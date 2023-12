Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 8 dicembre 2023, giorno dell’Immacolata

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi la Luna opposta può portare qualche tensione. Rapporti e legami sono sottoposti a stress.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non cercare di fare ingelosire il partner. Non decidere nulla, ma lasciati trasportare dalla corrente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Valuta le situazioni con cautela: avrai poca pazienza e potresti anche avere degli scatti di rabbia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Bene le vicende lavorative ed economiche. Dai spazio all’amicizia. Amore passionale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Per quanto riguarda l’amore, comincia una fase di revisione. Evita polemiche nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cerca di mantenere la calma. Devi capire cosa vuoi e cercare di ottenerlo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Movimenti nel settore professionale: segui l’istinto. I legami nati da qualche mese sono rafforzati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Favorite le ricerche di nuove occupazioni e le scelte degli studenti. In amore, decidi tu cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Opportunità in vista: Marte nel segno incoraggia chi ha voglia di esporsi in amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sensazioni positive grazie a Venere favorevole. In amore, si allenta la tensione nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per quanto riguarda il lavoro, c’è un fermo: non sei convinto delle ultime scelte che hai fatto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sei molto vivace in ambito professionale: approfitta di nuove opportunità. Bene in amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.