Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 6 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata di venerdì ci sarà ancora la Luna opposta a crearvi dei grattacapi. In amore potrete ancora beneficiare di stelle molto valide sotto tanti punti di vista anche perché non mancano gli stimoli e anche la possibilità di incontrare persone nuove. Nel lavoro, invece, regna il caos forse perchè avete fatto troppe richieste o state aspettando delle risposte che tardano ad arrivare e questo vi sta innervosendo parecchio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata odierna sarà molto polemica sotto tanti punti di vista. Forse c’è qualche ripensamento o vi siete pentiti di una scelta fatta recentemente. Le stelle vi consigliano di concedervi un po’ di sano relax perchè vi aiuterà a schiarirvi le idee e a fare delle scelte in maniera più lucida e consapevole. Venere nel segno premia soprattutto il lato sentimentale. Le stelle vi consigliano di frequentare solo persone positive soprattutto in questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il Sole continua il transito nel vostro segno e premierà soprattutto chi sta cercando di portare avanti nuovi progetti e chi ha dei programmi interessanti da sperimentare. Avete tante idee in mente che non avete il tempo di metterle tutte in pratica. In questo momento non vi manca la creatività e lo spirito di iniziativa, ma dovrete fare una cernita delle cose da fare, altrimenti correte il rischio di mettere troppa carne al fuoco e di non concludere nulla. Nel corso del weekend ci sarà anche la possibilità di fare un incontro importante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo periodo sarà netta la sensazione che le cose stanno cambiando in meglio nella vostra vita. Avrete maggiore fiducia in voi stessi e nel futuro che vi aspetta e questo vi dona una bella luce interiore. Anche se state vivendo una relazione difficile, riuscirete a trovare il grimaldello per farla funzionare in un modo o nell’altro. Con tanti pianeti a favore, avrete decisamente tante risorse in più per rimuovere quei piccolo ostacoli che frenano il vostro cammino, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Nelle prossime due settimane è atteso anche un “risveglio” a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo splendido Saturno che ha iniziato un transito interessante e gli altri pianeti che stanno girando dalla vostra parte, vi aiuteranno soprattutto a livello professionale spalancandovi le porte verso il successo. Vi sentite come degli atleti che si stanno preparando per vincere una competizione. In amore state attraversando una fase turbolenta soprattutto se vivete nell’ambito di una relazione in bilico caratterizzata da incertezze da tensioni costanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per chi è libero professionista o svolte un lavoro in proprio questo non è di certo un periodo da incorniciare, anzi bisogna dire che i problemi nascono ogni giorno come funghi e non sempre siete pronti a reggere botta. La tensione sta crescendo soprattutto per chi ha una situazione economica in bilico e la solidarietà degli altri non è più sufficiente. Per chi svolge un lavoro dipendente, un eventuale cambiamento di riferimenti potrebbe risultare poco gradito. Dovrete fare attenzione alle spese di troppo!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Chi sta cercando di concludere un accordo ma sta vedendo i tempi dilatarsi eccessivamente, potrebbe vivere una fase caratterizzata da impazienza e da nervosismo. In genere quando vi sentite di aver dato troppo tendete a ritirarvi, mentre se pensate di aver dato poco vi sentite in colpa. Dovreste cercare di trovare un equilibrio nei vostri pensieri evitando di rimuginare troppo sugli errori del passato. Dovreste cercare di ritrovare una certa saggezza a livello interiore. Ci sarà da rivedere una collaborazione o un accordo che riguarda una società.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con questa bella Luna nel segno il weekend sarà piuttosto intenso sul piano relazionale. Le persone che sono sole da tempo e che ormai sono diventate diffidenti nei confronti degli altri, dovrebbero lasciarsi un pò andare altrimenti rischieranno di non sfruttare questo bel quadro astrologico che premia i nuovi incontri e le nuove relazioni. Le coppie solide vivranno un fine settimana piuttosto intrigante sul piano delle emozioni, mentre dal punto di vista lavorativo potrebbero arrivare delle gradite conferme soprattutto per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quando sentite quella bella spinta che parte dal cuore siete disposti a dedicarvi anima e corpo ad ogni cosa che fate. Questo vale sia per il lavoro che per l’amore. In questo momento state facendo ogni cosa con grande passione e con grande coinvolgimento anche perchè sentite ormai prossima la fine dell’opposizione di Giove che per tanto tempo ha frenato le vostre ambizioni e le vostre prospettive. In amore, se vivete nell’ambito di una relazione che funziona sarete pienamente coinvolti, ma se invece avete accanto una persona fredda e distaccata potreste decidere di guardarvi attorno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo è il mese giusto per rivedere alcuni accordi ma anche per cercare di far quadrare i vostri conti. Presto la Luna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà anche a fare chiarezza in amore soprattutto se ultimamente il rapporto con il partner si è raffreddato. Giove inizierà un transito che vi inviterà anche a stare attenti alle questioni legali e soprattutto a fare attenzione ad avversari sleali.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sono in arrivo giornate piuttosto faticose per il segno dell’Acquario. Se avete a che fare con persone pedanti o capricciose, la vostra pazienza sarà davvero agli sgoccioli e potrebbero nascere delle discussioni o delle liti furibonde. Il vero problema è che avete attorno troppe persone lamentose o negative che hanno un’influenza altrettanto negativa nei vostri confronti condizionando anche il vostro umore. Avrete il desiderio di allontanarvi da tutto e da tutti per recuperare anche una certa armonia a livello interiore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Entro domenica ci saranno le condizioni per programmare qualcosa di bello e di creativo. Queste stelle, secondo l’Oroscopo del giorno, premieranno soprattutto le persone positive, propositive e ottimiste, mentre quelle che stanno ancora a rimuginare sugli errori del passato potrebbero non sfruttare il transito positivo di queste stelle. Chi non è stato bene a maggio, adesso sta pian piano ritrovando la migliore forma a livello fisico e sta recuperando anche la fiducia in sè stesso. Giugno porterà una ventata di belle emozioni, di sensazioni nuove ma anche di nuove certezze.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.