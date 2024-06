Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 18 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Alcuni di voi potrebbero innervosirsi nel corso delle prossime ore. Nei rapporti con fratelli o altri parenti c’è stata qualche frizione di recente che vi ha messo di cattivo umore. Anche per questa ragione tendete a svegliarvi un po’ stanchi e contrariati.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere è tornata favorevole portando con sè nuove soluzioni a vecchi problemi che vi fanno pensare da qualche mese. Adesso siete più fiduciosi nei confronti del futuro rispetto a qualche mese fa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento siete molto concentrati sui vostri progetti e su quelle cose che per voi rappresentano il vostro futuro. In amore, anche dopo una separazione, ci sarà modo di ripartire e di rimettervi in gioco con uno spirito più costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con Mercurio e Venere nel segno questo non potrà che essere per voi un periodo molto valido sotto tanti punti di vista. Chi sta aspettando una risposta per una questione legata ad accordi o a contratti, potrebbe riceverla molto presto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

State rimettendo in discussione molte cose nella vostra vita. Ci sono delle collaborazioni che non vi vanno più a genio forse perchè qualcuno non si è dimostrato leale con voi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Alcune problematiche che si sono sviluppate all’inizio del mese vi hanno portato a ripensare o rivalutare tante cose. In arrivo una svolta importante. Potrebbe trattarsi di un incontro con una che vi spalancherà le porte verso nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Se in passato ci sono state problematiche riguardanti il lavoro o la famiglia, in questa seconda parte del mese di giugno potrebbero tornare a riaffacciarsi. Ci sono delle questioni economiche che riguardano il vostro patrimonio o la gestione dei soldi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Da giovedì avrete ben quattro pianeti a vostro supporto. Si tratta di una congiuntura astrologica che vi aiuterà a risolvere alcune problematiche (sia in amore sia nel lavoro) che si trascinano da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

State uscendo finalmente da una fase complessa contrassegnata da tanti pianeti contrari che vi hanno causato problemi di compatibilità con gli altri. In genere, le opinioni altrui non vi interessano tanto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Luglio sarà un mese cruciale per tutti voi, in particolare per coloro che vogliono rimettersi in gioco. In questa fase caratterizzata da alcune opposizioni astrologiche state faticando a ritrovare la retta via.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State cercando di portare avanti soluzioni sicure e comprovate, forse perchè non avete più voglia di rischiare. Secondo le stelle, dovreste contare di più sulle vostre capacità e sul vostro talento, magari mettendo da parte quelle persone che criticano sempre le vostre scelte facendole apparire sbagliate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Con Venere, Mercurio e Marte in ottimo aspetto non vi riuscirà difficile risalire la china in questa seconda parte di giugno. Anche se provenite da un periodo piuttosto stancante e stressante, adesso avete sicuramente le idee più chiare su cosa volete fare in futuro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.