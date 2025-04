Oroscopo Paolo Fox del giorno di venerdì 11 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Dovrete fare attenzione in questo weekend alle discussioni, anche involontarie, che potrebbero nascere con le persone che vi circondano. Anche chi vive delle situazioni esaltanti in amore, in questa giornata di venerdì potrebbe dover affrontare qualche piccola complicazione o qualche malinteso con il partner. La Luna in opposizione rafforzerà quelle problematiche strettamente connesse alle situazioni in sospeso. Se ci sono delle situazioni da chiarire, sarà meglio affrontarle nella giornata di domenica. Entro metà giugno dovrete decidere cosa fare dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci stiamo avvicinando ad un valido weekend in cui le relazioni con gli altri avranno un ruolo cruciale. Provenite da una fase concitata anche per via di conflitti con collaboratori o colleghi Avete discusso tanto anche perché qualcuno ha osato criticare le vostre capacità o perché è stato messo in dubbio il vostro operato. Con queste stelle ci sarà modo di togliervi il classico sassolino dalla scarpa soprattutto se siete stati allontanati da un ruolo importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State risentendo di una situazione astrologica più confortante rispetto a qualche giorno fa. Va detto, a onor del vero, che provenite da una fase complessa in cui avete dovuto fare troppe cose contemporaneamente e questo vi ha resi un po’ irritabili e nervosi. In questo weekend servirà moderare i toni, anche perché nelle provocazioni ci sarà il rischio di un allontanamento. Approfittate di questo weekend per recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo fine settimana dovreste fuggire dalle polemiche e dalle provocazioni in amore. Il lavoro ha occupato un ruolo di primo piano nella vostra vita costringendovi a dover relegare l’amore al secondo posto. Questa circostanza ha un po’ esacerbato gli animi in casa, ecco perché in questo weekend si dovrebbe cercare di recuperare il tempo perduto. Quando ci sono situazioni ambigue in amore, è più difficile portare avanti delle relazioni in cui è venuta meno la fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento non dovreste avere paura di affrontare le polemiche. In fondo voi amate affrontare le questioni di petto e non vi piace scappare dalle situazioni critiche. Non avete timore degli altri soprattutto se pensate che la ragione sia dalla vostra parte. Ci sarà da fare una richiesta nel lavoro per ottenere un avanzamento. Se lavorate in un’azienda in crisi, forse sarebbe meglio guardarvi attorno per non rischiare di rimanere appiedati. In amore avrete stelle che vi consentiranno, in questo fine settimana, di poter rinverdire un sentimento e di ritrovare la passione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo fine settimana avrete qualche sensazione migliore rispetto a qualche giorno fa. Non solo la seconda parte di aprile, sarà davvero edificante e vi consentirà di fare qualche passo in avanti. Ecco perché non dovrete perdere l’ottimismo. Fino alla metà giugno dovrete rimandare le scelte importanti che riguardano il lavoro. Le giornate centrali della settimana sono state pesanti per le coppie in bilico. Ci sono però tutte le condizioni per recuperare in questo fine settimana, a patto che lo vogliate realmente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per il vostro segno c’è un cielo di recupero, anche perché avete la Luna nel segno. Certe persone legate al passato che sembravano ormai archiviate nella memoria, potrebbero tornare in auge nella vostra vita. Cercate di dare spazio solo alle cose positive nel fine settimana. Questo non è un grande cielo per chi vive problemi in amore. Il weekend vi aiuterà a ritrovare una certa passione!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento il lavoro occupa un ruolo cruciale nella vostra vita, a discapito di tutto il resto. In realtà non tutto sta andando come avevate desiderato. Il weekend porterà una ventata di aria positiva in amore anche per quelle coppie che ultimamente hanno discusso parecchio. Soprattutto con persone del Leone e dell’Acquario servirà un po’ più di attenzione perché le polemiche saranno sempre in agguato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Recuperare un pò di serenità interiore e il benessere fisico sarà fondamentale per voi dopo un periodo stressante e carico di negatività. In genere siete voi la locomotiva che guida tutti, ma in questo momento siete bloccati anche a causa dell’opposizione di Giove. Nel fine settimana ci sarà modo di recuperare anche un sentimento che negli ultimi tempi si è un po’ sfilacciato. Per avere il massimo occorrerà aspettare giugno!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa giornata si preannuncia un pò complessa e basterà davvero poco per perdere la pazienza. In genere siete persone tranquille e riflessive, ma con queste stelle qualcuno potrebbe mettere a dura prova la vostra serenità. Chi lavora con soci e colleghi potrebbe aver raggiunto la saturazione. Certi comportamenti, secondo voi, non sono più tollerabili. Per questa ragione avrete voglia di dire stop. Nelle prossime 48 ore dovrete anche cercare di preservare il vostro fisico da stress e tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Dovrete cercare di lasciare spazio alla passione e ai sentimenti in questo weekend. E’ un cielo intrigante per l’amore, soprattutto per quelle coppie di nuova formazione che stanno cavalcando l’onda della passione e del totale coinvolgimento. Coloro che invece si sentono oppressi dal partner o eccessivamente controllati, potrebbero perdere le staffe. Chi è single dovrebbe accettare di buon grado un invito. Magari potrebbe essere l’occasione giusta per conoscere persone intriganti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per i Pesci c’è un cielo che parla di saggezza anche grazie al supporto di Venere e Mercurio che dall’inizio di aprile hanno portato anche nuovi progetti e nuovi programmi. Dovrete puntare sulla giornata di domenica per recuperare un sentimento che ultimamente si è un po’ sfilacciato. Attenti ai rapporti con Vergine e Gemelli con i quali potrebbero nascere frizioni e tensioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.