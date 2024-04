Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 23 aprile 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 aprile 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Buone notizie per l’amore: perché non organizzare una cenetta a due per chiarire eventuali dissidi con il partner? Per quanto riguarda il lavoro, potrete fare programmi in vista del futuro! Se avete dei progetti da realizzare, potete contare sul favore delle stelle. Il cielo vi assiste.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna sarà opposta e non sembrerete molto comprensivi, anzi sarete intolleranti. Cercate di mantenere la calma e di non rovinare tutto all’ultimo minuto. Capitolo lavoro: c’è qualche piccolo dubbio, ma non temete, presto tutto si risolverà!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Chi è stato tradito o è stato abbandonato ora può trovare un po’ di serenità, basta avere un po’ di pazienza e non legarsi le cose al dito. Buone prospettive in amore. Per quanto riguarda il lavoro, tentate la fortuna con cautela.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Buone notizie per l’amore, soprattutto nei rapporti con i nati sotto il segno dello Scorpione e dei Pesci. Buoni progetti in vista. Per quanto riguarda il lavoro, meglio parlare se ci sono stati dei problemi. Inutile tenersi tutto dentro: cercate una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore cercate di mantenere la calma e siate prudenti perché potrebbero nascere dei dubbi. Capitolo lavoro: non è la giornata giusta per fare progetti. Meglio rimandare. I prossimi mesi saranno comunque densi di grandi novità e prospettive.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cercate di stare sereni, perché ci sono buone notizie per l’amore. Nelle prossime ore potrete vivere qualcosa di nuovo anche perché Marte è dalla vostra parte. Lavoro? Se desiderate essere pagati di più sappiate che è difficile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ci saranno ottime notizie per l’amore con la Luna che è nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, parlate solo se lo ritenete opportuno, in generale le opportunità professionali sono favorite. Valutate pro e contro prima di accettare un nuovo impiego.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Meglio lasciar perdere la vendetta e la competizione, in amore è bene ritrovare la serenità. Ultimamente avete litigato troppo con il partner. Capitolo lavoro: chi si è trasferito da poco ora ha voglia di rimettersi in gioco. Non siate timidi, fatevi valere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La noia potrebbe prendere il sopravvento, occhio alle relazioni. Fate qualcosa per rendere più stimolante la vita di coppia, anche sotto le coperte. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee potrebbero essere molto interessanti soprattutto se pensate al futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Buone notizie per l’amore con la Luna che non è più contraria e Venere che è favorevole. Che volete di più? Per quanto riguarda il lavoro, cercate di portare avanti i progetti e non farvi prendere dalla paura di sbagliare, state tranquilli! Avete le carte in regola per fare bene.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Previsto qualche piccolo disagio in amore anche nelle coppie stabili e migliori. Per tutti infatti prima o poi c’è un momento no da superare. Lavoro? Si prospetta un periodo complicato per chi lavora in proprio: ci sono dei problemi da affrontare. Siate fiduciosi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Approfittate di questa giornata di fine aprile per parlare e capire cosa vi dice il cuore. Se pensate che una relazione sia ormai giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, momento interessante per mettere a punto nuove idee e per cogliere al volo una bella opportunità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.