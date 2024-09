Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 6 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State attraversando una fase di grandi cambiamenti e di evoluzioni, ma non sempre le cose vanno come vorreste. Spesso i cambiamenti portano anche degli inconvenienti e delle situazioni dolorose che bisogna accettare. È normale in questa fase sentirsi un po’ stanchi ed agitati, anche se si tratta solo di una fase transitoria. Cercate di farvi scivolare addosso le provocazioni di persone che cercano solo di mettervi in difficoltà. Andrà meglio nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi state avviando verso un periodo più fortunato caratterizzato da belle soddisfazioni e da successi, anche se provenite da una fase in cui avete dovuto affrontare qualche grattacapo o qualche piccolo problema di salute. Chi sta seguendo una dieta adesso è un po’ nervoso a causa delle troppe limitazioni imposte. I mesi di settembre e ottobre potrebbero essere molto proficui per chi è single e sta cercando l’anima gemella. Il weekend potrebbe presentare qualche inconveniente, sarebbe meglio evitare gli azzardi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere e Giove saranno in ottimo aspetto nel fine settimana e vi aiuteranno a migliorare la vostra comunicazione con gli altri e ad essere decisamente più sereni. Questo è il momento giusto per gli incontri e per conoscere gente nuova. Se siete single ormai da tempo, mettete da parte la rassegnazione e cercate di essere più intraprendenti e determinati. Come dice un vecchio detto, ogni lasciata è persa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le vostre stelle prevedono una fase burrascosa per l’amore almeno fino a giorno 23. Ecco perché sarebbe meglio evitare di tirare troppo la corda ed essere inflessibili con il partner. Secondo l’oroscopo del giorno, potrebbe capitarvi ancora di dover lottare con persone o con situazioni che impediscono o sbarrano la strada verso il successo. Ricordatevi che la lungimiranza sarà la chiave del vostro successo. A volte è meglio attendere piuttosto che prendere delle posizioni che potrebbero rivelarsi insensate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo fine settimana non mancheranno i disagi e le controversie, soprattutto per quanto riguarda la famiglia. Magari ci sarà qualcosa da chiarire con il partner o con un familiare. Alcune situazioni in sospeso, sarebbe meglio non trascinarle in avanti ancora a lungo. Magari potreste sfruttare questo fine settimana per un chiarimento definitivo. Un incontro speciale potrebbe diventare davvero fondamentale in questo fine settimana, soprattutto per chi è single o si è separato da poco tempo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete in grande fermento, forse perchè avete dei progetti da portare avanti che da una parte rappresentano per voi un grande stimolo, dall’altra vi portano una certa ansia. Dovreste cercare di capire cosa volete fare in futuro e da quale parte volete andare. Anche perchè non sempre le tessere del vostro mosaico combaciano. Chi vuole portare avanti un progetto di lavoro, dovrà cercare di adattarsi ai cambiamenti che questo comporta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere nel segno vi consentirà di vivere l’amore con più leggerezza, anche se per molti di voi ci saranno questioni importanti da chiarire a tutti i livelli. Anche in famiglia, alcune situazioni in sospeso andranno chiarite definitivamente. Il fine settimana potrebbe favorire soprattutto gli incontri chiarificatori. Approfittatene per ritrovare una certa armonia in famiglia, evitando di trascinare avanti delle polemiche che ormai durano da troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna che sta per entrare nel vostro segno sarà foriera di belle novità. Oggi qualcosa di bello potrebbe accadere nelle prossime ore. Sarete desiderosi di cambiare alcune regole della vostra vita. Magari siete solo stanchi del tran tran quotidiano e vorreste fare qualcosa di nuovo per ritrovare gli stimoli. Se qualcuno ha tradito la vostra fiducia, sarete inflessibili e non perdonerete.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giove opposto potrebbe causarvi qualche piccolo grattacapo o qualche ritardo che riguarderà soprattutto il lavoro. L’autunno sarà pieno di sfide per voi del Sagittario, soprattutto a livello lavorativo. Non sempre sarà facile riuscire a tenere testa a tutto e a tutti. Soprattutto chi svolge un lavoro autonomo dovrà affrontare dei cambiamenti molto complessi da accettare. Si dovranno accettare dei compromessi per riuscire a sbarcare il lunario, ecco perchè sopravviverà solo chi saprà adeguarsi alle novità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Forse sarebbe meglio cercare di tenere lontane quelle persone che anzichè risolvere i vostri problemi, ve ne creano di nuovi. Oggi sarà importante cambiare soci o collaboratori, se qualcosa non sta funzionando per il verso giusto. A volte i cambiamenti, anche quelli dolorosi, ci consentono di progredire e di svoltare. Tra venerdì e domenica dovrete cercare di impegnarvi per recuperare una certa complicità anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Arriverete a questo weekend un po’ svuotati e privi di energia. La stanchezza deriva dal fatto che troppo spesso vi capita di andare a sbattere contro dei muri invalicabili. Se ci sono state polemiche in famiglia, in questo fine settimana sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso piuttosto che prenderle di petto. Altrimenti rischierete di trascorrere un fine settimana da incubo. Attenzione alle controversie che potrebbero nascere con persone dello Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere opposto potrebbe crearvi dei disagi non indifferenti. Cercate di non mettere troppa agitazione nelle relazioni con persone vicine a voi. Oggi anche in famiglia sarebbe meglio cercare di trovare compromessi piuttosto che giungere allo scontro. Anche nel lavoro ci saranno delle barriere o degli ostacoli da superare che richiederanno fatica e impegno. Se saprete superare queste problematiche, il successo sarà a portata di mano.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.