Oroscopo Paolo Fox di oggi: 11 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Le stelle vi regalano energia e determinazione, rendendo questo sabato ideale per ripartire con entusiasmo. In amore è il momento di chiarire eventuali incomprensioni e ritrovare il dialogo. Sul lavoro arrivano segnali positivi, ma prima di prendere decisioni economiche è meglio riflettere con calma. La forma fisica è buona, anche se la serata richiede un po’ di relax.

Dopo giorni altalenanti torna finalmente un clima più sereno. Le coppie possono fare progetti importanti, mentre i single avranno nuove occasioni da cogliere. Sul lavoro qualche spesa imprevista richiede attenzione, ma la vostra concretezza farà la differenza. Concedetevi una pausa per recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna favorisce comunicazione e nuovi incontri. In amore cresce la complicità nelle coppie e i single possono vivere emozioni inaspettate. Sul lavoro le idee non mancano e questo è il momento giusto per mettersi in mostra. Curate il riposo per mantenere alta la vostra energia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata di oggi porta serenità e aiuta a recuperare l’equilibrio emotivo. In amore è più facile superare tensioni recenti grazie al dialogo. Sul lavoro servirà ancora un po’ di pazienza, ma le risposte arriveranno presto. Anche il benessere è in netto miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il desiderio di affermarvi cresce e vi rende protagonisti della giornata. In amore lasciate spazio alla passione, evitando però inutili gelosie. Sul lavoro possono arrivare conferme o riconoscimenti importanti. Buona la forma fisica, ma senza esagerare con gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È il momento di mettere ordine tra priorità e obiettivi. In amore la sincerità aiuterà a rafforzare il rapporto o a chiarire ciò che non funziona. Sul lavoro conviene pianificare con attenzione ed evitare scelte impulsive. Una serata rilassante vi permetterà di recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le stelle favoriscono ottimismo e buone relazioni. In amore torna la serenità e le coppie ritrovano complicità, mentre i single possono vivere incontri interessanti. Sul lavoro la vostra creatività sarà apprezzata e potrebbe arrivare una proposta inaspettata. La forma fisica è ottima e vi sentite pieni di energia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di oggi invita alla riflessione e al dialogo. In amore cercate di esprimere ciò che provate senza chiudervi nel silenzio. Sul lavoro è consigliabile valutare con attenzione ogni decisione, soprattutto se riguarda contratti o investimenti. Lo stress potrebbe influire sul benessere, quindi concedetevi un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La voglia di novità rende il weekend vivace e ricco di opportunità. In amore cresce il desiderio di condividere nuove esperienze, mentre i single possono fare incontri promettenti. Sul lavoro le intuizioni si rivelano vincenti e favoriscono collaborazioni interessanti. Energia e buonumore vi accompagneranno per tutta la giornata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

L’attenzione è rivolta alla stabilità e ai progetti futuri. In amore cercate di mostrare più disponibilità verso il partner per evitare incomprensioni. Sul lavoro la vostra determinazione vi permetterà di risolvere una questione importante e ottenere apprezzamenti. Una passeggiata o qualche momento di relax vi aiuteranno a liberare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le stelle di oggi invitano ad affrontare i cambiamenti con maggiore flessibilità. In amore sarà importante trovare il giusto equilibrio tra indipendenza e vita di coppia. Sul lavoro potrebbero arrivare novità che, dopo un iniziale disorientamento, si riveleranno positive. Tenete sotto controllo lo stress per vivere la giornata con maggiore serenità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità e l’intuito saranno i vostri punti di forza. In amore è il momento ideale per rafforzare un legame o lasciarsi andare a nuove emozioni. Sul lavoro le vostre intuizioni vi guideranno verso scelte fortunate e apprezzate da chi vi circonda. La forma fisica è buona e affrontate il sabato con entusiasmo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.