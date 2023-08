Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 25 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quando quel cielo finalmente si attiva, la vita migliora. Anche se si trattava di un problema di lavoro o di denaro, probabilmente sei riuscito a risolvere tutto, almeno per ora, e anche questo con l’aiuto di persone che ti amano e ti proteggono. Venere è sempre la signora dell’amore. Parliamo quindi di un periodo importante per chi vuole confermare una storia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Alcuni dei debiti accumulati negli ultimi due anni potrebbero tornare in considerazione, ma non devi preoccuparti troppo. Anche coloro che esitano a prolungare il contratto finiranno per ottenere ciò che desiderano. Aggiungo che chi ha un’attività in proprio può sperare in qualche progresso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo venerdì le stelle sono poco fortunate. Il problema è che devi affrontare alcune questioni legali, finanziarie e familiari. Non fermatevi alla prima esitazione, cercate di non perdere contatti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

A livello professionale alcuni progetti sono ancora limitati. Sei una persona che non può vivere senza amore, questo è il momento migliore per fissare appuntamenti, che verranno confermati tra poco più di un mese.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lungo transito di Venere nel vostro segno è il momento migliore per realizzare quanto sia importante per voi l’amore. Peccato che Giove sia dissonante, porta un po’ di ansia alle coppie. Grandi progetti lavorativi, ma anche grandi responsabilità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa fine di agosto può rappresentare un’occasione per recuperare. Il dubbio semmai potrebbe essere su cosa fare da settembre, se accettare o meno nuovi impegni. Consiglio di andare sul sicuro senza strafare. Il Sole nel tuo segno zodiacale offre interessanti spunti sul futuro. In amore si naviga a vista, per ora non ci sono grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Fine settimana un po’ confuso. Potrebbero sorgere problemi finanziari familiari. Non sempre le tue idee vengono accettate e quando si decide qualcosa per il futuro non tutti sono d’accordo. Prenditi cura della casa e della proprietà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi e domani la Luna è favorevole. Questo fine settimana arriva con un mese propizio, vi permetterà di risolvere un piccolo disaccordo. Infatti da giugno l’amore è turbato, ultimamente è apparso qualcosa, è meglio così; non ti è mai piaciuta l’ipocrisia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nuovi amori nascono all’improvviso con Venere è favorevole ormai da alcune settimane. Quando si vive una relazione trasgressiva, informale, accanto ad una storia fissa, ma ormai ossidata dal tempo, appare il bisogno di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo venerdì la Luna è nel vostro segno, avete una grande capacità di agire, ma cerca di rilassarti. In amore chi ha terminato la storia negli ultimi mesi ora pensa solo al successo personale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai dato molto e pensi che riceverai poco. Non sei uno che giudica, ma hai bisogno di rassicurazioni ogni volta. Se fino ad oggi avete provato ad accettare inadempienze, ritardi, tante cose vorreste chiarirle già la prossima settimana, da domenica 27 Marte inizierà il suo transito decisivo. Fai molto, ma non tutto dipende da te, ed è molto fastidioso. Il tuo desiderio sarebbe vivere lontano dalle limitazioni, ma ora devi accettare fastidiosi compromessi o lunghe attese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

È normale sentirsi stressati in questi giorni. Soprattutto se a settembre devi iniziare qualche progetto importante. È probabile che le tensioni causate dal lavoro vengano allentate in amore. Non ascoltate quello che sentite, cercate sempre di toccare direttamente le situazioni per avere conferme ufficiali. Prestare attenzione a ciò che riguarda le questioni legali, i contratti ed i rapporti con i soggetti che rappresentano le autorità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.