Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: martedì 30 luglio 2019.

Il consiglio che ti do in questo martedì è quello di evitare conflitti. Probabilmente già lunedì c’è stato qualche problema e hai bisogno di prendere tempo. Le stelle di inizio Agosto ti saranno utili per programmare qualcosa di costruttivo.

In amore potresti avere bisogno di una verifica: o dentro o fuori. Questo può essere il periodo della liberazione, le cose che non funzionano saranno chiuse definitivamente.

Oroscopo Toro

E’ un martedì interessante: nel lavoro vorresti avere qualche garanzia in più ma non è detto che arrivi. Non sei una persona venale ma vuoi stare sereno e tranquillo. In amore ritieni che ci debba essere maggiore complicità, maggiore comprensione.

Per molti di voi, la prima parte di Agosto potrebbe indicare la necessità di farsi due conti e probabilmente anche di rivedere alcune spese programmate.

Oroscopo Gemelli

Forse è arrivato il momento del cambiamento a livello professionale. Posso dividervi in due categorie: quelli che non vogliono più fare un certo lavoro e altri invece che non hanno soldi o comunque si sono visti improvvisamente chiudere un percorso. C’è attesa per un rimborso all’orizzonte, perchè magari la tua attività ha avuto un danno da una persona o da un particolare evento.

Soluzioni dall’autunno. In amore c’è più nervosismo, ma la prima parte di Agosto può essere molto intrigante per gli incontri.

Oroscopo Cancro

Stai vivendo un grande senso di fatica e di insofferenza che ti accompagna anche quando le cose attorno a te apparentemente vanno bene; questo sentimento è causato in parte dal tuo carattere, perché sei una persona governata dalla Luna, quindi volubile. In secondo luogo è vero che questo è un periodo che porta sempre troppe cose da fare.

I nuovi incarichi portano molta più responsabilità del previsto. L’importante è muoversi con sicurezza cercando di superare qualche afflizione e qualche ostacolo. Il prossimo fine settimana aiuterà a recuperare.

Oroscopo Leone

Con queste stelle sarà inevitabile che nasca qualche emozione in più. Ma non devi rischiare inutilmente: non bisogna lanciarsi nelle braccia della prima persona che si incontra! Chi invece ha già una bella relazione vuole consolidarla: qualcuno penserà ad un figlio, ad una nuova casa.

Chi è solo potrà pensare ad un nuovo amore. Questo oroscopo è talmente potente che puoi permetterti anche di chiudere una storia senza soffrire.

Oroscopo Vergine

Spesso e volentieri sei a caccia di solidità e quindi pretendi concretezza anche dalle persone che hai attorno: chissà quanti di voi che da anni amano una persona hanno pensato ad un matrimonio o comunque ad una condivisione di intenti. Questo resta un momento utile per riscattarsi dopo una separazione.

E sarà anche possibile vivere un’occasione di lavoro: c’è già un incarico importante in ballo per i prossimi giorni e anche per gli inizi del prossimo anno.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo è meglio evitare discussioni anche se sarà difficile rimanere in silenzio. Cerchi in tutti i modi un equilibrio in tutte le relazioni. In questo momento, forse non per colpa tua, perdere le staffe sarà più facile: ti senti in conflitto con il mondo che ti circonda.

E’ probabile che a Luglio l’amore non abbia dato le giuste conferme e molti si sono trovati a discutere di nuovo su situazioni che sembravano appianata.

Oroscopo Scorpione

Vivi una difficoltà nel superare un tradimento. Tu hai le tue regole e soprattutto il tuo personale senso della giustizia, e non pensi sia giusto che ti accusino di cose che non hai fatto. Oppure, se hai commesso un errore, pensi che non sia così importante da dover sopportare una critica così spietata!

Da un paio di settimane cerchi di fare solo lo stretto indispensabile e tra l’altro, come ho già spiegato, dovresti notare che tutto quello che stai facendo comporta sempre un doppio intervento.

Oroscopo Sagittario

Spesso ti innamori all’improvviso ma altrettanto all’improvviso quella persona non ti interessa più! Le prime giornate di Agosto saranno molto intriganti per l’amore, e già da giovedì avrai una situazione molto più intensa per quanto riguarda i sentimenti.

In questo momento ci sono emozioni molto particolari all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo sei sottoposto a parecchio stress e devi cercare di attenuarlo.

Oroscopo Capricorno

In amore questo mese di Luglio ha portato complicazioni o separazioni. Non sono pochi quelli che hanno vissuto una crisi o comunque hanno dovuto pensare un pò più al lavoro.

Persino chi ha il partner giusto al proprio fianco ha dovuto rivedere le proprie posizioni e vivere una situazione di indecisione che, per fortuna, ad Agosto sarà minore. Potrai recuperare il terreno perduto.

Oroscopo Acquario

La fase di disagio che stai vivendo sarà facilmente superata. Però, è questo il momento in cui alcuni nodi arriveranno al pettine anche sotto il profilo economico. Ed ecco perchè bisogna stare attenti alle spese di troppo; meglio evitare situazioni che possono creare polemiche.

Per quanto riguarda la salute, attenzione alle cattive posture: la schiena può essere un punto da curare così come le articolazioni.

Oroscopo Pesci

Questo è un momento di forza: cerca di farti scivolare addosso certe tensioni che riguardano anche la vita lavorativa perché ultimamente sembri essere stato soggetto a diverse critiche immeritate. Il prossimo fine settimana potrebbe portare qualche piccolo conflitto: se nel recente ci sono dispute personali o di lavoro, bisogna cercare di risolverle in questi giorni, perchè c’è più energia. Sarà meglio parlare subito!

Per qualcuno di voi, la fine di Agosto potrebbe essere fonte di grande tensione, soprattutto se da tempo c’è in ballo una questione irrisolta oppure se devi discutere di questione di soldi.

