Oroscopo Paolo Fox di sabato 8 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: sabato 8 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 8 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni dello zodiaco?

Oroscopo Ariete

In questa situazione astrologica devo chiedere all’Ariete di essere un pochino prudente in amore almeno per qualche giorno. Ora non è detto che ci siano per forza delle situazioni di grande contrasto, può darsi ci sia un momento di stress, di lontananza fisica o psicologica però fare le cose strettamente necessarie è opportuno, senza strafare.

Marte, Sole e Mercurio tutti in aspetto favorevole. L’amore ha bisogno di un pò di protezione, magari manca tempo per farlo, mentre dal punto di vista lavorativo e professionale possono esserci delle novità.

Oroscopo Toro

Sabato e domenica giornate interessanti. Domenica potrebbe anche ripartire un amore. Giugno è un mese che all’inizio riesce a contemplare alcune situazioni d’amore, mentre nella seconda metà un pò meno. Cosa significa questo?

Se tu hai un progetto probabilmente lo proporrai al partner, ma se questa persona non ci sta, fa orecchie da mercante o tergiversa, nella seconda parte dell’anno potresti diventare molto spietato nei tuoi giudizi. Per il lavoro non sottovalutare cose che nascono ora.

Oroscopo Gemelli

Si dice che il tradimento non paghi e in effetti questo non è il periodo giusto per tradire, non solo a livello sentimentale, ma anche le idee. Ieri parlavo di tradimenti, ma anche ragionati.

In questo periodo ti trovi in uno stato fisico di disagio, sei come un pò bloccato e a livello sentimentale avrei bisogno di qualche garanzia in più. Se trovi delle defezioni nel rapporto di sempre, se ci sono state delle persone che anche nel lavoro non sono state sinceri potresti fargliela pagare. In questi giorni sei molto nervoso e arrabbiato.

Oroscopo Cancro

Cerca di allontanarti da persone che sono polemiche nei tuoi confronti perchè in questo periodo quello che devi fare è solamente abbracciare e seguire la verità. Collaborazioni fruttuose o comunque importanti con il segno dello Scorpione e dei Pesci.

Se oggi alcune cose non vanno bene però attenzione alle complicazioni. Tu sei una persona che apparentemente sembra remissiva, ma sai benissimo di non esserlo. Se c’è qualcosa che non va sono convinto che presto o tardi dirai la tua.

Oroscopo Leone

Meglio sabato e domenica per un Leone che sta cercando di ritrovare un pò di serenità per esempio con il Gemelli e l’Ariete. D’altronde il Leone sta bene quando ha intorno persone molto vitali.

Attenzione pochi sanno che il Leone ha una natura introversa, quindi in certi momenti soprattutto quando alcune cose non vanno come dici tu o nell’ambito del lavoro non riesci a ricevere quello che vorresti o soddisfare una tua esigenza ti metti in disparte. A quel punto arriva la persona giusta, quella che ti solleva il morale, ora hai bisogno proprio di ciò. Ricorda che le situazioni di lavoro che nascono in estate sono promettenti per il futuro.

Oroscopo Vergine

Stelle protette per il segno della Vergine che risolve tanti problemi, ma non è affatto demotivato anzi, mai come in questo periodo ho trovato i Vergini pronti a definire le situazioni, mettere i puntini sulle i.

Se ci sono state delle difficoltà qualcosa si risolve. Domenica è una giornata bella per gli incontri e per l’amore. Qualcuno definirà meglio una storia soprattutto se dura da tempo.

Oroscopo Bilancia

Nella giornata di oggi i Bilancia dovrebbero prendere distanza da qualche polemica inutile. Forse in questi giorni c’è talmente tanta confusione attorno oppure sei stato chiamato a fare qualcosa di così importante che hai davvero bisogno di stare un pò per conto tuo per riflettere su quello che devi fare.

Attento a non ascoltare troppo gli altri, tu vuoi piacere a tutti, ma questo non è possibile. Ricorda che nella vita ci sono i cosiddetti invidiosi, a quelli non piaceremo mai! Per oggi fatti scivolare le cose addosso, rimanda a domani incontri e chiarimenti.

Oroscopo Scorpione

E’ molto importante che lo Scorpione chiarisca tutto quello che non va. Probabile che in questi giorni tu sia d’aiuto a qualcuno che in famiglia non è stato bene.

Lo Scorpione, infatti, se hai dei crucci o delle preoccupazioni sono riguardanti la famiglia. Quindi qualcuno che non sta bene, qualcuno che ricorre a te perchè non sta bene. Fine settimana interessante e di recupero per i sentimenti e anche per rivedere qualcuno che magari non hai visto da tempo.

Oroscopo Sagittario

I Sagittari motivati, quelli che hanno anche il coraggio di dire stop a situazioni troppo provocatorie e stancanti non possono che vivere una situazione per ora stressante, ma poi molto importante.

Chi si mette in gioco in questi giorni avrà qualcosa in meno in termini di soddisfazione, ma avrà molto di più alla fine dell’anno. In poche parole sia i Sagittari giovani che quelli più maturi stanno portando avanti un progetto di vita nuovo che avrà il top entro la fine dell’anno.

Oroscopo Capricorno

Il Capricorno da circa un mese sta cercando di risolvere un problema di tipo fisico che potrebbe riguardare anche gambe e schiena. Vale soprattutto per il lavoro questa indicazione dove hai dato un pò meno forse perché sei stato anche un pò meno bene.

Periodo importante per i sentimenti, ma anche per chiarire quali sono le persone che davvero ti sono vicine. Probabile ci sia stato un allontanamento, non per forza una separazione anche se da primavera qualcuno ha dovuto lottare per mantenere tranquillità in amore, forse sei stato lontano da una persona che è stata poco bene. In questi giorni sei tu a rendere conto della tua posizione, torna il tuo ruolo dominante.

Oroscopo Acquario

Non è proprio facile che l’Acquario sia sereno. Peraltro l’agitazione ha settimane contate, quindi attenzione nei rapporti con gli altri, nei rapporti di lavoro. Qualcosa non va, forse la tua testa è altrove?

Massima attenzione se convivi con una persona o se ci sono dei disagi sul lavoro. Ritardi in tutto!

Oroscopo Pesci

Paolo Fox per sabato e domenica prevede giornate interessanti per i Pesci. In arrivo ci sono delle grandi soluzioni e la persona giusta si possono fare grandi progetti.

Luglio è un mese importante si potranno fare grandi cose, quante volte ho detto e ripeterò ancora “sei tu l’ago della bilancia”. Quindi prime novità, prime occasioni, prime opportunità. Non sottovalutare quello che capita ora e se non capita niente fatti un esame di coscienza. I più coraggiosi hanno e avranno un grande successo personale.

