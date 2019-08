Paolo Fox Agosto 2019: sabato 24 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: sabato 24 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 24 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Sabato e domenica sono giornate che preannunciano una bella emozione! Fra l’altro bisogna dire che le stelle promettenti di inizio Agosto sono ancora presenti, anche se in minima parte. Quindi, chi ha iniziato una nuova storia, ora potrebbe vederla con occhi diversi.

Diciamo che sei diventato un pò più critico e vuoi vederci più chiaro in certe situazioni che fino a qualche tempo fa sembravano più lineari.

Oroscopo Toro

Che tu sia prudente lo sappiamo tutti, ma che la prudenza possa sconfinare in un atteggiamento di pigrizia, può essere negativo. Quindi, fai attenzione perchè è il momento di ritrovare quella grinta, quell’energia e quella forza che agli inizi di Agosto sono mancate.

E ci sono grandi stelle per questo, grandi motivazioni! Fine settimana utile per i contatti e per l’amore.

Oroscopo Gemelli

Non tutti sono in crisi d’amore, ci mancherebbe altro! Ma in questi giorni ci sono divergenze che si fanno sentire. In questo periodo potresti vivere qualche complicazione nel rapporto con gli altri, vivere particolari sensazioni di agitazione interiore, che se non bene amministrate potrebbero riversarsi nella coppia.

Questo è un fine settimana un pochino nervoso, da prendere con le pinze.

Oroscopo Cancro

Quelli più emozionati, che vogliono vivere un grande amore o che già hanno una bella persona al proprio fianco, non saranno certo bloccati da queste stelle, che anzi raddoppiano sentimenti ed emozioni! E’ l’attività ad essere un pochino più complicata da gestire, perchè ultimamente ci sono state diverse tensioni, soprattutto con collaboratori e soci.

C’è qualche dubbio anche per gli studenti: cambio un indirizzo di studi oppure no? Affrotno un certo esame o no? Accetto un voto o no? Sono domande che ti sei posto settimane fa ma che ancora non hanno avuto risposta!

Oroscopo Leone

E’ chiaro che a te piace fare scena! Le persone del tuo segno vogliono sempre avere l’attenzione di tutti, solo che a differenza di altri segni, vuoi questa attenzione in modo incondizionato! Ed invece, in questo periodo, dovresti preoccuparti di far vedere quanto vali tu! Quelli che hanno fatto una scelta importante, che hanno superato una sfida o che hanno vissuto una grande opportunità e hanno visto, ora sono più forti e devono in qualche modo materializzare, concretizzare questa vittoria!

Favoriti gli imprenditori, quelli che già hanno avuto una buona idea. E anche l’amore si risveglia.

Oroscopo Vergine

Le stelle di una giornata non possono certo rovinare i grandi progetti che il calendario ha in mente per te! Avrai un autunno di grande forza! Però, anche in un periodo molto buono, possono capitare giornate sottotono.

Quindi, se in queste 48 ore hai un bel progetto, purtroppo avrai poca forza per portarlo avanti. Cerca di fare solo lo stretto indispensabile. E questo vale anche per l’amore.

Oroscopo Bilancia

Il tuo è un segno che risente molto delle emozioni esterne. E quindi, se in famiglia non c’è pace, se c’è una discussione con gli amici, se anche a livello sentimentale non ti senti a posto, anche se hai ragione finisci per essere un pò triste. Ecco perchè tu cerchi sempre di stare in equilibrio con tutti, come d’altronde l’iconografia del tuo segno dimostra!

Non vuoi sentirti in debito e neanche in credito. E’ un momento difficile perchè non si riesce a stare in perfetto equilibrio.

Oroscopo Scorpione

Sabato e domenica sono giornate in cui bisogna prendere le distanze da situazioni e persone che possono creare problemi. Però, intendiamoci, non abbiamo più il cielo corrucciato, difficile e complicato di inizio mese.

Quindi si va verso il bello stabile: è un oroscopo migliore, si potrebbe riallacciare un rapporto e vivere una condizione di maggiore tranquillità.

Oroscopo Sagittario

Anche se teoricamente sei indistruttibile, in questi giorni sarà meglio non fare troppo. E’ vero che ti piace muoverti, che ti piace fare tante cose, però servirebbe un pò di tranquillità, che dovrebbe essere estesa anche alle persona che ti stanno attorno.

Quindi, in amore serve prudenza, ma anche sul lavoro: sarà facile perdere le staffe soprattuto se hai a che fare con persone che per troppo tempo sono state dalla tua parte, ma che ora si sono rivelate false o distanti.

Oroscopo Capricorno

In questo fine settimana hai voglia di svelare tutto quello che senti. Abbiamo tanti pianeti favorevoli! Se riesci a mettere da parte la timidezza per lasciare spazio all’opportunismo, potresti anche concludere un buon accordo. In amore è un periodo di grandi scelte!

E sopratutto se c’è la persona giusta al proprio fianco o se è stato recuperato un amore, ora si possono dimenticare anche tristi trascorsi. Nuovi incontri favoriti per chi vuole superare una separazione.

Oroscopo Acquario

Ultimamente ci sono stati diversi guai dal punto di vista economico, ma al momento l’attività, sembra in ripresa. Non dico che tutto si risolve in 48 ore, però per chi lavora come artigiano, imprenditore, ora possono arrivare delle commissioni.

Negli ultimi mesi abbiamo addirittura visto che c’è stata la chiusura di un progetto, ma adesso si riparte con grinta. E anche i sentimenti avranno un andamento più felice!

Oroscopo Pesci

Stai vivendo una fase di grande intolleranza e questo può capitare non solo perchè ci sono diverse situazioni da chiudere ma anche perchè alcune condizioni sono cambiate. Sarà molto importante tenere testa a questa situazione astrologica almeno fino alla metà di Settembre.

Poi ci sarà un grande sviluppo: grandi novità in vista di un grande autunno! Ma per queste 48 ore consiglio cautela, anche con la forma fisica.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!