Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 29 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nella giornata di oggi le cose da fare sono davvero tantissime mentre la pazienza è sempre agli sgoccioli. E’ normale che in una situazione del genere, arrivare a fine giornata possa davvero essere pesante. Se avete attorno a voi persone che non fanno il loro dovere, potrebbe succedervi facilmente di perdere le staffe. Soprattutto coloro che stanno attendendo i risultati di un progetto o di un esame, saranno molto nervosi e irritabili. Cercate di riposare di più per affrontare questi momenti con la giusta serenità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sono in arrivo grandi stravolgimenti nella vostra vita. Se ci sono conti in sospeso, sarebbe meglio sistemarli subito. Dovreste pensare anche ad introdurre cambiamenti nella vostra vita, senza timore. Magari potreste pensare di fare dei lavori molto differenti da quello che avete fatto da sempre. Chi svolge un lavoro autonomo, sarà messo davanti ad una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Finalmente arriva un po’ di serenità. Nel weekend le tensioni sono state troppe, anche col partner o la famiglia. Devi rivedere le tue scelte, se magari avete perdonato qualcuno che si è reso responsabile di un tradimento, non siete affatto convinti di questa decisione e state continuando a soffrire. Sarebbe molto meglio secondo l’oroscopo di Paolo Fox prendervi altro tempo prima di decidere cosa fare. La Luna e Giove producono effetti speciali soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna dissonante vi sta causando una pressione psicologica molto alta. Mentre Marte contrario sta mettendo sotto pressione anche il vostro fisico. Ma già a partire da novembre le cose andranno meglio. Per i prossimi due giorni sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso e affrontare le opposizioni di questo periodo con un atteggiamento più costruttivo. I progetti che avete in mente per il prossimo anno, potrebbero avere degli sviluppi molto interessanti. Le soddisfazioni saranno dietro l’angolo, soprattutto per chi ha più coraggio e intraprendenza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

L’ottimo transito di Marte si abbinerà ad una Venere in ottima posizione. Fra l’altro a novembre ci sarà anche la Luna a darvi supporto. In una condizione astrologica così vantaggiosa, l’unica cosa da fare potrebbe essere quella di agire con grande determinazione soprattutto se state lavorando ad un progetto che vi sta a cuore. Insomma, è venuto il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore. Anche le relazioni che nasceranno nelle prossime settimana, saranno veramente fruttuose.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo inizio di settimana ci sono tanti aggiustamenti da fare e tanti accorgimenti da adottare. Novembre sarà un mese migliore per coloro che hanno vissuto un mese di ottobre caotico. Giove rimane in una posizione in cui si otterranno cose buone solo se si è felici, mentre chi proviene da una fase complicata continuerà a vivere momenti di sconforto. In amore rimangono delle tensioni anche nelle coppie che si vogliono bene. State cercando di risolvere dei problemi di lavoro che spesso tendono a riversarsi anche nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Marte tornerà in aspetto favorevole a partire dal 4 novembre e questo potrebbe cambiare il quadro. Avrete una visione del futuro molto più positiva e favorevole. Il fisico di molti di voi ha avuto bisogno ultimamente di diverse cure per stare meglio, ma adesso le cose sembrano girare per il verso giusto. Sono in arrivo delle buone notizie anche sulle questioni di carattere pratico e nelle relazioni interpersonali. Torna anche una buona dose di autostima.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Quella timidezza interiore che spesso vi contraddistingue, non è facile da cancellare. Anche se amate presentarvi come persone determinate e dalla forte personalità, in realtà siete delle persone più fragili di quello che vorreste essere. Oggi sarebbe meglio cercare di rientrare dalle spese, anche perchè Mercurio contrario durante il mese di ottobre vi ha portato a spendere molto di più di quello che avreste dovuto spendere. Le storie nate o recuperate ad ottobre, potrebbero avere delle belle prospettive in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ultimamente avete vissuto momenti di forte stress, forse perché vi siete accollati delle situazioni che non avreste dovuto accettare e adesso vi siete amaramente pentiti. Dal 4 novembre Marte inizierà un transito molto favorevole, mentre Venere è già nel segno e la Luna ha iniziato oggi un transito molto favorevole. Tutto quello che nasce in questo periodo potrebbe avere una evoluzione piuttosto favorevole. Questo vale non solo per l’amore ma anche per tutte le relazioni interpersonali in generale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nella giornata di oggi sarete ancora chiamati a risolvere dei problemi creati da altri e questo vi stressa parecchio. Marte e Luna sono ancora contrari e questo si ripercuoterà anche a livello sentimentale. Il dato consolante è che il mese di novembre porterà belle novità, anche in amore, quindi siate fiduciosi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potrete contare su una Luna e su Giove in aspetto molto favorevole. L’Acquario in questi giorni potrebbe fare un passo in avanti sotto tanti punti di vista, sia in amore che nel lavoro. Per voi l’amore non è solo passione e attrazione fisica, ma anche progettualità e prospettiva. Ecco perchè il vostro partner ideale deve essere disposto a realizzare insieme a voi un progetto di vita importante, fatto di viaggi, di programmazione e di ambizioni. Le tante cose da pagare in questa parte dell’anno, potrebbero mandarvi un po’ in confusione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo periodo a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, porterà inevitabilmente delle tensioni soprattutto in amore ma non solo. Oggi saranno soprattutto le relazioni con i parenti quelle che saranno meno facili da gestire per tutta una serie di ragioni. Quelli che stanno vivendo una fase critica in amore, dovranno fare grande attenzione, anche perchè potrebbero nascere facilmente delle brutte tensioni che potrebbero portare ad esiti incontrollabili. Giove e Mercurio in aspetto negativo vi invitano a gestire con grande attenzione la comunicazione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.