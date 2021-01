Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei pronto a sviluppare progetti per il futuro! Questo é certamente un momento in cui molti di voi si troveranno di fronte certe opportunità. Più in là, e precisamente nelle prime due settimane del mese di Febbraio, quando avremo una forte concentrazione di pianeti a favore, si potranno fare anche altre scelte. E‘ un cielo molto interessante per chi ha un progetto in ballo, per chi entro primavera vuole rimettersi in gioco. In amore può essere un momento di verifica!

Oroscopo Toro

Sei un pò turbato: sappiamo che il tuo é un segno che sta bene solo quando sente di avere un solido terreno sotto i piedi. In realtà in questo periodo abbiamo ancora stelle tranquille, però tu sai che entro la primavera un certo percorso potrebbe interrompersi. E’ il caso di chi lavora part-time, é il caso di chi non ha certezze per la parte finale della primavera. Al momento é indispensabile acquistare sicurezza, vorresti avere qualche garanzia in più! In amore posso dire che da venerdi Venere inizierà un transito importante!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti trovi in una condizione di grande creatività e fertilità. Avere Giove e Saturno favorevoli indica una grande capacità d’azione ma anche la volontà di fare qualcosa di nuovo. Sappiamo che sei molto stimolato a fare quando attorno a te ci sono persone che ti vogliono bene e che soprattutto non sono noiose! Se c’é una cosa che detesti é proprio la noia: ma non puoi preoccuparti la puoi sconfiggere! Penso che entro tre mesi, e lo dico in particolare a quelli che hanno un’attività in proprio e un’età giusta per muoversi, ci saranno richieste oppure potresti muoverti tu!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Visto che Saturno e Giove non sono più opposti, possiamo dire che il peggio é passato! Ora non è detto che tutti siano stati in crisi, però va ricordato che gli ultimi due anni sono stati rallentati, sono stati piuttosto nervosi, stancanti. Ed ecco perché sento che questo é un periodo in cui hai bisogno di certezze. In amore, nel 2020 potresti esserti anche appoggiato ad una persona per superare un periodo di crisi o di ripensamenti, senza avere la percezione di quanto questa persona sia importante per te. Ed ecco perché ritengo che la seconda parte di questo mese porterà delle verifiche sentimentali talvolta anche spietate!

Oroscopo Leone

Ti trovi in un momento un pò di agitato. Sappiamo che Giove e Saturno sono opposti, e secondo l’astrologia avere questi due pianeti opposti significa anche risentire di qualche problema di contestazioni. E tu stesso potresti contestare le persone che ti stanno attorno. In un clima generale di grande nervosismo, sarà meglio fare le cose con molta calma, con molta riflessione, altrimenti si rischia di sbagliare. Doppia riflessione per quanto riguarda l’economia!

Oroscopo Vergine

Questa di oggi é una giornata abbastanza interessante, ma restano piccole difficoltà che potrebbero essere anche di tipo fisico. Non ci dimentichiamo che tu sei un perfezionista, che vuoi avere tutto sotto controllo. Il 2020 é stato un anno di questioni importanti da risolvere, per alcuni addirittura più importante di tanti altri anni. E adesso devi cercare di mantenere quello che hai conquistato. Seppur in un anno difficile ci sono dei segni che possono emergere e tu riesci sempre a farcela. Perché hai una grande logica e una grande capacità di costruzione!

Oroscopo Bilancia

Settimana particolare: piano piano si riconquistano posizioni perdute! Io credo che il coraggio non debba mai mancare, tanto più che in questo periodo hai una gran voglia di riscoprire le emozioni e soprattutto di rimetterti in gioco. Questo é un cielo che mi piace per quanto riguarda le questioni di lavoro, le questioni pratiche. Ma mi sembra un pò appannato o semplicemente lontano per quanto l’amore. Con questo non voglio dire che tutte le coppie siano in crisi ma evidentemente, soprattutto da domani, ci sarà una distanza da colmare!

Oroscopo Scorpione

Questo nuovo anno anno parte con un pò di rabbia inespressa, forse anche di agitazione. Pare che in questo periodo tu abbia di fronte a persone che interpretano male le tue frasi, che possono farti arrabbiare. Perché dico questo, perché Marte in posizione critica rappresenta proprio la guerra. Una guerra verbale che può nascere quando ci sono troppi conflitti da risolvere. Cerca di farti scivolare le cose addosso in una giornata che nel complesso reputo comunque positiva!

Oroscopo Sagittario

In questo momento sarà molto utile verificare le proprie capacità sul campo: quindi, chi ha un’idea deve metterla in pratica! Se ci sono persone che vogliono aiutarti a realizzare un progetto, non isolarti! Da domani Mercurio inizia un transito molto importante. Questo cielo di Gennaio porta dei vantaggi, ed in più avremo anche un Febbraio con una forte concentrazione di pianeti in un momento zodiacale che potrebbe portare anche un recupero. Ecco perché non bisogna perdere le speranze.

Oroscopo Capricorno

Stai vivendo una condizione particolare: é un momento in cui potresti ripensare anche a vecchi amori che avevi messo da parte. Tra poche ore Venere inizierà un transito nel tuo segno, e questo non solo é un elemento di forza, ma anche un elemento che può portare vantaggi negli incontri, nelle amicizie. Come ho spiegato negli ultimi tempi tu sai benissimo che non sei il tipo delle mille conoscenze, delle mille occasioni. Di solito ti riferisci solo ad una persona o a poche persone, le tue amicizie si contano sulla punta delle dita! Ecco perché in questi giorni stai valutando con attenzione quello che provi. E come dicevo 24 ore fa, non é escluso che ultimamente ci sia stata una grande delusione!

Oroscopo Acquario

Sei ribelle per volontà o per destino! Tutto sta cambiando: tutto quello che hai fatto fino ad ora potrebbe improvvisamente rivelarsi non più sufficiente. Devi fare qualcosa di più! Sul lavoro ci sono stati molti cambiamenti a causa di questo 2020 complesso: il 2021 vede però Giove e Saturno nel segno. Un passaggio che può portare questioni legali e situazioni da risolvere. Ma anche un innato e incessante desiderio di libertà che devi cercare di gestire al meglio. In questo periodo raccomando di tenere sotto controllo il nervosismo!

Oroscopo Pesci

Devi risolvere un piccolo problema personale. Se ci sono state delle divergenze, delle lontananze anche nell’ambito della famiglia, consiglio di muoversi da venerdi. Il fine settimana inizia ad essere migliore. E’ chiaro che non basta una Venere favorevole per riconciliarsi, però se c’é stata una grossa delusione, potresti andare oltre. Oppure tentare un recupero, dipende da te! Quelli che ti chiedo é di verificare quello che é successo a Dicembre, mese per molti di voi di revisione dei rapporti. Non solo a livello familiare ma anche sentimentale!

