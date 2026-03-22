Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 22 marzo 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 22 marzo 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle invitano a trovare un punto d’equilibrio tra ambizione e sentimenti. In amore Venere in buon aspetto porta conforto e può riaccendere emozioni sopite, soprattutto per chi si è sentito solo o distante negli ultimi tempi. Sul lavoro, invece, restano tensioni e confronti aperti che vanno avanti da settimane. La fortuna non manca, ma premia chi sa aspettare e non agire d’impulso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si apre una giornata promettente, con la Luna che favorisce iniziative e nuove consapevolezze. In amore si respira aria di recupero, e anche i rapporti più complicati possono trovare un nuovo punto d’incontro. Sul lavoro qualcosa riparte: situazioni ferme da tempo iniziano lentamente a sbloccarsi. La fortuna è dalla parte di chi non ha mollato e ora può vedere i primi risultati!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di oggi rappresenta una pausa necessaria dopo una settimana turbolenta. In amore c’è bisogno di chiarezza: chi ha dubbi o si sente tradito potrebbe decidere di affrontare direttamente la situazione. Sul lavoro è meglio evitare tensioni e rimandare discussioni importanti. La fortuna è altalenante, ma migliora se si mantiene la calma.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si può finalmente tirare un sospiro di sollievo e ritrovare una certa serenità interiore. In amore, però, resta ancora qualcosa da sistemare, soprattutto per chi ha trascurato il partner a causa degli impegni lavorativi. Sul lavoro le prospettive sono decisamente più interessanti. La fortuna sostiene i nuovi inizi, ma anche i ritorni di fiamma.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata energica ma non priva di piccole insidie. In amore è importante dedicarsi a chi dimostra affetto sincero, evitando inutili competizioni o gelosie. Sul lavoro si avverte ancora una certa tensione, ma le stelle promettono un recupero imminente già dai prossimi giorni. La fortuna torna a crescere gradualmente, soprattutto per chi non si lascia provocare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Si tratta di una giornata di riflessione e recupero. In amore c’è bisogno di stabilità e di punti fermi. Sul lavoro emergono dubbi e valutazioni importanti: qualcuno sta pensando di cambiare direzione o di riorganizzare le proprie attività. La fortuna non è assente, ma richiede pazienza e lucidità. Le stelle consigliano di non voler controllare tutto e di concedersi anche un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ci si trova a fare i conti con emozioni contrastanti che chiedono di essere comprese. In amore si tende a nascondere ciò che si prova davvero, rischiando di creare distanza nei rapporti. Sul lavoro e nelle relazioni in generale si avverte una certa tensione, alimentata da pianeti dissonanti. La fortuna è incerta!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ una domenica un pò rallentata, complice una Luna contraria che può portare piccoli imprevisti. In amore è meglio evitare discussioni e rimandare chiarimenti importanti. Sul lavoro si preparano decisioni cruciali che porteranno risultati nei prossimi mesi. La fortuna guarda già al futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si respira un clima più leggero e conviviale. In amore torna la voglia di lasciarsi andare ai sentimenti, con Venere che favorisce nuovi incontri e rafforza i legami esistenti. Sul lavoro restano alcune difficoltà e piccoli ritardi, che però non devono scoraggiare. La fortuna è discreta e aiuta soprattutto chi decide di prendersi cura anche del proprio benessere fisico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo una settimana intensa, il consiglio delle stelle è quello di rallentare e recuperare energie. In amore si cerca tranquillità e stabilità, evitando inutili discussioni. Sul lavoro possono esserci ancora prove da superare o situazioni da gestire con attenzione. La fortuna non manca, ma richiede determinazione e sangue freddo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il cielo invita a riflettere e a non lasciarsi trascinare da polemiche inutili. In amore si avverte il bisogno di cambiamento, ma non è ancora il momento giusto per decisioni drastiche. Sul lavoro cresce la voglia di rivoluzionare tutto, anche se conviene procedere con cautela. La fortuna è altalenante!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è accentuata e vi rende particolarmente attenti alle emozioni vostre e degli altri. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare qualcosa per sentirvi più appagati. In amore emerge il desiderio di maggiore profondità e autenticità nei rapporti, con la voglia di chiarire eventuali dubbi. La salute richiede un po’ di cura in più.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.