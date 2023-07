Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 11 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se sei single ti consiglio di guardarti attorno. Sul lavoro ci sono tante cose da fare e da riorganizzare, questo è il momento giusto per farti valere. Buone notizie per la tua salute, stai avendo un miglioramento generale.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi la Luna è nel tuo segno e potrebbe portare qualche incomprensione nelle coppie che stanno insieme da tanto tempo. Sul lavoro, se c’è da risolvere qualcosa oggi non è la giornata migliore. Dovresti seguire un’alimentazione più sana e leggera.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La tua storia d’amore sta diventando molto importante, se sei single invece, ti consiglio di non sottovalutare i nuovi incontri. Oggi potresti ricevere delle chiamate di lavoro. Non fare le ore piccole stasera, devi dormire di più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Gli amori che nascono in questa giornata saranno molto interessanti. A livello fisico ti senti molto stanco. In campo lavorativo arrivano i primi guadagni e puoi guardare al futuro con ottimismo. Si prospetta una serata intrigante!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei molto energico e appassionato, ma questo non basta per rivitalizzare un rapporto di coppia. Se non riuscirai a chiudere dei contratti sul lavoro cerca di essere più comprensivo. La tua salute migliorerà nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per chi è single, gli incontri sono favoriti. Sul lavoro oggi ci sono delle grandi opportunità, puoi pensare al tuo futuro in grande. Ti consiglio di non fare troppe cose, altrimenti arriverai a fine giornata esausto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Stai vivendo un momento di forte passionalità. Sul lavoro stai vivendo un momento di grande positività che ti accompagnerà per tutto il mese di luglio, anzi se vuoi chiedere una promozione non avere paura. Devi dormire di più, sei troppo stanco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi la Luna e Venere sono dissonanti, quindi attenzione ai rapporti di coppia.. Sul lavoro cerca di essere più concentrato e se devi affrontare un incontro è meglio rimandarlo alla prossima settimana. Nel complesso passerai una giornata sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se stai vivendo una storia d’amore nei prossimi mesi avrai voglia di renderla ufficiale, se invece hai discusso col partner è arrivato il momento di un chiarimento. Sul lavoro avrai una buona carica di energia positiva. Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi sei forte grazie anche al ritorno di Marte favorevole. Un nuovo amore è all’orizzonte e questa volta potresti perdere i freni inibitori e spingerti oltre. Sul lavoro si prospetta una buona giornata e gli incontri saranno favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi ti senti molto nervoso e agitato, ma cerca di non farti prendere dall’ansia. Sul lavoro non hai voglia di discutere con i tuoi colleghi. Evita di strafare in serata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’amore è governato da una buona energia. Sul lavoro se hai un’attività commerciale e hai avuto dei problemi di soldi, sii prudente. La notte non riesci a dormire bene a causa dei troppi pensieri.

