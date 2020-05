Paolo Fox, Oroscopo 18 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi: martedì 19 maggio 2020

Martedì 19 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa nuova giornata parte con grande grinta! Il fatto di avere la Luna nel tuo segno è certamente un elemento di forza che promette bene soprattutto per quanto riguarda le vicende sentimentali. Devo dare un giudizio ancora un pò prudente, invece, per le questioni di carattere lavorativo. Inoltre, deve essere fatta chiarezza per quanto riguarda certe questioni legali e burocratiche. E’ come se delle carte non fossero state accettate o magari devi proporre ancora altre cose. La stanchezza si fa sentire ma è una giornata preludio di un periodo migliore.

Oroscopo Toro

Non sei del tutto convinto di quello che devi o non devi fare! Però ricordo che già oggi avremo una situazione più intrigante, e cosi anche domani. Il fatto è che devi stringere i tempi e probabilmente anche guadagnare qualcosa in più. I sacrifici che hai fatto sono stati tanti e a volte ti sei sentito anche da solo a portare avanti tante situazioni. Saturno dissonante parla di qualche problema fisico o di ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi puntare su questa giornata! Capisco che ultimamente ci sono stati tanti problemi, pero’ ricordo che il prossimo fine settimana nascerà con molti pianeti nel tuo segno e certamente questo è un indizio di forza e fortuna non solo per l’amore, ma anche per rimettere in piedi tutto quello che ultimamente era andato giù! Certamente il tuo è uno dei segni più forti o quantomeno più speranzosi del periodo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai vivendo emozioni particolari: questa è una giornata intermedia, non abbiamo un brutto cielo ma neanche situazioni fortemente positive. Più che altro è l’umore ad essere ballerino, e la colpa non è neanche tua ma è probabile che tu sia immerso in una serie di agitazioni, di tensioni dalle quali è difficile uscire fuori! Raccomando prudenza.

Oroscopo Leone

Assieme ai Gemelli sei uno dei segni più forti del periodo! Puoi costruire qualcosa di importante per il tuo futuro, ma questa forza la vedo concentrata soprattutto nelle questioni sentimentali. Quindi, posso dire che tutti quelli che hanno una relazione importante o che magari vogliono anche innamorarsi, nel corso delle prossime giornate avranno campo libero! Sul lavoro si impone una scelta, sarà necessaria entro metà anno.

Oroscopo Vergine

Stai vivendo momenti di grande fatica! Ma lo sai, l’ho spiegato più volte, che il tuo è uno dei segni che ce la farà prima degli altri! Quando abbiamo un oroscopo buono, con stelle amiche, anche se accadono grandi problemi come quelli che stiamo vivendo, si hanno maggiori possibilità di farcela. Tuttavia, proprio perche’ di recente ti sei dato tanto da fare, questa settimana invita ad una certa cautela. Per colpa della stanchezza potresti anche perdere le staffe, in amore e sul lavoro!

Oroscopo Bilancia

Questa giornata parte in maniera un pò contrariata, un pò pesante, poi però già nel pomeriggio le cose vanno meglio. Dovrei dirti di essere cauto sul lavoro, mentre in amore meriti quattro stelle su cinque di fortuna, perché tutto sommato questo è un momento in cui dal punto di vista emotivo ci sono più situazioni da gestire, più occasioni da rinverdire. E per gli innamorati il fine settimana sarà molto bello!

Oroscopo Scorpione

Un pò di tranquillità ci vorrebbe, soprattutto per come è partito quest’anno! E parlo di prima ancora della crisi, perché è da Dicembre che non stai troppo bene fisicamente. Ma ora inizia ad esserci un grande miglioramento! Marte ha iniziato un transito importante. L’unico dubbio del momento sono i soldi, soprattutto se non sei convinto che un lavoro sara’ riconfermato. Nelle prossime settimane è probabile che ci siano dei cambiamenti di sede, di ufficio, di studio.

Oroscopo Sagittario

Sei alla ricerca della libertà perduta! A nessuno è piaciuto rimanere costretto in casa o comunque trovarsi privato della propria indipendenza, ma tu soffri queste condizioni più di altri. Quest’agitazione che provi è normale anche perché il più delle volte il tuo segno è legato allo sport, ama muoversi e detesta restare fermo! Fra 24 ore avremo un oroscopo migliore!

Oroscopo Capricorno

Il tuo è uno dei segni forti del 2020, anche se al momento ti trovo fuori da ogni equilibrio! Anche in un periodo importante come questo, in un Maggio che permettera’ grandi evoluzioni, capita di vivere un momento di stanchezza. In queste 48 ore, fino a tutto oggi, consiglio prudenza nelle relazioni! Si perché queste sono giornate che nascono in maniera non dico contrariata ma addirittura un po’ ostile!

Oroscopo Acquario

Come ho spiegato qualche giorno fa, potrei dividervi in due grandi gruppi, due grandi categorie: quelli che hanno un ascendente d’acqua o terra sono spaventati dai cambiamenti, quelli che hanno invece un ascendente di fuoco o aria, non vedono l’ora di cambiare! Quindi troveremo alcuni di voi desiderosi di trasformare la propria vita con una grande indifferenza, ed altri che avrebbero voglia e potenza per farlo, ma hanno paura di agire. Cosi, sia in amore che nel lavoro, spesso si fa un passo avanti e uno indietro. In ogni modo, c’è un momento di tensione che riguarda la vita lavorativa mentre in amore è una giornata promettente!

Oroscopo Pesci

Devi stare attento a questa settimana, soprattutto se già si vivono tensioni d’amore o di lavoro, perché potrebbe esserci qualche discussione di troppo. Lo dico in aniticipo: a partire da questo fine settimana, tutte le relazioni difficili, tutte le storie un pò complicate potrebbero mostrare la corda. Quindi, soprattutto tra venerdi e domenica, raccomando fin da ora di essere cauti. Una persona potrebbe averti stancato! E nell’ambito del lavoro, purtroppo la ripresa non è cosi facile.

