Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 29 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana inizia in maniera pesante e molti devono fermarsi e fare il punto della situazione. Dovrai stringere i denti fino al 10 febbraio, non tutti saranno così nervosi, ma dal punto di vista fisico hai bisogno di cure.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sono giornate attive. Lunedì e martedì sono le giornate migliori per fare delle proposte, e se ci sarà modo di chiarire qualcosa in amore meglio così. Nelle coppie più in crisi è necessaria una pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Quest’ultima parte di gennaio alimenta buone speranze con giornate importanti e con elementi di forza. Non solo a febbraio Venere inizierà un transito importante che permetterà incontri validi, ma anche nuove amicizie intriganti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se in una fase dall’umore altalenante e in questi giorni potresti risentire di interferenze sia sul lavoro che nella sfera sentimentale. Attenzione: qualcuno cercherà di mettere alla prova la tua pazienza. Se ti hanno promesso una risposta è probabile che non arrivi prima della seconda metà di febbraio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sono giornate di riflessione. Dal punto di vista sentimentale ci sono scelte importanti da fare in vista dalla metà di febbraio quando dovrai scegliere una nuova linea di condotta. Sul lavoro un nuovo progetto sperimentale potrebbe appagare la tua ambizione, mentre chi ha una libera professione deve scegliere nuovi percorsi da maggio. Dal punto di vista sentimentale hai bisogno di recuperare tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Queste giornate sono interessanti e in queste ore non mancheranno iniziative. Sono giornate utili anche per chi vuole riscattarsi in amore. Non chiuderti in te stesso, ma apriti al mondo e alle nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo hai diverse difficoltà da portare avanti. Si potrebbe polemizzare con un collega e con una persona. Chi ha completato un progetto o un programma non ha visto riconoscersi i propri meriti

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Si apre una settimana interessante. E’ tempo di valutazioni in amore e sul lavoro. Lunedì e martedì sono giornate buone per appuntamenti, incontri, per confermare un amore, per dire ti amo. Non sottovalutare nuovi eventi e non aver paura di chiudere situazioni che per anni sono state portate avanti a fatica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi e domani consiglio di stare attenti alle questioni di carattere economico: un bollettino non pagato, una raccomandata che o qualche contestazione di lavoro. C’è qualcosa da rivedere. Arriva un buon cielo per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo periodo è importante non svalutare il tuo pensiero, rilanciare iniziative d’amore, di lavoro, idee che possano essere importanti per il futuro. Il fine settimana in arrivo potrà portare qualche conferma in più. In amore è tempo di ripensamenti in amore se nel passato la mente ha prevalso sul cuore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Si apre un periodo di novità soprattutto nel lavoro. Tra maggio e giugno è possibile che cambi un orientamento, un progetto o un programma. Chi ha una passione in corso a volte si sente innamorato e in altri momenti vorrebbe mandare tutto all’aria.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Premetto che la fine di febbraio si rivelerà interessante ma questa giornata nasce con la Luna opposta. Quelli che sono troppo timidi in amore o hanno vissuto una separazione devono rimettersi in gioco. Capisco che di recente ci sia stata una crisi, ma ora non bisogna guardare al passato. L’agitazione del giorno sarà superata in poche ore e una giornata valida sarà quella di sabato.

