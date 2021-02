Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: lunedì 8 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa nuova settimana ci sono grandi opportunità e una visione del mondo molto diversa rispetto ai mesi più faticosi del 2020. Questo non indica per forza che nel giro di poco si risolvono tutti i problemi, ma certamente si parte con una marcia in più. L’unico neo di questa prima giornata della settimana è la Luna contraria: questo mi fa pensare solamente che tu sia molto stanco e a volte che tu abbia bisogno di un pò di incoraggiamento.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa settimana inizia con qualche dubbio: non è una cosa nuova perchè ho spiegato più volte che nelle prime due settimane di Febbraio potresti vedere alcuni progetti rallentare. Può darsi che qualcosa che hai fatto sia da rivedere, da ritoccare. Questo non implica assolutamente un blocco di tutto quello che stai facendo, ma una revisione. Queste 48 ore possono portare vantaggi nelle relazioni con gli altri. In amore fai attenzione perchè sembra che tutto sia da rimettere in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo mese di Febbraio puoi liberarti di un peso: che sia un problema personale, fisico, o un problema di rapporto con gli altri. E’ molto probabile che nel giro di poche settimane ci sia qualche grande rivalsa. Mi auguro davvero che tu possa ritrovare quello spirito creativo, quella emozione che ti spinge a fare sempre di più. E’ un momento in cui hai una buona forza: e anticipo che le giornate di mercoledì e giovedì mi piacciono molto!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Spesso sei vittima di ripensamenti o comunque ci sono giornate in cui trovare l’equilibrio non è facile. Quindi, con questo Luna in opposizione è probabile che ci sia qualche piccolo conflitto. In ogni modo, questa è una settimana comunque interessante: se guardo anche le stelle del weekend e in particolare quelle di sabato, penso che tanti avranno modo di recuperare un sentimento entro la fine di questo mese. A Marzo ci sarà qualcosa di più, ma dentro di te resta sempre una certa agitazione per questioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devi combattere contro molte opposizioni, però a volte le opposizioni planetarie servono a tagliare i rami secchi, a chiudere situazioni che non hanno più ragione d’esistere. In questo periodo ti trovi in questa fase di risveglio e direi anche di grande importanza che però ogni tanto comporta degli attacchi dall’esterno da cui devi cercare di difenderti. Di solito quando vedi che una situazione non funziona la chiudi, giri le spalle e te ne vai. Ed è probabile che per evitare discussioni o situazioni polemiche, tu possa anche pensare di fare altro, allontanarti da quello che non trovi più soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Devi proseguire verso nuovi progetti e nuove situazioni di lavoro. Ogni tanto dico che sei stanco, ed è vero perchè tu sai che utilizzi molto la mente nel corso delle tue giornate, a te serve anche per amare! Quando cerchi di evitare qualche fregatura di solito analizzi il partner, tenti a ispezionare nella mente degli altri quegli elementi che possono essere di disturbo. Però, non tutto si può codificare e razionalizzare: ed è per questo che con questo dispendio di energie enorme che utilizzi, specialmente la sera può capitare di sentirsi un pò sottotono!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

In questo mese di Febbraio prima o poi sentirai un’ispirazione, una chiamata, qualcosa di importante. Si parte per una rivincita! Qui siamo in attesa di un grande momento, perchè dopo due anni di fermo si può ripartire. Gli unici a rischiare sono quelli che hanno paura di fare cose nuove, che rimangono fermi per paura di sbagliare, che si lamentano e basta. Questo sarebbe davvero un problema! Febbraio è il mese dei nodi che arrivano al pettine: qui può nascere anche qualche discussione, ma rispetto al passato sarà una discussione motivata e che alla fine porterà un risultato vantaggioso. Non ci dimentichiamo che ora sei tu che in qualche modo comandi: non vuoi ascoltare quello che dicono gli altri o fare quello che ti impongono. E già questo è un grande passo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Inizio di settimana interessante ma va ricordato che ci sono molti pianeti conflittuali e dissonanti. Questo è un momento in cui è probabile che tu senta un pò più forte il peso delle situazioni che vivi. Infatti, pare che dal punto di vista delle questioni lavorative e anche familiari, ci sia qualche dubbio. Credo che quelli che hanno una storia in difficoltà o che sono dubbiosi, debbano fermarsi. Nella migliore delle ipotesi è solo un periodo noioso: avresti bisogno di nuovi stimoli! Chi si è fermato, chi ha chiuso una storia, da Marzo ripartirà!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovresti vivere con più creatività tutte le emozioni e non soffermarmi su particolari banali! Devi andare avanti e cercare di vincere anche le ritrosie del passato. Sappiamo che 2020 è stato un anno fermo: e se qualcuno si è adattato a queste circostanze, tu certamente non hai potuto farlo perchè ricordiamo che il tuo è il segno del dinamismo, del movimento. A tal proposito, bisogna ritrovare un pò di movimento anche per quanto riguarda le storie d’amore, che in questo mese sono di nuovo in primo piano

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa Luna nel tuo segno mi dice che sei molto severo! Ricordo che tu sei severo non solo nei confronti delle persone che sbagliano, ma anche nei confronti di te stesso! Quindi, chissà quanti rimproveri ti sei fatto, pensi di aver sbagliato qualcosa. Oppure se ritieni di aver fatto tutto giusto, allora pensi che alcune persone ti abbiano tradito proprio all’ultimo. La cosa buona è che questo è un momento in cui può far valere le tue opinioni: nelle ultime due settimane può esserti anche preso una bella rivincita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario