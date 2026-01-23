Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 23 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 23 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi invita a far valere la vostra energia con chiarezza: nel lavoro potreste avvertire il desiderio di mostrare chi siete veramente e farvi notare per le idee che avete in mente. È il momento di prendere l’iniziativa su ciò che ritenete importante, anche se vi chiede un po’ di coraggio in più. In amore l’impazienza può spingervi a cercare intensità, ma ricordate che anche i gesti più semplici rafforzano i legami. La vostra salute è vivace, quindi sfruttate questa spinta per muovervi e scaricare lo stress!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi trovate in una fase in cui la concretezza paga: al lavoro è utile mantenere un approccio paziente e riflessivo, perché le soluzioni più solide nascono da un’attenta valutazione dei pro e dei contro. In amore, cercate rassicurazioni e momenti di complicità: un gesto deciso può dare sicurezza alla relazione. Se siete da single, una conoscenza che cresce lentamente ha tutte le carte per diventare profonda. Per la salute, concentratevi sul benessere a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La vostra mente è vivace e piena di idee, e questo si riflette soprattutto nelle attività professionali: ci sono buone opportunità per esprimervi e costruire collaborazioni proficue. Cercate però di non disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore, vi sentite più desiderosi di leggerezza e divertimento: la spontaneità può avvicinarvi di più alle persone che vi piacciono. Per quanto riguarda la salute, una cura dell’alimentazione e del ritmo sonno-veglia può supportare la vostra brillantezza mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È una giornata in cui il lavoro richiede impegno, ma siete pronti ad affrontarlo con dedizione. Concentratevi su ciò che conta davvero e non lasciatevi distrarre dalle piccole difficoltà: la perseveranza vi ripagherà. In amore, sentite l’esigenza di capire cosa volete dal rapporto; le conversazioni sincere con chi amate porteranno chiarezza e armonia. La salute è buona!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi la vostra luce naturale può attirare gli altri: usatela con intelligenza nel lavoro per far emergere le vostre capacità senza forzare troppo. È un momento favorevole per presentare idee e ottenere riconoscimenti. In amore, vivrete sensazioni intense, e chi vi sta accanto apprezzerà la vostra generosità d’animo; se siete single, qualcuno potrebbe notare la vostra energia in modo speciale. Per la salute è importante bilanciare il ritmo di attività con momenti di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nel lavoro potreste sentirvi più cauti o un po’ in bilico rispetto alle vostre motivazioni: non è un segno di debolezza, ma un invito a riflettere su ciò che desiderate realizzare davvero. Lasciatevi guidare dal buon senso per fare progressi concreti. In amore, siate aperti e non temete di mostrare la vostra vulnerabilità: i legami sinceri ne trarranno beneficio. Per la salute, prendetevi cura del vostro benessere emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di oggi porta opportunità interessanti in ambito lavorativo: nuove proposte potrebbero stimolarvi, quindi valutatele con attenzione prima di agire. Le relazioni affettive richiedono un dialogo aperto: chiarire dubbi e condividere sentimenti renderà più forte il vostro legame. Se siete da soli, una conversazione può trasformarsi in qualcosa di più profondo. La salute risponde bene a un equilibrio tra attività e relax.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Al lavoro siete determinati e capaci di affrontare gli ostacoli con grinta: non lasciatevi scoraggiare da eventuali difficoltà, perché avete tutte le abilità per superarle. Nel privato, l’intensità emotiva può arricchire i rapporti più profondi; concedetevi di vivere la passione e la complicità con chi amate. Anche la salute beneficia di un equilibrio tra mente e corpo, quindi trovate tempo per muovervi e rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nel lavoro si intravedono segnali positivi: progetti che avete curato con costanza iniziano a dare risultati e viene riconosciuto il vostro impegno. Questo può stimolarvi ad affrontare nuove sfide con entusiasmo. In amore, lasciatevi guidare dal cuore: una dichiarazione sincera può aprire orizzonti inaspettati. La salute è buona, ma mantenete uno stile di vita che sostenga la vostra vitalità naturale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il vostro atteggiamento pratico vi permette di affrontare gli impegni professionali con fiducia: anche se vi sentite un po’ sovraccarichi, la capacità di organizzare e delegare farà la differenza. In amore, piccoli gesti di attenzione consolidano i vostri rapporti e creano armonia. Per la salute, concentratevi su attività che vi aiutino a scaricare le tensioni accumulate e a rigenerarvi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le vostre idee originali trovano terreno fertile nel lavoro: è un ottimo momento per proporre progetti innovativi o per dare forma a ciò che avete in mente da tempo. Anche nei rapporti affettivi si respira un’aria creativa: chi è in coppia può pianificare momenti significativi, mentre chi è libero potrebbe imbatter­si in incontri stimolanti. La salute risponde bene a stimoli mentali e fisici, perciò cercate di mantenere un buon equilibrio tra i due.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra sensibilità è una risorsa preziosa che vi aiuta a percepire ciò che accade intorno a voi, soprattutto sul lavoro: anche se alcune sfide vi mettono alla prova, la vostra intuizione può guidarvi nelle decisioni migliori. In amore, l’onestà emotiva crea connessioni profonde, quindi non esitate a esprimere ciò che sentite. Per la salute, è il momento di prendersi cura della vostra pace interiore con momenti di riposo e di riflessione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.