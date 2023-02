Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 28 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Bello questo periodo per i sentimenti ma attenzione alle persone che scegliete al vostro fianco. Sul lavoro se siete alla ricerca di un nuovo lavoro troverete molte opportunità. Sta a voi sfruttarle al meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore bisogna avere pazienza perché potrebbero esserci problemi. Rischiate che qualcosa non vada secondo i piani. Sul lavoro sarebbe meglio non fare scelte affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete tanti pianeti a favore, dalla luna a Mercurio fino a passare per Saturno quindi bene per i sentimenti. Sul lavoro attenzione alle cause in corso che potrebbero provocare qualche disagio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo ultimo giorno di febbraio inizia una fase migliore per la vostra vita sentimentale. Sul lavoro entro maggio bisognerà ridiscutere un accordo. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete la Luna opposta quindi cercate di essere prudenti in amore. Sul lavoro siete molto produttivi, invece, quindi ottima giornata per darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se avete qualche problema d’amore non preoccupatevi perché riuscirete a risolvere tutto. In questi giorni dovreste verificare che il lavoro che state facendo è davvero quello che vi appaga.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete la luna favorevole quindi approfittatene per vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro potrebbe esserci un ostacolo da superare ma riuscirete a farlo al meglio. Avete tutte le carte in regola.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il mese sta terminando e la stanchezza si fa sentire, con l’aumentare dello stress sul lavoro potreste subire un calo di concentrazione. Non lasciatevi abbattere e anche l’amore sarà pronto a sorridervi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

È il momento di spiegare le vele. La chiusura del mese è pronta a regalarvi emozioni per quanto riguarda la sfera amorosa. Ottimo periodo anche per il lavoro, è arrivato il momento di mettersi in pari, di recuperare qualcosa di insoluto che ormai vi trascinate da troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

L’amore va alla grande e a breve dovrete compiere scelte importanti per la vostra vita ma i pianeti sono con voi. Sfruttate questo ottimo transito, ma poi sta a voi dare il massimo e togliervi belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Continua la risalita, il momento è positivo e la sfera sentimentale va alla grande e continua a migliorare. In netta crescita anche l’ambito lavorativo, continuate a sfruttare il flusso positivo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

pianeti sono dalla vostra parte, pronti ad aprirvi nuove opportunità a patto che sappiate pesarle. Non prendete decisioni affrettate. Con Sole e Giove nel vostro segno, inoltre, è arrivato il momento di voltare pagina e accogliere nuovi amori.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.