Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 8 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata migliore rispetto a quelle dei giorni scorsi: siete su un terreno accidentato, quello di polemiche e discussioni che potrebbero portarvi a confronti o a un pericoloso e forte nervosismo. Non fate il passo più lungo della gamba in questo mese e se vi siete resi conto di essere troppo stanchi, a causa dei troppi impegni, mollate qualcosa per evitare di implodere. In amore in questi giorni state pensando più al divertimento piuttosto che a storie serie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il nuovo transito di Venere nel segno sta aprendo nuovi orizzonti in amore, anche se purtroppo con la Luna in opposizione il weekend non è partito benissimo. Da lunedì “bisogna innamorarsi”, dare fiducia ai sentimenti e instradare un’estate che sarà molto interessante per quanto riguarda le emozioni e la passione. Non pensate più ad un passato che ormai non ha più valore, andate avanti con fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I transiti planetari di questo periodo favoriscono chi lavora a provvigione o strettamente a contatto con il pubblico per quanto riguarda le vendite. Attenzione però, le giornate più nervose saranno quelle del 10 e 11 giugno, in cui tenere a bada i nervi. tuttavia il prossimo weekend sarà entusiasmante per il lavoro e le emozioni. Sul lavoro ci sono state delle proroghe, se questa è una notizia positiva o meno dipende dalle varie situazioni. ciò che è certo che è che voi non sapete proprio star fermi e vi regolerete di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa domenica invita ad amare, favorito chi al suo fianco ha una persona dolce, sensibile e affidabile. Stelle favorevoli anche per il lavoro, soprattutto per chi è impegnato part time o è in attesa del rinnovo di un accordo. Giove sempre più valido e, dal 17 giugno, Marte in posizione eccellente porterà buone notizie in generale, specialmente per chi vuole iniziare una convivenza o sposarsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo periodo avvertite che non tutto sta andando per il verso giusto. il che genera delle tensioni, nate sabato e che si protrarranno anche domenica. Niente paura in ogni caso: basterà fermarsi un po’ e ripartire, prendetevi quindi qualche ora per riposare e rinfrescarvi le idee. Se non avete modo di riposare, o dovete affrontare delle persone, cercate di tenere a bada il più possibile il nervosismo. L’amore sembra essere un po’ lontano ma non per questo poco emozionante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State riprendendo energia e terreno, tra marzo e aprile eravate terribilmente polemici ma adesso avete capito che è meglio fare buon viso a cattivo gioco. Ora che avete chiaro il dubbio da risolvere non avrete problemi. Grande oroscopo per i sentimenti: chi vuole innamorarsi si guardi attorno senza diffidenze o paure: le stelle favoriscono sia le nuove relazioni che quelle già esistenti che potrebbero ottenere una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Weekend utile per l’amore, dedicate tempo al partner e alla relazione: volete recuperare terreno dopo un inizio 2025 non particolarmente favorevole in ambito sentimentale, siete anche attratti da ciò che di solito non vi attira granché.. ma proprio perché volete provare cose nuove. L’amore viaggia su binari tranquilli, senza grandi scossoni, ma per i single potrebbero anche scarseggiare le emozioni. Sul lavoro occhio a lasciare il certo per l’incerto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Forza e coraggio. In questa domenica interessante, con la Luna in transito nel segno e Giove che dal 9 sarà in ottima posizione, potete continuare a progettare e a pensare a ciò che vi stimola. Amore un po’ in “retrocessione”, forse perché siete parecchio presi dal lavoro e da quanto appena detto. Tuttavia cercate di non trascurare del tutto i sentimenti e di non farsi frenare dalla diffidenza altrui o da eventuali critiche. Intuizioni importanti in queste 24 ore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vi siete liberati da vecchi schemi e siete proiettati verso l’estate. Tuttavia siete anche un po’ scontenti e di recente avete sentito la necessità di allontanarvi da persone o situazioni che magari prima vi stavano bene e ora, invece, non volete più. É questo un oroscopo che porta ribellione ma cercate di contenerla, Giove non sarà più contrario tra qualche giorno e avvertirete meno quel senso di oppressione e limitazione che vi ha parecchio infastidito.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Weekend di ispirazioni vincenti grazie alla Luna favorevole. Venere, inoltre, è in aspetto interessante anche se chi ha un accordo in scadenza non ha ancora deciso cosa fare: il dubbio è proseguire o meno un qualcosa con la stessa gente di prima, il che vi preoccupa un po’. Cielo di sperimentazioni, di cose nuove, possibilmente anche di viaggi e di esperienze altrove . Torna finalmente la passione che vi aiuterà a recuperare un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Permane un po’ di nervosismo in queste 24 ore, forse dovuto alla riflessione su alcune scelte fatte di recente: fate tutto con calma e non agitate le acque. L’amore nelle prossime tre settimane sarà un po’ conflittuale, c’è qualcuno che sta aspettando una vostra risposta la quale tarda ad arrivare. o forse qualcuno si sta allontanando da voi. Nelle relazioni di lunga data c’è da fare una bella revisione non solo della tenuta sentimentale ma anche dei conti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Emozioni positive che favoriscono la creatività e aiutano a creare qualcosa di emozionante e piacevole. Mercurio, in transito favorevole fino al 26 giugno, agevola chi vuole firmare un contratto e premia chi ha vissuto conflitti lavorativi nel mese di maggio. Carica extra, inoltre, per chi è alle prese con un esame. Amore in sviluppo positivo: ok se si vuole recuperare una storia, si vuole fare un passo in avanti nella relazione o semplicemente vivere l’amore senza impegno.

