Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 10 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata impetuosa con la Luna in buon aspetto: avete vissuto un maggio “veloce”, in cui è stato necessario prendere alcune decisioni in maniera molto rapida, ma ora dovete riflettere bene sulle scelte da compiere senza farvi prendere dalla fretta! Avete stelle favorevoli che sicuramente vi aiutano nell’azione, tuttavia le questioni legali in cui siete coinvolti sono ancora bloccate. Si fa sentire anche un po’ di nervosismo perciò cercate di tenerlo a bada il più possibile!

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore guida i vostri passi e, rispetto agli ultimi due giorni, non avete più la Luna contraria. Continuate a mettere da parte l’essere tradizionalisti e conservatori e, se non riuscite ad ottenere ciò che volete, provate a cambiare qualcosa: i più giovani potrebbero spostarsi in un’altra città mentre gli altri potrebbero diversificare i loro interessi o, ancora, ampliare i propri orizzonti a livello mondiale. Cielo che riporta entusiasmo nei rapporti con gli altri di qualsiasi tipo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Possibili contrattempi o battibecchi a causa della Luna opposta, anche se nulla di particolarmente rilevante, che potrebbero riguardare soprattutto le coppie di lunga data: chi è reduce da un aprile pesante, e ha avuto litigi quasi senza motivo, non deve piombare di nuovo in quel clima. Aspettate almeno fino al 12 giugno per fare le vostre rimostranze, lì avrete una situazione astrologica più favorevole e meno tesa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avete stelle veramente interessanti! Da questo martedì, con Mercurio nel segno, tutto l’aspetto lavoro, programmazione, eventi ecc. sarà premiato perché è molto promettente e può davvero portare lontano. Chi ha un bel progetto e buoni stimoli è fortemente invitato a non fermarsi e non essere pigro. Tenete a bada il fisico, visto che il 2024 è stato molto pesante. Chi non ha un amore lo cerchi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Con questo cielo si può davvero vincere una sfida e capire cosa si desidera in amore! Siete forti, dinamici e intraprendenti, caratteristiche che vi hanno spesso premiato e lanciato, ma in amore ultimamente non c’è stata chiarezza e bisogna mettere a posto una situazione! C’è anche chi al momento non sta cercando una relazione stabile ma vuole vivere all’avventura, anche in quel caso le stelle non mettono alcun paletto!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarà un inizio settimana lento, ma già nel pomeriggio di lunedì le cose tenderanno a migliorare. Potreste ricevere un suggerimento utile da una persona di fiducia nell’ambito lavorativo o finanziario, tenetelo in considerazione. In ambito amoroso torna la voglia di stabilità, nessun dubbio deve insinuarsi nella coppia. Le stelle invitano i single a dedicare un po’ tempo alla riflessione sulla loro condizione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna vi sorride, soprattutto nel pomeriggio di questo martedì, e ora siete pronti all’azione! Scegliete qualcosa di diverso rispetto al passato, sia riguardo il lavoro che le persone da frequentare, che possa aiutarvi a rigenerarvi! Il prossimo fine settimana deve regalarvi quelle emozioni di cui avete bisogno da tempo: per sabato 14 e domenica 15 giugno organizzate qualcosa di divertente e piacevole, sia in compagnia del partner che degli altri soggetti che volete accanto a voi nella vostra vita!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata di emozioni speciali e di sorprese: questo martedì inizia il transito positivo di Mercurio nel vostro segno e sarà presto raggiungo da Giove, il quale vi invita a sorridere alla vita e ad allontanare le negative. Siete voi gli artefici del vostro destino, se vi metterete in mostra riuscirete ad attirare le attenzioni di qualcuno e magari anche ad arrivare all’agognato cambiamento che state cercando da un bel po’ di tempo!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ritrovate grinta e capacità di azione in questo periodo, inoltre avete intenzione di investire sul “nuovo”: vi piace giocare con il destino e vivere una vita ordinata, sempre programmata e di grande routine proprio non fa per voi! In questa settimana vivete giornate utili per rinverdire le passioni, sia d’amore che di lavoro, e intanto la Luna nel segno vi garantisce una grande capacità di azione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Crescono le tensioni in ambito lavorativo e questo vi crea qualche problemino! Vi sentite in balia degli eventi e delle “correnti”, anche dal punto di vista delle amicizie, il che vi porta inevitabilmente a fare qualche riflessione e a rivedere ogni singola situazione della vostra vita. In amore avete più conferme ora che a maggio, chi ha iniziato da poco un legame ora lo sta consolidando e va bene così, in attesa di compiere scelte ufficiali in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna attiva vi regala un buon dinamismo: quando siete al centro dell’attenzione riuscite sempre a regalare simpatia e buone vibes, il che vi fa sentire speciali. Ora si attende un recupero delle emozioni tra sabato e domenica, qualcosa che possa aiutare a riprendervi da battibecchi o polemiche nati nello scorso weekend. Chi non ha un legame amoroso sta pensando a soluzioni part time!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Grazie ai transiti positivi di Mercurio e Giove, siete spinti verso una crescita personale e professionale. In amore Venere favorevole apre la strada a emozioni autentiche e momenti intensi. Se siete single potreste incontrare qualcuno di speciale; in coppia, è tempo di ritrovare sintonia. Evitate però discussioni inutili, il rischio di dire qualcosa di sbagliato è alto. Domani si prospetta già un miglioramento, quindi restate centrati e calmi. Ascoltate voi stessi!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.