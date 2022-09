Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 16 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ben venga questa giornata di venerdì, oggi abbiamo Luna, Marte e Giove tutti in buon aspetto. Le uniche problematiche sono quelle economiche come ricordiamo da un po’, perché con gli inizi di questo mese potrebbe esserci un danno, una spesa non preventivata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo momento è ottimo per rivedere scelte importanti. Come abbiamo spiegato di recente è in corso una grande rivoluzione nella vostra vita. Le rivoluzioni non servono solo a cambiare le cose ma possono aiutare ad affrontare certi dubbi e problemi in maniera diversa rispetto al passato. Se una storia d’amore non funziona non è detto che vada chiusa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avere la Luna nel segno è un elemento di forza, Marte e Mercurio sono in aspetto buono. La problematica numero 1 è il lavoro, c’è chi deve reinventarsi e fare qualcosa di diverso, chi dopo un periodo di insicurezze sta cercando altri progetti da avviare. I sentimenti sembrano invece messi da parte, colpa di una Venere dissonante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Andiamo verso al bello stabile, perché domenica la Luna sarà nel segno. E’ molto importante adesso avere una persona non diciamo a cui appoggiarsi perché voi siete forti per conto vostro, ma con cui confrontarsi. Un aiuto serve soprattutto quando abbiamo problemi di lavoro, problematiche interne che non riusciamo a capire.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siamo contenti di dirvi che in questo venerdì non c’è più quello stato di agitazione che abbiamo trovato presenti nella giornata di mercoledì e giovedì. Segno evidente che andiamo verso un weekend migliore. Marte è in buon aspetto, Mercurio e Giove sono ottimi, quindi non manca il coraggio per affrontare alcune questioni, semmai bisognerà rivedere un progetto nato l’anno scorso che non ha reso come avrebbe dovuto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le troppe cose da fare potrebbero creare momenti di agitazione profonda, così venerdì e sabato sono due giornate in cui ci sarà tanto da dire, tanto da fare. I Vergini di solito seguono uno schema mentale ben preciso, soprattutto quando devono portare avanti un progetto, insomma non amano fare le cose a caso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venerdì e Sabato sono giornate di quiete dopo la tempesta, si perché di tempeste se ne sono abbattute tante sulla vostra vita. La cosa che aiuterà in questo momento tutti in nati del segno è capire di avercela fatta, e qui ci riferiamo a quelle persone che tra Maggio e Giugno improvvisamente hanno visto cambiare la propria vita di netto, e si sono chieste se fossero in grado di superare tante situazioni difficili, incomprensibili.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non c’è più Luna opposta, questo è un venerdì che inizia a funzionare. Preludio tra l’altro di una domenica importante. Quindi consigliamo tutti i nati sotto questo segno zodiacale tra oggi e domenica di avvicinare una persona e cercare di ritrovare la voglia di amare. Perché diciamo questo? Perché Agosto è stato un mese conflittuale per i sentimenti e anche quelli che sanno di avere a fianco la persona migliore del mondo, improvvisamente si sono sentiti soggiogati da qualche problema eccessivo dunque da ora via libera.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Classica giornata in cui si desidera fare tanto e si riesce a fare poco; quindi se avete degli appuntamenti cercate di verificarli, se tra oggi e domani capita qualche piccolo ritardo, un guasto non arrabbiatevi. Tra l’altro domenica sarà una giornata libera da fastidi, però mettete in conto che tutto quello che parte in questo venerdì potrebbe avere tempi lunghi di realizzazione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Provate due emozioni contrapposte, la prima è quello di essere coraggiosi e forti mentre la seconda è il timore. Strano che uno del vostro segno sia così spaventato dal futuro però in realtà quello che state per fare o andrete a fare è davvero importante ma anche nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Liberi dal peso delle provocazioni tensioni e di qualche obbligo che potrebbe essere stato lavorativo si vive meglio, e quindi questo venerdì è molto diverso dalle giornate di mercoledì e giovedì, perché regala molto di più e permette di avere una visione molto più tranquilla del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giornata di riflessione, ogni tanto avete bisogno di capire chi sta dalla vostra parte e chi no. Siete una persona che analizza molto bene chi ha attorno, e avete una sorta di radar interiore che permette di capire se vi stanno raccontando bugie oppure avete a che fare con qualcuno che è sincero.

