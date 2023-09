Oroscopo Paolo Fox del weekend: le stelle di domenica 24 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata confusa in cui la fatica inizia a farsi sentire, i troppi impegni legati alla vita quotidiana hanno creato un po’ di stress. Nonostante tutto state continuando a lavorare sui progetti. Siete tornati registi della vostra vita e state riconquistando posizioni importanti, occhio a non riesumare questioni del passato che erano state chiuse ma potrebbero tornare a tormentarvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete ancora nel pieno di quella rivoluzione già annunciata a fine anno scorso, un processo che causa cambiamenti. C’è chi non sta ricevendo grandi vantaggi perché non intende mettersi in gioco, data la paura di possibili conseguenze negative. Bisogna invertire questa rotta, allontanare la paura di osare fare qualcosa per tentare di costruire un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Finalmente vi siete liberati di un bel peso dopo 48 ore pesanti tra discussioni, chiusure nette e separazioni. A creare problemi è una visione un po’ sfiduciata dei rapporti. Non temete perché vi avviate verso un ottobre più complice riguardo i sentimenti, ciò che non è stato fatto finora sarà recuperato molto presto. Date una chance ai nuovi amori ma mettetevi di più in gioco!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete molto affascinanti ma anche iper sensibili e in questa giornata potreste farvi prendere dalla malinconia. Da qualche mese i progetti e programmi a cui lavorate stanno andando un po’ al rallentatore, il che vi genera nervosismo perché state faticando molto e ottenendo poco. Nei prossimi mesi arriveranno comunque piccole soddisfazioni, si può partire da lì per risalire la china.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Con Giove favorevole i nati sotto questo segno sembreranno ancor più forti, volitivi e sanguigni. Tutto ciò sarà di grande aiuto per la riuscita di alcuni progetti o per la ripresa di qualcosa che era stato abbandonato. Difficilmente vi fate prendere dal pessimismo, un vostro grande pregio è l’avere sempre le giuste energie!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avreste bisogno di una giornata di relax. E’ il momento di occuparsi dei figli e della casa ma soprattutto di voi stessi e della famiglia, dedicare del tempo di qualità agli affetti e a ciò che vi fa stare bene. Il vostro senso logico, quello che vi porta a trovare una spiegazione a tutto, vi può aiutare a risolvere un dilemma ma non vi incaponite troppo perché a volte anche le cose più complicate si risolvono da sole.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete molto effervescenti ora e avete una gran voglia di amare. Ora vi siete resi conto di avere una forza eccezionale e che non siete affatto dipendenti dagli altri. Se volete fare una cosa la fate, senza paranoie né dubbi, e tutti i progetti che avete in mente sono in recupero data la forza delle stelle nel mese di ottobre!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Recupero in arrivo nei mesi di ottobre e novembre, soprattutto in ambito sentimentale, quindi abbiate pazienza ma iniziate già da questa domenica a fare qualcosa di più in questo senso. C’è poi chi vorrebbe fare cose diverse ma non può, o chi ha dei dubbi su un contratto in scadenza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna è in posizione favorevole in questo momento, vi sentirete più sereni e lontani da quelle situazioni di conflitto che vi hanno innervosito di recente. State attenti all’amore e a non chiedere troppo al partner. Il fatto di volere la libertà non significa che dovete tradire chi vi sta accanto e magari pretendere che lui/lei lo accetti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo periodo vi siete dati da fare moltissimo, avete fatto così tante cose da non aver avuto tempo per voi stessi. Ora è il momento di dedicare una giornata alle cose belle, a ciò che vi piace e alle emozioni positive. Se continuate ad avere impegni e responsabilità provate a ritardarne qualcuno o magari a delegare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State vivendo giornate importanti, di grandi creatività e fantasia, in cui c’è anche la Luna a favorirvi: si tratta di emozioni che tornano, belle sensazioni anche in amore e una ritrovata voglia di vivere passioni stimolanti sotto ogni aspetto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dopo 48 ore pesanti dovete dedicare questa giornata al relax, fare ordine tra la confusione e ricaricare le batterie. Siete preoccupati per un periodo di incertezza sul lavoro; vorreste fare qualcosa di diverso o definire meglio il ruolo in azienda, ma piano piano avrete l’occasione giusta o riceverete le risposte che cercate riguardo la vostra situazione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.