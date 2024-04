Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 1 aprile 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 aprile 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarà una giornata positiva, la nuova settimana inizierà con il piede giusto. Nonostante sia un periodo difficile per tutti, vi alzerete pieni di energia e voglia di fare. Cercate di convogliare tutta questa nuova forza per fare qualcosa che rimandate da tanto tempo, sia da soli che in compagnia. Buone notizie in arrivo anche dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si prevede una giornata nella quale sarete molto ansiosi, e questa fretta non vi permette di essere lucidi. In amore, non tutto va come speravate: eppure, cresce sempre di più in voi la convinzione che sia giusto lasciare andare una persona, se il suo cuore è altrove. Buone notizie in arrivo in famiglia: l’estate che arriva vi donerà un lieto evento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avrete un’intuizione geniale che vi farà recuperare parecchi punti, al lavoro, con i vostri superiori. State pian piano dimostrando quanto valete e le soddisfazioni arrivano, finalmente. In amore, grosse emozioni: sia che voi siate in coppia, sia invece che siate alla ricerca di persone nuove con cui vivere avventure.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Approfittate per dedicarvi alle persone a voi più care: ultimamente vi siete fatti un po’ desiderare e quelle poche volte che eravate presenti, siete stati nervosi e ingiusti. La strada è lunga, ma con il giusto dialogo recupererete il terreno perduto. Rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sarà una giornata positiva in amore: in arrivo nel vostro cielo una ridente Venere. È il giorno perfetto, dunque, per fare dell’amore il vostro unico obiettivo: passate il maggior tempo possibile con il partner, vedrete che il vostro rapporto di coppia ne beneficerà moltissimo. Inizia una settimana decisiva anche per il lavoro: non fatevi cogliere impreparati.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le stelle vi invitano innanzitutto a modificare il vostro approccio, che spesso è troppo pessimista. Solo con una vostra maggiore convinzione, riuscirete a raddrizzare alcune situazioni al momento complicate. In questi giorni dovrete rinunciare a qualcosa di importante. Fatevi forza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà una giornata complicata: avevate così tanti progetti per questa primavera, ma adesso è tutto bloccato e voi non la state vivendo benissimo. Il consiglio delle stelle è di cercare il buono anche in questo periodo: guardatevi attorno, accanto, riconoscete quei volti che avete forse troppo spesso dato per scontato e donatevi l’amore che meritate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sta per iniziare una fase di grande ripresa per voi. State attraversando un periodo complesso e di solitudine, ma avete anche capito che al posto di piangervi addosso potete approfittarne per tagliare definitivamente i rami secchi della vostra vita. Non soltanto le persone: il lavoro, gli amici, gli hobby. Eliminate il superfluo, darete nuovo spazio a quel che conta davvero.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quante perplessità nella vostra testa. In questo periodo di relativa calma avete avuto modo di pensare, forse un po’ troppo. Il risultato è un caleidoscopio di emozioni e pensieri dai quali vi viene adesso difficile districarvi. Mettete ordine, stabilite le priorità e soprattutto agite. Pensare soltanto non vi porta a nulla: solo ad accumulare frustrazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Finalmente iniziate a sentirvi bene. Avete attraversato dei mesi complicatissimi, chi per una storia naufragata, chi per qualche problema grosso in famiglia. Adesso la situazione si sta ristabilendo. Non cadete però nell’errore di volere tutto subito: siete ancora convalescenti, quindi cautela.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi sarà una giornata di forte nervosismo. Anche le persone che vi vogliono più bene, negli ultimi giorni, hanno fatto fatica a starvi vicino. Che ne dite di cambiare finalmente atteggiamento e guardarvi un po’ meglio dentro?

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State vivendo un periodo molto particolare in amore. Alcuni di voi, infatti, si stanno rendendo conto che la loro storia sembra arrivata al capolinea. Altri, invece, nonostante siano ancora innamorati del partner, hanno una enorme cotta per un’altra persona. Approfittate di questo lunedì per mettere un po’ di ordine nella vostra testa. E soprattutto nel cuore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.