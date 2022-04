Oroscopo Paolo Fox del giorno di venerdì 22 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State attenti a eventuali litigi e tensioni che potrebbero nascere in questo periodo e quindi mantenete la calma. Potete comunque ottenere rassicurazioni e portare avanti relazioni. Chi ha un’attività propria può togliersi ora belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore attenzione a qualche tensione che può portare a litigi e a perdere la pazienza. Per fortuna nel corso della giornata si va verso un miglioramento grazie a Luna, Sole, Mercurio e Venere. Attenzione sul lavoro perché nell’ultimo periodo avete fatto investimenti sbagliati. Entro fine mese trovate soluzioni a vari problemi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci sono tante cose che non vanno per il meglio in questo periodo e questo vi rende insofferenti. Prudenza raccomandata nei rapporti con le altre persone. Sul posto di lavoro siete un po’ distratti, qualche errore può portare un richiamo da parte dei superiori.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani la Luna è di nuovo favorevole, finalmente! L’amore procede spedito mentre per quanto riguarda il lavoro Gennaio ha portato qualche cambiamento e ancora dovete abituarvi del tutto. Tralasciate le cose che non vi appassionano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo Oroscopo vede per voi un periodo complesso per quanto riguarda passione e amore. Il peggio sembrava ormai alle spalle ma nuove nubi sono tornate su di voi. Quello che fate sul posto di lavoro non ha risultati immediati ma dovete portare pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ritrovate l’amore e questo per voi è molto importante. Se siete soli potete lanciarvi con passione in una nuova amicizia o conoscenza. Le coppie stabili pensano invece a costruire qualcosa di importante. Sul lavoro l’energia è al massimo e chiudete accordi favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il vostro quadro astrale è molto favorevole e questo porta serenità in amore oppure novità interessanti se siete single. Sul posto di lavoro vi sentite al contrario svogliati e desiderosi di nuovi stimoli. Nelle prossime settimane arrivano novità positive.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il vostro cielo non è certo dei migliori in questi giorni. Per fortuna non si tratta di qualcosa di eccessivamente grave quindi potete agire con calma, serenità e fiducia. Giove favorevole sarà tale anche nei prossimi mesi quindi il consiglio è di viaggiare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani è una giornata che invita alla prudenza perché ci sono pianeti importanti in opposizione per cui è meglio andarci con i piedi di piombo. Evitate polemiche inutili se qualcuno non è d’accordo con voi. Non lasciate la via certa per l’ignoto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questi giorni l’amore è favorito quindi avete bisogno di stare con il partner o, se siete single, avete bisogno di trovarne uno. Luna, Sole, Mercurio e Venere sono tutti pianeti a voi favorevoli quindi se siete giù di morale non dovete scoraggiarvi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nelle prossime settimane sono attese numerose novità. Preparatevi a vivere un weekend nel quale aprirvi con gli altri per vivere emozioni piacevoli. Se dovete firmare un accordo fate attenzione alle questioni legali in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore lasciate perdere questioni in sospeso se non volete litigare inutilmente con il partner. Venerdì e sabato sono giornate un po’ sottotono. Sul posto di lavoro Sole, Mercurio e Venere sono favorevoli quindi il vostro futuro dipende solo da voi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.