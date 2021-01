Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo oggi Paolo Fox, sabato 2 gennaio 2021

Sabato 2 gennaio 2021: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avere una Luna favorevole può finalmente dare quell’energia che serve per programmare un futuro migliore. Questo fine settimana assomiglia ad una sorta di ricarica: c’è bisogno di tanta forza per affrontare il 2021 che non sarà silenzioso, pacato o magari anche afflitto come il 2020. A breve potrai superare molti ostacoli che l’anno scorso ti si sono parati davanti!

Oroscopo Toro

In questo sabato ti trovo ancora un pò sottotono. Se ci sono tensioni, pressioni familiari, il consiglio che ti devo dare è quello di parlare domenica, perché 24 ore possono portare ancora delle privazioni, dei ripensamenti. Anche dal punto di vista fisico c’è qualcosa che non va. Per tutti questi motivi devi cercare di evitare compromessi o mancanze. Un pò di nervosismo si fa sentire!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Farai bene a parlare in questo sabato! Non rimandare discussioni, situazioni e polemiche a domenica perché sarà una giornata un pò insidiosa. Venere in aspetto nervoso non insidia troppo le nuove coppie, ma può creare grossi dilemmi alle coppie di vecchia data. Devi sapere, però, che nel caso in cui siano dei problemi o addirittura delle separazioni, dei cambiamenti, potresti essere proprio tu a desiderare una novità. Quindi, in qualche modo sei sempre tu che reggi il timone!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo primo fine settimana dell’anno inizi a ritrovare un pò di fiducia in amore. Poi bisogna ricordare anche che questo è un periodo utile per riscoprire se stessi, per riscoprire una certa spiritualità, per mettersi in gioco in altri ambienti. Peccato che certi guai fisici, come allo stomaco: questo Marte dissonante già da un mese e più sta creando piccole tensioni. Sono talmente tante le cose che stai facendo, e a volte anche le tensioni che accumuli dentro di te, che è normale sentire un pò di fatica!

Oroscopo Leone

La Luna è ancora nel tuo segno! Bisogna dire che vorresti buttare all’aria tutto perché in questo momento non sopporti più certe persone che non capiscono il tuo valore. Hai fatto molto ma attorno a te ci sono persone che non sembrano dalla tua parte. In realtà, per molti di voi sarà un inizio di 2021 interessante, ma dovrai stare attento, affinché nessuno ti possa creare problemi. In amore e sul lavoro ci vuole tanta pazienza!

Oroscopo Vergine

In queste due giornate di sabato e domenica puoi recuperare un discorso interrotto, puoi vivere emozioni che sembravano perse nel tempo. Questo è un cielo importante anche per tutti quelli che vogliono rimettersi in gioco dal punto di vista lavorativo, oppure sulla base delle esperienze del 2020, creare qualcosa di nuovo. Sono 48 ore in crescita, migliori anche per la forma fisica!

Oroscopo Bilancia

Non devi dimenticare che questo 2021 è l’anno del grande cambiamento! Con questa mia affermazione voglio indicare la necessità di abbandonare percorsi inutili. Chi pensa che una persona possa cambiare solo perchè l’oroscopo è migliore, chi pensa che un lavoro che non piace possa improvvisamente piacere solo perchè le stelle cambiano traiettoria, sbaglia di grosso! Spesso negli anni buoni siamo noi che dobbiamo assumerci nuove responsabilità, o magari anche all’interno di una stessa situazione che stiamo vivendo, trovare altri riferimenti.

Oroscopo Scorpione

In questo sabato faresti bene a mantenere sotto controllo ogni emozione. Pare proprio che da venerdì le cose non quadrino o che ci sia stato un piccolo problema, un fastidio fisico. Cosa fare in questi casi? Lasciare che tutto vada avanti senza imporre ritmi serrati alla propria vita! In amore dovrai fare attenzione perchè negli ultimi tempi, anche nei rapporti migliori, si è registrata qualche mancanza di troppo!

Oroscopo Sagittario

Questo è un sabato utile per parlare, per interrogarsi sul proprio futuro, per confermare un amore, per cercare amicizie giuste e rivalutare un sentimento. La giornata di domenica potrebbe essere un pò sottotono. Comunque non temere perchè come hai ascoltato nelle mie indicazioni per il 2021, questo è un anno che porta molta energia e soprattutto quella voglia di riscatto che porterà anche il desiderio di sviluppare nuovi progetti, di salpare per nuovi lidi!

Oroscopo Capricorno

Pensa a questo weekend come un momento di crescita anche a livello amoroso, nelle relazioni di tutti i gironi, nei rapporti con gli altri. In questo momento potresti sentire una grande forza! Tu sai che questo 2020 ha portato grandi cose, ma anche momenti di forte difficoltà. In realtà tu prendi sempre sulle tue spalle tante, forse troppe responsabilità, ma ora bisogna farsi anche due conti e capire quanto tu sia disposto a dare per quello che ricevi. Sembra un conto strano da fare, ma è necessario anche in amore, per non farsi prendere in contropiede!

Oroscopo Acquario

In questo sabato senti sulle spalle il peso degli ultimi giorni, della fatica maturata nelle ultime settimane. Poi ci sono delle prove da superare: un esame da affrontare. Questo è un momento in cui bisogna mettersi in regola per un 2021 che offre molti sbocchi. Forse sei preoccupato per una persona di casa e di conseguenza in questi giorni sei anche un pò sotto pressione. Cerca di evitare scontri con l’ambiente circostante!

Oroscopo Pesci

Se senti che c’è qualcosa che non va, che qualche chiarimento va fatto, dovresti puntare su questo sabato perché poi la giornata di domenica non sarà così efficace visto che ci sarà una Luna opposta che in qualche modo sarà il caso di evitare. Dal punto di vista astrologico ci sono tensioni in arrivo, quindi meglio scaricare eventuali provocazioni. Queste giornate, un pò come quelle di fine Dicembre, sembra che abbiano generato qualche dubbio in amore.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!