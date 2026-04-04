Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 4 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 4 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il cielo invita a mettersi in gioco: sul lavoro ci sono nuove sfide, progetti da riorganizzare e possibilità di dimostrare il proprio valore. Chi ha cambiato ruolo o sta recuperando un incarico rimasto in sospeso potrà finalmente ripartire con entusiasmo. Anche in amore, la situazione promette sorprese: vecchi schemi si sciolgono e nuove emozioni arrivano senza chiedere permesso. Chi è single sentirà il richiamo di incontri interessanti e chi è in coppia vivrà un legame più vicino e complice.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il weekend può riservare qualche tensione: attorno a voi, chi non condivide le vostre scelte può creare un po’ di fastidio. Governati da Venere, siete naturalmente attratti dall’armonia, ma la testardaggine potrebbe spingervi a reagire quando qualcosa non vi va. E’ il momento di bilanciare fermezza e dolcezza, soprattutto durante le festività pasquali. In amore, piccoli gesti faranno la differenza e vi aiuteranno a mantenere la serenità in famiglia o con gli amici.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nuovi accordi e revisioni vi mettono di fronte a scelte importanti. È un periodo di libertà e curiosità, in cui rinunciare a ciò che non serve per fare spazio a nuove opportunità. Chi ha ricevuto incarichi diversi dovrà pazientare: i veri cambiamenti arriveranno tra giugno e luglio. In amore, la passione è più timida del solito, ma cresce il desiderio di novità e incontri stimolanti. I single potrebbero trovarsi attratti da persone fuori dal loro solito giro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Due giornate ispirate, ideali per chi ama seguire intuizioni e creatività. La spiritualità e la sensibilità sono amplificate, rendendo facile vivere emozioni intense e senza filtri. Chi vuole amare senza limiti troverà un terreno fertile per coltivare relazioni profonde e arricchenti. È un momento perfetto per lasciare spazio all’immaginazione e coltivare sogni che fino a ieri sembravano lontani.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Piccoli ostacoli e revisioni di progetti potrebbero farvi innervosire, soprattutto perché non amate essere contraddetti. Tuttavia, ogni errore si risolverà senza conseguenze gravi: il vostro spirito combattivo vi aiuterà a rialzarvi sempre. Il weekend è ideale anche per praticare sport o per chi ama le competizioni, mentre in amore è il momento di mostrare solidarietà e cura verso chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Aprile e maggio saranno mesi chiave per ridefinire accordi e progetti, con ritorni dal passato che potrebbero creare qualche complicazione. Nel weekend pasquale, però, il consiglio è di staccare la spina: dedicate tempo ai sentimenti, alle emozioni e alle persone care. Spegnere smartphone e pc aiuterà a ritrovare relax e armonia interiore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La bilancia interna tra bisogni personali e desideri altrui richiede attenzione, ma le vostre capacità di mediazione aiutano a mantenere l’equilibrio. In amore, le piccole tensioni si risolvono facilmente se saprete comunicare con tatto. La creatività cresce, spingendovi verso nuove passioni artistiche e incontri stimolanti: un periodo ideale per scoprire talenti nascosti e godersi le esperienze più belle.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Una leggera inquietudine potrebbe farsi sentire: imprevisti e piccoli ritardi richiedono pazienza, che sembra scarseggiare. Evitate scontri diretti e scegliete la strategia del silenzio riflessivo per agire con lucidità nei momenti più delicati. In amore, la calma sarà la vostra migliore alleata per affrontare eventuali incomprensioni e mantenere relazioni solide.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

I giorni a venire preparano una seconda metà di aprile promettente: le tensioni di marzo stanno svanendo e l’amore comincia a fiorire. Sul lavoro e nelle questioni pratiche siete concentrati su certezze materiali, ma senza trascurare i sentimenti. Il weekend invita a guardare con ottimismo verso il futuro, facendo spazio a nuove opportunità e relazioni sincere.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La settimana termina con un senso di fatica e conflitti, ma la Luna favorevole porterà calma e sostegno. Il periodo dei tagli definitivi continua, con Giove e Saturno che invitano a lasciar andare ciò che non serve più. Cresce l’amore e la complicità con alcune persone care: approfittate del weekend per rafforzare i legami e godervi momenti di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il bisogno di conferme in amore è forte, anche se il cielo resta un po’ critico. Chi vive una storia da tempo potrebbe affrontare discussioni o nervosismi, ma il weekend pasquale porterà maggiore tranquillità. Attenzione alle parole: la prudenza e la calma saranno preziose per evitare malintesi e consolidare relazioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il periodo resta favorevole per progetti e nuove ispirazioni. L’invito è a vivere il presente, senza preoccuparsi troppo del risultato finale: contano il percorso e le emozioni che incontrate lungo la strada. In amore, nuove opportunità bussano alla porta e la seconda metà del 2026 si preannuncia ricca di soddisfazioni. Godetevi il momento e lasciatevi guidare dal cuore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.