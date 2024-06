Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete determinati e concentrati sul lavoro, volete correre spediti verso il successo e questo cielo estivo vi favorirà senz’altro. Restano aperti alcuni contenziosi che riguardano questioni nate negli anni passati, fatevi consigliare bene! In amore le coppie in crisi devono essere caute e non forzare la mano, mentre i single sono troppo diffidenti ed entrano nella “fase dei ripensamenti”.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Con queste stelle potreste fare qualsiasi cosa. I più conservatori e abitudinari di voi sono rimasti spiazzati da alcuni cambiamenti, dopo il caos però tornerà la tranquillità. Si sta risvegliando anche l’amore con nuovi interessi e occasioni interessanti per i single!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il Sole, Mercurio, Giove e Venere nel segno porteranno tante novità soprattutto sul lavoro. Un desiderio si sta finalmente per realizzare e c’è più voglia di mettersi in gioco. Anche l’amore è più emozionante. Possibili dentro o fuori definitivi, ma anche qui si riveleranno una liberazione!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

É un periodo di tensioni, discussioni e nervosismo, soprattutto in casa, e questo non va bene: se qualcosa, di recente, ha incupito il vostro umore cercate di non alimentare polemiche. Si tratta di ritrovare un minimo di tranquillità. Rimandate incontri “particolari” ed evitate sia gli scontri diretti che i “dentro o fuori”.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ora possono arrivare chiamate importanti, quelle che aspettate da un po’ e che vi cambierebbero parecchio la vita! Periodo interessante per chi ha in mente una sfida e vuole vincerla, ecco perché dovrete tenere carico e acceso il telefono. Ottime idee da maturare, incontri validi e favoriti anche gli spostamenti grazie ad una splendida Venere; ne beneficia anche l’amore che, proprio in questo mese, torna protagonista delle vostre vite!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna nel segno vi spinge verso un momento migliore, quello del riscatto dopo un inizio di giugno non semplice. Ora cercate di mettere da parte gli scetticismi, anche se effettivamente tanto dipende dall’età… Gli amori che nascono in questo periodo, intanto, sono più duraturi: particolari confidenze in vista con Cancro e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo mese di giugno state vivendo trasformazioni, cambiamenti e rivoluzioni; è tutto positivo grazie a Giove in ottimo aspetto! É vero che per completare un progetto servirebbero più soldi, a quel punto si dovrà vendere qualcosa per racimolare il denaro che serve.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Entrate in una fase decisiva! Il mese di giugno porterà soddisfazioni, anche se magari qualcuno potrebbe dover aspettare fino all’ultimo giorno per gioire… Entro l’autunno buone notizie per chi ha un’attività in proprio! Chi è stato male sta recuperando alla grande. L’amore chiama e voi dovrete rispondere, entro fine mese vivrete momenti molto passionali purchè però non affrontiate ogni cosa come una sfida!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete ancora parecchio contrariati per quello che è accaduto di recente, soprattutto ad inizio mese è successo qualcosa che vi ha destabilizzato! Qualcuno sta portando avanti un progetto oneroso e impegnativo e quando l’organizzazione non è perfetta si rischia di andare in difficoltà. Venere opposta dice che l’amore è lontano, che cercate nuovi spazi o che pur amando una persona al momento avete altre priorità!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra determinazione vince sempre, in questo momento dovete solo chiedere di fare le cose che vi interessano di più! Dal 17 in poi sarete un po’ stanchi, d’altronde siete reduci da un periodo polemico e agitato ma non temete perché i vostri sforzi saranno ripagati molto presto da un buon successo! Attenzione nei legami in crisi da tempo, anche qui ci vorrà pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere in posizione attiva vi fa partire alla grande, Oroscopo vincente per quanto riguarda l’umore e la creatività! Torna la voglia di mettersi in gioco, di inventare qualcosa di nuovo e di portare quest’innovazione non solo nelle vostre vite ma anche in quelle degli altri. Dopo un periodo cupo avete diritto a qualcosa di più!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ennesima giornata sotto tono, per avere qualche conferma dovrete aspettare la prossima settimana e avere ancora un po’ di pazienza! Ultimamente vi sentite critici, polemici e un po’ crudi, tutto questo vi stanca particolarmente e vi fa arrivare esausti a fine giornata. Non riversate questa tensione sull’amore, è vero che questo non è un periodo semplice ma sarà necessario avere più autocontrollo.

