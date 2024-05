Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 25 maggio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La vostra grande energia sarà mitigata da un po’ di fatica e di stress accumulato nel corso della settimana. Dovrete cercare di riposare un po’ di più anche per ricaricare le pile in vista della prossima settimana. Permarrà quella grande voglia di socialità e di conoscere gente nuova. Approfittate di questo weekend per uscire un po’ e svagarvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ora potete parlare con più serenità e tranquillità, in modo da capire cosa sia più giusto fare in vista della fine del mese. Sul lavoro riuscirete a fare belle cose grazie alla tenacia e alla determinazione che vi muovono, non fidatevi però solo dell’istinto altrimenti rischierete di mandare tutto all’aria! Concedetevi un viaggio, un po’ di relax!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State avendo idee geniali e nelle prossime settimane potrebbero nascere dei gran bei progetti! Attenzione solo a Saturno dissonante che potrebbe farvi “scontrare” con persone che non capiscono pienamente cosa state cercando di fare. Circondatevi piuttosto di gente che vi comprende e vi supporta. In amore non sottovalutate i nuovi incontri, le coppie che funzionano hanno un bel progetto per l’estate!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

É tempo di pensare all’amore. Nei single si risveglia la voglia di amore o almeno di fare nuove amicizie, le storie nate per gioco potrebbero addirittura decollare inaspettatamente! Attenzione solo a qualche piccolo fastidio, ritardo o rallentamento che però non deve buttarvi giù o deprimervi, tirate fuori gli artigli e risolvete eventuali problemi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo fine settimana dovreste cercare di svuotare la mente e non pensare a nulla. Non è questo il fine settimana giusto per continuare a parlare di obblighi e di lavoro. Cercate di sfruttare queste giornate di sole per andarvi a rilassare un po’ da qualche parte facendo magari una bella passeggiata. Allontanate tutte quelle persone negative che vi circondano.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Qualche “personaggio” poco chiaro può apparire nella vostra vita e creare problemi o equivoci. Intanto avvertite un po’ di stanchezza, dovete trovare il tempo di riposare e staccare la spina anche solo per qualche giorno. Cambiamenti in vista per chi ha una società o deve fondarne una, in arrivo anche spese per la casa ma in questo periodo di caos vedrete un barlume di luce.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sabato di riflessioni e valutazioni, potreste sentire la necessità di starvene un po’ per conto vostro e riflettere su cosa sta accadendo. In amore ci vorrebbe più serenità ma siete parecchio condizionati dal passato e questo crea un po’ di incertezze. Qualche nodo arriverà al pettine entro domenica sera e l’umore rischia di essere ballerino.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La fine di maggio fa da preludio a un giugno di successo: recupero, progetti in partenze e buone idee coloreranno il prossimo mese permettendo di riscattarvi alla grande! Oggi e domenica saranno giornate produttive e soddisfacenti, bisogna solo ritrovare un po’ di ottimismo! Giugno promette bene anche in amore con i single che non devono disdegnare gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non sarà un fine settimana semplice. Vorreste fare tante cose ma siete un po’ frenati da troppi ostacoli. Magari avete accanto soltanto qualcuno che non ha il vostro stesso entusiasmo o la vostra voglia di vita. Sarebbe meglio cercare di trovare le persone giuste per condividere momenti piacevoli e allontanare la monotonia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna nel segno vi aiuterà a ricucire uno strappo o vivere un’emozione importante. Tutto ciò che farete in questo weekend sarà utile per cercare di gestire al meglio il futuro! Qualcuno di voi ha già ricevuto una buona proposta, per altri arriveranno presto soluzioni interessanti. Questo è un buon momento, approfittatene per mettere in chiaro tutto ciò che non va! Il mese di giugno vi vedrà protagonisti ma dovrete curare di più la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Finalmente potete liberarvi di un peso grazie a Venere e Giove favorevoli. Torna la voglia di libertà, di scoprire cose nuove, di viaggiare e anche di cambiare ciò che non va della vostra vita, ma attenti a non esagerare. Tenete sempre i piedi per terra e non trasformate la fase di miglioramento in una rivoluzione totale non necessaria. Entro l’estate tutti coloro che avranno idee vincenti potranno superare una sfida e portare a casa un bel risultato!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi attende un fine settimana particolare, meglio non fare troppe cose e si consiglia anche di non mettersi in gioco se non si è sicuri di vincere. La fine di maggio porterà un conto salato da pagare per le coppie in crisi! In ogni caso evitate gelosie e polemiche sterili. Periodo di attese per quanto riguarda il lavoro, si vorrebbe arrivare subito al sodo ma magari non è possibile per una serie di motivi: ogni cosa a suo tempo, intanto tenete duro!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.