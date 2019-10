Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 21 ottobre 2019 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, oroscopo lunedì 21 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

Sei reduce da un fine settimana che con ogni probabilità ha portato qualche dubbio, qualche incertezza: è un momento in cui dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista affettivo, ci sono cose che non quadrano o quantomeno non sei tutto convinto di quello che stai facendo.

Io dico sempre che questo 2019 è stato e continua ad essere un anno precario. Ci sono novità ma non sono così importanti o non sono così risolutive: non bisogna trasferire tensione in amore.

Oroscopo Toro

Avresti bisogno di una iniezione di fiducia in amore perchè anche le coppie che si vogliono bene hanno vissuto delle perplessità, figuriamoci poi quelle che hanno avuto già problemi dagli inizi di Ottobre.

Questa settimana parte in maniera interessante poi però tra martedì e mercoledì bisogna rivedere alcune strategie: è sempre un periodo utile per chi vuole cambiare casa o è costretto a farlo. Il tema dell’abitazione, del luogo di residenza, sarà dominante nelle prossime settimane.

Oroscopo Gemelli

Stai per liberarti dall’ossessione di Giove opposto: manca poco più di un mese al traguardo. Ritengo perchè che già da adesso non siano pochi coloro che iniziano a vedere un orizzonte più tranquillo o quantomeno che abbiano le idee chiare su quello che devono fare.

Per chi ha iniziato un nuovo lavoro in maniera faticosa, entro poco avrà grandi risultati. L’amore in questi giorni è piuttosto neutrale quindi se c’è una storia va avanti, altrimenti è difficile trovarla.

Oroscopo Cancro

La Luna è nel tuo segno! Queste sono giornate emotivamente molto importanti, molto valide. Tanto che invito coloro che hanno vissuto una crisi in amore a riavvicinarsi al partner, magari semplicemente perchè adesso c’è più tempo per stare insieme. Mentre prima questa disponibilità non esisteva.

Ecco perchè invito all’azione, ricordando che tra l’altro fino a venerdì abbiamo un buon oroscopo. Per quanto riguarda il lavoro qualcosa si sta muovendo, anche se devo dire resta sempre tanta fatica nel fare le cose.

Oroscopo Leone

Si apre una settimana importante ma un pochino faticosa. Da mercoledì anche il Sole è dissonante. Non si mette in discussione la buona volontà ma ci sono questioni di lavoro che vanno affrontate entro fine Novembre. Da Dicembre avremo un cielo interessante per quanto riguarda l’attività professionale.

Devi effettuare un cambiamento, cerca di essere pronto a fare questo grande salto entro la fine di Novembre. Forse il tuo ruolo potrebbe essere rimesso in discussione, questo comporta anche qualche agitazione in più in amore.

Oroscopo Vergine

Si apre una settimana redditizia, importante anche se c’è da dire che ultimamente proprio per fare troppo, per organizzare tanto, la tua forma fisica è stata un pò minata. Pare che tu sia al limite dell’energia, ci sono state delle giornate piuttosto pesanti: metto l’accento sulle giornate di giovedì e venerdì e ne parlo fin da questo lunedì in modo che tu possa organizzarlee al meglio.

La parte centrale di questa settimana può essere foriera di buone opportunità, di incontri d’amore interessanti.

Oroscopo Bilancia

Giornata un pò particolare: sembra che tutto sia un pò difficile da gestire e tra l’altro bisogna ricordare che sei stanco. Questa stanchezza si è fatta sentire nel fine settimana.

Da qualche tempo vivi delle complicazioni e questo non ti aiuta certamente. Doppia attenzione se hai un legame con un Ariete o un Capricorno: devi cercare di fare le cose in maniera molto rilassata.

Oroscopo Scorpione

Si apre una settimana un pò impetuosa: abbiamo tante cose da dire, tante cose da fare. Da mercoledì il Sole è nel tuo segno e Mercurio Venere sono nel tuo spazio zodiacale. Grandi emozioni per chi ha un’attività in proprio: questo è il momento in cui si può veramente dire qualcosa di più.

La seconda parte della settimana è miglior mentre questa sera raccomando soprattutto quelli che hanno avuto qualche piccolo problema fisico, di non fare troppo. Serata sotto tono.

Oroscopo Sagittario

A Novembre si apre una grande porta: l’ingresso di Venere nel segno, in questi giorni porta capacità di rimettersi in gioco. Unico neo è la situazione dal punto di vista fisico, perchè c’è chi è molto provato, molto stanco o ha dovuto superare un piccolo incidente.

Le giornate di martedì e mercoledì riportano una grande vitalità nella tua vita, e spero davvero che tu abbia voglia di amare perché sabato e domenica le emozioni sono importanti.

Oroscopo Capricorno

Questa giornata è un pò faticosa: nell’ambito del lavoro ce la stai mettendo tutta per portare avanti alcuni progetti, ma possono esserci delle problematiche con il segno del Leone, con un capo, con un collega.

Vorresti liberarti di un peso, hai voglia di fare una cosa nuova. E’ tempo di un grande rinnovamento che qualcuno ha fatto partire già da Agosto; in amore stelle complici in vista della fine dell’anno.

Oroscopo Acquario

In questi giorni devi portare avanti un cambiamento nella tua vita che sarà voluto o subito, nel senso che c’è la necessità di cambiare nel lavoro, fare scelte diverse. A volte però il fisico non regge e i soldi non arrivano o magari semplicemente c’è voglia di investire altrove.

Questo inizio di settimana è un pò complicato, raccomando prudenza in amore: sono giornate che portano qualche piccolo conflitto.

Oroscopo Pesci

Devi puntare su questa settimana, ma anche su questa giornata. Ci sarà un calo giovedì e venerdì per la Luna opposta per solo per questioni di tipo fisico; devo dire che negli ultimi giorni di Ottobre potrebbe arrivare un’emozione nuova.

Il segno dei pesci guarda sempre un pò troppo al passato, rispetto al futuro. Quindi chi è solo da tempo potrebbe ripensare ad un rapporto finito. Cerca di non ricadere in situazioni che hanno già creato problemi.

