti importanti: uno a Dicembre e l’altro a Gennaio. E’ possibile che tu possa cambiare un orizzonte professionale oppure iniziare a studiare per fare qualcosa di nuovo. In questo momento devi giocare le carte migliori, noterai che c’è più attrazione attorno a te.

Se esci, se vedi gente, noterai che sei sempre protagonista oppure se ti piacciono le avventure puoi anche vivere qualche emozione particolare. Per quelli che sono in coppia da tempo, è il periodo giusto per dire si, per fare un figlio, per cambiare casa. Eventi importanti!

Oroscopo Vergine

Piano piano stiamo per arrivare ad una fase di grande interesse perchè Giove inizia un buon transito a partire da Dicembre. Ritengo che questo sia un periodo di grande interesse per quelli che vogliono portare avanti un progetto di lavoro.

In queste prime 48 ore della settimana hai buone stelle ma raccomando massima tensione nei rapporti sentimentali. Purtroppo negli ultimi tempi c’è stata qualche tenerezza in meno, forse un distacco. Bisogna chiarirsi! Il prossimo fine settimana sarà complice in questo senso.

Oroscopo Bilancia

In questo momento hai una grande tensione addosso. Nel cielo ci sono molti pianeti opposti e le quadrature in astrologia stimolano all’azione ma anche a spingere chiarimenti, a volte in maniera esageratamente polemica: è questo ciò che può accadere in amore nel corso delle prossime settimane!

E’ come se da qualche tempo qualcuno avesse alzato l’asticella e ti avesse costretto a superare un ostacolo più alto. In amore e nel lavoro sei costantemente messo alla prova.

Oroscopo Scorpione

Nuova settimana che parte con la Luna nel tuo segno. Come ho spiegato tante volte, visto che di recente ci sono state tante, forse troppe spese, sarebbe il caso di portare avanti progetti con cautela.

Per ciò che concerne l’amore, Venere è ancora molto attiva, segno evidente che chi ha il partner giusto al proprio fianco in questi giorni può fare progetti in grande stile.

Oroscopo Sagittario

La Luna sarà presto nel tuo segno, mercoledì e giovedì saranno le giornate più alde. Come per gli altri segni di fuoco, questo è un oroscopo forte. Potresti innamorarti, ma anche cambiare vita, ottenere finalmente collocazioni a cui sta lavorando da tempo, molto dipende dal ruolo che hai.

Quelli che non hanno fatto nulla fino ad ora, possono però iniziare una nuova attività. Sei in primo piano e potresti anche vivere un grande amore.

Oroscopo Capricorno

Devi ancora pazientare ma diciamo che siamo quasi alla fine del mese più pesante dell’anno. Già da Dicembre con Giove, Saturno e Venere nel segno, otterrai miglioramenti e soddisfazioni.

In questo autunno sarai decisamente sulla cresta dell’onda, ma a dover essere sincero, in questo periodo ti trovo in una situazione di lavori in corso. E questo vale anche per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Acquario

Nuova settimana che parte con uno stato di agitazione. In queste prime 48 ore della settimana c’è una Luna un pò nervosa che potrebbe renderti ansioso. A breve devi fare un passo importante per la casa, per un investimento.

Non mancano le risorse ma, evidentemente qualcuno vuole puntare a qualcosa di più. Per quanto riguarda l’amore, da giovedì si recupera. E il fine settimana può portare chiarimenti sentimentali.

Oroscopo Pesci

Questa nuova settimana parte bene con la Luna in ottimo aspetto! Devo dire che in questi giorni molti scopriranno la voglia di amare o dovranno stare accanto ad una persona che ha bisogno.

Gli unici problemi possono nascere se hai a che fare con qualcuno un pò confuso in amore, come Cancro, Capricorno o Bilancia. Ma anche in questi casi estremi devo dire che riuscirai a trovare le giuste parole per andare avanti.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!