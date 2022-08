Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 22 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere è finalmente dalla vostra parte, quindi non è certo questo il momento per ripensare al passato, agli errori e ai problemi. Sarebbe una perdita di tempo. Dovete andare avanti, lasciarvi andare a nuove passioni e a nuove sfide. Sul lavoro, per molti non sarà semplice rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere è ancora dissonante e in amore forse ci sono un po’ di dubbi e incertezze. C’è chi è in attesa di eventi, di una persona speciale. Sul lavoro, cercate di puntare i piedi, di insistere se vedete che qualcosa non va come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete bisogno di lasciarvi andare in amore, ma non sopportate le cose scontante, chi la pensa sempre nello stesso modo. Sentite la necessità di parlare, di confrontarvi, di ridere, soprattutto ora che Mercurio è con voi e le belle conoscenze sono dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non potete stare sempre da soli, anzi. Cercate l’amore e le conferme ora che la Luna è con voi e vi aiuta, soprattutto nella giornata di martedì. In ambito professionale è probabile che qualcosa sia cambiato.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere sta continuando un bel transito nel vostro segno e vi rende sicuramente più affascinanti. Sapete bene come colpire qualcuno, fare breccia nel cuore di una persona e ora avete voglia di lasciarvi andare a belle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Venere presto sarà dalla vostra parte, quindi anche un’amicizia si potrà trasformare in qualcosa di bello e importante. Tutto dipende da voi, ma non potete sempre avere paura di sbagliare: cercate di mettervi in gioco, soprattutto nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore ora avete bisogno di ritrovare un po’ la calma. Siete molto sensibili, quindi prima di affezionarvi cercate di capire bene con chi state avendo a che fare per evitare delusioni. Sul lavoro, c’è chi non è molto soddisfatto ma adesso con Giove in opposizione bisognerà fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

settembre ritornerà la passione, quindi adesso cercate di mantenere la calma e di non chiudervi in voi stessi: non vi potete isolare, non tutti sono in grado di capirvi. Sul lavoro, le opportunità non mancano e la forza di volontà non vi manca.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore attenzione alle discussioni, soprattutto se non vi sentite ricambiati. Basta con le polemiche, se avete a che fare con una persona ambigua e poco chiara fareste bene a chiudere ogni porta. Chiarimenti in arrivo a settembre.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore la fase è di recupero, ma ora se dovete fare una scelta per voi sarà più facile dire come la pensate. A settembre arriverà qualcuno di speciale, ma ora non vi complicate troppo la vita. Sul lavoro, cerca di non fermarvi, soddisfazioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere è in opposizione, quindi non riuscite a lasciarvi andare con serenità nelle relazioni. Le tensioni sono dietro l’angolo, ma a settembre tutto tornerà come prima. E tornerà anche la passione. Sul lavoro, cercate di non essere frettolosi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se state facendo i conti con una persona che non mantiene le promesse, non vi preoccupate perché a settembre riuscirete a tagliare i ponti. Cercate di farvi amare e rispettare, non potete dare troppo e ricevere poco.

