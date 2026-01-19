Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 19 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 19 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Lunedì di riflessione e di ripartenza per chi è nato sotto questo segno. Le ombre lasciate dalla fine dello scorso anno iniziano finalmente a dissolversi, anche se nulla accade per magia. La vera novità è l’atteggiamento: ora c’è più determinazione e meno disponibilità ad accettare situazioni al ribasso. La forza interiore cresce giorno dopo giorno. Da febbraio Venere offrirà una protezione preziosa!

Oroscopo Paolo Fox Toro

La stanchezza accumulata nelle ultime settimane si fa sentire, ma questo lunedì invita a fermarsi un attimo e fare chiarezza. Le tensioni lavorative hanno messo alla prova la pazienza, soprattutto quando intorno manca collaborazione. Anche i sentimenti richiedono attenzione, mentre nelle relazioni più solide serve dialogo, altrimenti il silenzio prende il sopravvento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La settimana parte con un cielo più vivace, anche se non tutto è ancora risolto. Fino a fine mese sarà necessario stringere i denti e adattarsi, ma dal 28 si aprono spiragli interessanti sul lavoro. La Luna favorevole aiuta l’umore e riaccende il desiderio di muoversi, uscire, incontrare persone nuove. Il carisma non manca e può diventare un’arma vincente!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo giorni complicati, il cielo comincia finalmente a respirare. Le opposizioni che hanno creato blocchi e incertezze si allontanano, lasciando spazio a una fase più fluida e costruttiva. Nei rapporti si avverte un ritorno alla calma, mentre dal 20 il Sole regalerà nuova energia e chiarezza mentale. Chi ha vissuto una crisi lavorativa ora può riprendere in mano le redini con maggiore sicurezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Da febbraio il cielo diventa più favorevole e molte questioni rimaste in sospeso inizieranno a sciogliersi. Gennaio ha servito a fare pulizia e a capire chi e cosa merita davvero spazio. Con alcune persone sarà necessaria prudenza, soprattutto nelle parole, perché un tono sbagliato può creare fraintendimenti. Le stelle invitano a chiudere capitoli ormai superati per aprirne di nuovi con più consapevolezza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il desiderio di stabilità torna a farsi sentire con forza, ed è un segnale da seguire senza esitazioni. Questo è il momento giusto per pensare in grande e costruire basi solide, passo dopo passo. Più si guarda avanti, più il cammino appare in discesa. In amore serve leggerezza: meno controllo e più spontaneità aiutano a ritrovare l’armonia. Dopo un 2025 faticoso, il cielo offre finalmente l’occasione di rimettersi al centro!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le tensioni vissute nella prima parte del mese stanno lentamente lasciando spazio a una nuova energia. Ora si intravede la possibilità di ripartire con slancio, soprattutto sul piano professionale. Chi ha un progetto da chiudere o un incontro decisivo da fare, trova le condizioni giuste per agire. È il momento di osare un po’ di più e di non lasciarsi bloccare dal timore di sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il cielo delle prossime giornate si presenta dinamico e stimolante, anche se non privo di confronti accesi. Non mancheranno occasioni per difendere le proprie idee, soprattutto davanti a chi la pensa diversamente. Le discussioni non vanno temute, purché affrontate con calma e lucidità. Evitare parole taglienti sarà la vera chiave per trasformare un contrasto in un’opportunità di crescita.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un vento nuovo inizia a soffiare portando entusiasmo e voglia di ripartire. I prossimi transiti planetari accendono ottimismo e fiducia, aiutando a guardare avanti con uno spirito più leggero. Se in passato qualcosa non è andato come sperato, è inutile continuare a rimuginare: non tutto dipendeva da voi. Ora torna il dinamismo e cresce il desiderio di creare, sperimentare, mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il cielo invita a rallentare i pensieri e a ritrovare equilibrio interiore, perché il periodo che si avvicina promette molto più di quanto sembri. L’inizio della settimana vi vede più presenti nei sentimenti e meno distaccati del solito. I progetti che avete in mente potranno trovare terreno fertile nella seconda parte dell’anno, con risultati concreti e gratificanti. Attenzione però alla gestione delle spese!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Qualcosa dentro di voi chiede chiarimenti e non può più essere rimandato. Per questo motivo l’umore potrebbe risultare altalenante e la mente più agitata del solito. Il desiderio di fare tutto da soli, sebbene comprensibile, rischia di diventare un limite. Aprirsi al confronto e chiedere supporto non è una debolezza, ma una risorsa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’aria sta cambiando e il futuro inizia a farsi promettente. Si apre una fase ricca di possibilità, con febbraio pronto a regalarvi risultati importanti se saprete prepararvi fin da ora. Le giornate del 21 e 22, con la Luna nel segno, favoriscono il confronto e il chiarimento nei rapporti più importanti. È il momento giusto per esprimere ciò che sentite senza timori.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.